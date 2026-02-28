orbán viktordpkdigitális polgári körök

„Mindenki végezze a kampányban a feladatát, akkor le fogjuk őket tolni a pályáról”+ videó

A kormányfő kifejtette: az ellenzéki oldalról megtámadják, lerohanják, megfélemlítik azt, aki nem ért velük egyet, és ez ellen védekezni kell

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 14:42
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Mindenki végezze el a vállalt feladatát, akkor le fogjuk őket tolni a pályáról” – biztatta közönségét Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.

Hangsúlyozta: Csongrádon nézte az aláírásgyűjtés állását, és azt látta, hogy a média által keltett ellenkező benyomás dacára „nekünk sok, nekik kevés” jut; ahogy egy helyi aktivista mondta az ellenzékről: „nekik látványpékségük van, nekünk meg kenyérgyárunk”.

Orbán Viktor kijelentette: az ellenzéki oldalról megtámadják, lerohanják, megfélemlítik azt, aki nem ért velük egyet, és ez ellen védekezni kell. Majd jelezte: „jelenleg 230 ezer hadrendbe állított digitális harcosunk van, akik bármikor, bárhol hajlandók kiállni”.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

