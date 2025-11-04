Oroszország nem habozna a nukleáris fegyverek bevetésével

A politikus korábban is többször utalt arra, hogy Moszkva kész akár nukleáris fegyverek bevetésére is, ha az ország biztonsága veszélybe kerülne.

Medvegyev szerint a Nyugat „végzetes hibát” követ el, amikor korlátlan támogatást nyújt Ukrajnának, miközben Oroszország eltökélt abban, hogy elérje stratégiai céljait, írja a TASZSZ.

A Kreml egyik legkeményebb hangú szereplőjeként Medvegyev rendszeresen emlékezteti a nemzetközi közvéleményt: Oroszország nukleáris doktrínája lehetővé teszi az atomfegyverek alkalmazását, ha az ország léte forog kockán. Elemzők szerint az ilyen kijelentések célja kettős: egyrészt a Nyugat elrettentése, másrészt az orosz közvélemény megerősítése abban a hitben, hogy Moszkva képes megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben.

Oroszország tovább fegyverkezik

Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy lezárultak a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjei.