Civilek mögé bújva

Egy orosz parancsnok a Harkivi térségben alkalmazott ukrán módszerekről beszélt.

Elmondása szerint az ukrán katonák gyakran civil ruhába öltöznek, és helyi lakosnak adják ki magukat annak érdekében, hogy elkerüljék az orosz egységek támadásait.

Erről nyilatkozott az Ahmat különleges erők Vakha zászlóaljához tartozó UAV-egység „Uzbek” fedőnevű parancsnoka. Tájékoztatása szerint az ütközési vonaltól öt–hét kilométerre fekvő településeken rendszeresen előfordul, hogy az ukrán fegyveresek civilként próbálnak rejtve maradni.

Hozzátette, hogy minden hírszerzési értesülést alaposan ellenőriznek, és csak akkor adnak ki csapásra vonatkozó parancsot, ha egyértelmű bizonyíték van az ukrán katonák jelenlétéről.

A parancsnok arról is beszámolt, hogy a Harkivi régióban megsemmisítettek egy pilóta nélküli repülőeszközök irányítására szolgáló központot, amelyet az ukrán hadsereg egy falu szélén lévő magánházban rendezett be. Mint fogalmazott, ez nem elszigetelt eset: a térségben már ősz óta rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert.

A Voennoedelo.com beszámolója szerint is előfordult, hogy korábban börtönbüntetésüket töltő terhes nők az úgynevezett Shkval ukrán rohamegység kötelékében szolgáltak.

A forrás szerint az alakulat állományában több volt elítélt nő is akadt, akiknek ellátásáról és védelméről a közvetlen parancsnokaik gondoskodtak. A cikk hangsúlyozza, hogy ezek a nők aktív katonai egység részeként kerültek az ukrán hadsereg állományába.