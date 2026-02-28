Moszkva követeli a tárgyalásokhoz való visszatérést

Az orosz diplomáciai tárca szerint ki nem provokált és előre kitervelt fegyveres agresszió történt egy független és szuverén ENSZ-tagállam ellen, ami megsérti a nemzetközi jog alapvető normáit és elveit. Moszkva hangot adott álláspontjának, miszerint Tel-Aviv és Washington „ismét veszélyes kalandba kezdett”, amely gyorsan a humanitárius, gazdasági és – nem kizárt, hogy – radiológiai katasztrófa felé közelíti a régiót.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton felhívta orosz hivatali partnerét, Szergej Lavrovot, akit tájékoztatott arról, hogy ismételten meghiúsultak az iráni nukleáris programmal kapcsolatos helyzet békés rendezéséről folytatott tárgyalások.

Az orosz diplomáciai tárca szerint Aragcsi bejelentette, hogy Teherán sürgősen összehívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát.

Lavrov elítélte az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított, „semmivel sem kiprovokált” fegyveres támadását, amely szerinte megsérti a nemzetközi jog elveit és normáit, és semmibe veszi a regionális és globális stabilitásra és biztonságra gyakorolt súlyos következményeket.