Minél több pénzt költ a Nyugat Ukrajna támogatására, annál rosszabbul végződik a véres kijevi bohócok rezsimje, és annál több föld tér vissza Oroszországhoz – írta Medvegyev a Telegram-csatornáján.
Oroszország nem habozna a nukleáris fegyverek bevetésével
Oroszország egyre nyíltabban üzen a Nyugatnak: ha a konfliktus Ukrajnában tovább eszkalálódik, Moszkva nem fog habozni a legvégső eszközeihez nyúlni. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke ismét élesen bírálta a nyugati országokat, és figyelmeztetett: minél több pénzt és fegyvert küld a Nyugat Kijevnek, annál nagyobb területeket fog visszaszerezni Oroszország.
A politikus korábban is többször utalt arra, hogy Moszkva kész akár nukleáris fegyverek bevetésére is, ha az ország biztonsága veszélybe kerülne.
Medvegyev szerint a Nyugat „végzetes hibát” követ el, amikor korlátlan támogatást nyújt Ukrajnának, miközben Oroszország eltökélt abban, hogy elérje stratégiai céljait, írja a TASZSZ.
A Kreml egyik legkeményebb hangú szereplőjeként Medvegyev rendszeresen emlékezteti a nemzetközi közvéleményt: Oroszország nukleáris doktrínája lehetővé teszi az atomfegyverek alkalmazását, ha az ország léte forog kockán. Elemzők szerint az ilyen kijelentések célja kettős: egyrészt a Nyugat elrettentése, másrészt az orosz közvélemény megerősítése abban a hitben, hogy Moszkva képes megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben.
Oroszország tovább fegyverkezik
Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei.
Valerij Geraszimov vezérkari főnök beszámolója szerint a rakétát október 21-én indították, és 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg – írta a RIA Novosztyi. A Burevesztnyik atomerőműve a teljesítményét tekintve egy atom-tengeralattjáró reaktorához hasonlítható, ugyanakkor ezerszer kisebb, és percek vagy akár másodpercek alatt üzembe állítható.
Miközben Brüsszel tovább növeli az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, Oroszország a maga részéről egyre határozottabban hangoztatja, hogy a háború tétje nemcsak a kelet-ukrajnai területek sorsa, hanem Oroszország jövője mint „szuverén nagyhatalom”. A Kreml üzenete világos: ha a Nyugat tovább feszíti a húrt, Moszkva nem fog visszariadni semmilyen eszköztől, még a nukleáris arzenál bevetésétől sem.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)
