Oroszország nem habozna a nukleáris fegyverek bevetésével

Oroszország egyre nyíltabban üzen a Nyugatnak: ha a konfliktus Ukrajnában tovább eszkalálódik, Moszkva nem fog habozni a legvégső eszközeihez nyúlni. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke ismét élesen bírálta a nyugati országokat, és figyelmeztetett: minél több pénzt és fegyvert küld a Nyugat Kijevnek, annál nagyobb területeket fog visszaszerezni Oroszország.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 11. 04. 10:35
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában Fotó: Vjacseszlav Prokofjev Forrás: AFP
Minél több pénzt költ a Nyugat Ukrajna támogatására, annál rosszabbul végződik a véres kijevi bohócok rezsimje, és annál több föld tér vissza Oroszországhoz – írta Medvegyev a Telegram-csatornáján.

Oroszország
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke és jelenleg a Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: Sputnik/AFP Yekaterina Shtukina)

A politikus korábban is többször utalt arra, hogy Moszkva kész akár nukleáris fegyverek bevetésére is, ha az ország biztonsága veszélybe kerülne.

Medvegyev szerint a Nyugat „végzetes hibát” követ el, amikor korlátlan támogatást nyújt Ukrajnának, miközben Oroszország eltökélt abban, hogy elérje stratégiai céljait, írja a TASZSZ.

A Kreml egyik legkeményebb hangú szereplőjeként Medvegyev rendszeresen emlékezteti a nemzetközi közvéleményt: Oroszország nukleáris doktrínája lehetővé teszi az atomfegyverek alkalmazását, ha az ország léte forog kockán. Elemzők szerint az ilyen kijelentések célja kettős: egyrészt a Nyugat elrettentése, másrészt az orosz közvélemény megerősítése abban a hitben, hogy Moszkva képes megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben.

Oroszország tovább fegyverkezik

Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei.

In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin attends a meeting with Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov via videoconference at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on April 26, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök videókonferencián beszél Valerij Geraszimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Valerij Geraszimov vezérkari főnök beszámolója szerint a rakétát október 21-én indították, és 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg – írta a RIA Novosztyi. A Burevesztnyik atomerőműve a teljesítményét tekintve egy atom-tengeralattjáró reaktorához hasonlítható, ugyanakkor ezerszer kisebb, és percek vagy akár másodpercek alatt üzembe állítható.

Miközben Brüsszel tovább növeli az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, Oroszország a maga részéről egyre határozottabban hangoztatja, hogy a háború tétje nemcsak a kelet-ukrajnai területek sorsa, hanem Oroszország jövője mint „szuverén nagyhatalom”. A Kreml üzenete világos: ha a Nyugat tovább feszíti a húrt, Moszkva nem fog visszariadni semmilyen eszköztől, még a nukleáris arzenál bevetésétől sem.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)


 

