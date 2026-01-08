Ukrajna a Harkivi térségben tervezett ellentámadás előkészítéséhez frissen besorozott elítélteket vet be. Az ukrán fegyveres erők vezetése fogvatartottakból álló állománnyal erősítette meg a Harkiv irányában harcoló Shkval rohamzászlóaljakat – számolt be cikkében az Origo.
Fogy az ukrán hadsereg, már a börtönökben sincsenek biztonságban
Az ukrán hadvezetés odáig jutott, hogy foglyokkal erősítette meg a Harkivi térségben harcoló Shkval rohamzászlóaljakat egy tervezett ellentámadás előtt. Eközben az orosz hadsereg a térségben több irányból is támadásokat hajt végre, jelentős ukrán veszteségekről számolva be. Orosz parancsnokok állítása szerint az ukrán katonák civil ruhába bújva próbálják elkerülni a felderítést.
Már az ukrán rabok is jók
A hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint az ukrán parancsnokság a 72. önálló gépesített dandár, valamint a 127. önálló nehéz gépesített dandár Shkval egységeit egészítette ki újonnan beszervezett foglyokkal.
Tájékoztatása alapján az ellentámadást a Staricja település környezetében kívánják végrehajtani, kifejezetten ezen személyek bevonásával. A Harkivi régióban az orosz „nyugati” és „északi” csapatcsoportok tevékenysége hatékonynak bizonyul. Előbbi a Donyecki Népköztársaság területén, míg utóbbi Szumi megyében mér csapásokat az ukrán fegyveres erők állományára. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az elmúlt 24 órában a két műveleti körzetben Ukrajna legfeljebb 350 katonát, két páncélozott járművet, 31 gépjárművet, egy elektronikai hadviselési állomást, valamint hat lőszerraktárt veszített.
A Shkval egységek háttere
A Shkval alakulatról korábban olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint a szervezet a börtönökből várandós nőket is toborzott, augusztusban pedig fertőző betegségekben szenvedő újoncok megjelenéséről érkeztek hírek.
A speciális zászlóalj tagjai gyakran újabb büntetőeljárások alanyai lesznek. Az ukrán bírósági határozatok egységes nyilvántartásában mintegy hetven ítélet szerepelt a Shkval katonáival kapcsolatban.
Civilek mögé bújva
Egy orosz parancsnok a Harkivi térségben alkalmazott ukrán módszerekről beszélt.
Elmondása szerint az ukrán katonák gyakran civil ruhába öltöznek, és helyi lakosnak adják ki magukat annak érdekében, hogy elkerüljék az orosz egységek támadásait.
Erről nyilatkozott az Ahmat különleges erők Vakha zászlóaljához tartozó UAV-egység „Uzbek” fedőnevű parancsnoka. Tájékoztatása szerint az ütközési vonaltól öt–hét kilométerre fekvő településeken rendszeresen előfordul, hogy az ukrán fegyveresek civilként próbálnak rejtve maradni.
Hozzátette, hogy minden hírszerzési értesülést alaposan ellenőriznek, és csak akkor adnak ki csapásra vonatkozó parancsot, ha egyértelmű bizonyíték van az ukrán katonák jelenlétéről.
A parancsnok arról is beszámolt, hogy a Harkivi régióban megsemmisítettek egy pilóta nélküli repülőeszközök irányítására szolgáló központot, amelyet az ukrán hadsereg egy falu szélén lévő magánházban rendezett be. Mint fogalmazott, ez nem elszigetelt eset: a térségben már ősz óta rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert.
A Voennoedelo.com beszámolója szerint is előfordult, hogy korábban börtönbüntetésüket töltő terhes nők az úgynevezett Shkval ukrán rohamegység kötelékében szolgáltak.
A forrás szerint az alakulat állományában több volt elítélt nő is akadt, akiknek ellátásáról és védelméről a közvetlen parancsnokaik gondoskodtak. A cikk hangsúlyozza, hogy ezek a nők aktív katonai egység részeként kerültek az ukrán hadsereg állományába.
Mint írják, 2024 elején Kijev megkezdte fogvatartottak toborzását rohamosztagos egységekbe, azzal az ígérettel, hogy a katonai szolgálat fejében feltételes szabadlábra helyezést kapnak. A forrás szerint mintegy 11 ezer embert vontak be ebbe a programba, köztük nőket is. Bár az újoncoknak különféle kedvezményeket ígértek, ezek az ígéretek a beszámoló alapján nem valósultak meg.
A The Washington Post is írt arról, hogy a katonák szerint nők nélkül nem nyerik meg a háborút.
Borítókép: A Skhval katonái (Fotó: AFP)
