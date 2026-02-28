támadásIránMoszkva

Moszkva követeli a tárgyalásokhoz való visszatérést

Moszkva elítéli az Irán elleni amerikai–izraeli támadást, követeli, hogy haladéktalanul térjenek vissza a politikai-diplomáciai rendezéshez, és továbbra is kész elősegíteni a békés megoldás keresését a nemzetközi jog alapján – közölte szombaton az orosz külügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 16:10
Vlagyimir Putyin támogatásáról biztosította a fronton harcolók hozzátartozóit
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz diplomáciai tárca szerint ki nem provokált és előre kitervelt fegyveres agresszió történt egy független és szuverén ENSZ-tagállam ellen, ami megsérti a nemzetközi jog alapvető normáit és elveit. Moszkva hangot adott álláspontjának, miszerint Tel-Aviv és Washington „ismét veszélyes kalandba kezdett”, amely gyorsan a humanitárius, gazdasági és – nem kizárt, hogy – radiológiai katasztrófa felé közelíti a régiót.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton felhívta orosz hivatali partnerét, Szergej Lavrovot, akit tájékoztatott arról, hogy ismételten meghiúsultak az iráni nukleáris programmal kapcsolatos helyzet békés rendezéséről folytatott tárgyalások. 

Az orosz diplomáciai tárca szerint Aragcsi bejelentette, hogy Teherán sürgősen összehívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát.

Lavrov elítélte az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított, „semmivel sem kiprovokált” fegyveres támadását, amely szerinte megsérti a nemzetközi jog elveit és normáit, és semmibe veszi a regionális és globális stabilitásra és biztonságra gyakorolt súlyos következményeket. 

Az orosz tárcavezető hangsúlyozta, hogy a támadásokat haladéktalanul be kell szüntetni és a helyzetet vissza kell terelni a politikai-diplomáciai rendezés keretei közé. Kijelentette, hogy Oroszország kész – egyebek között az ENSZ Biztonsági Tanácsában is – elősegíteni a nemzetközi jog, a kölcsönös tisztelet és az érdekek egyensúlya alapján történő békés megoldások keresését.

Az iráni fél kifejezte őszinte háláját az Oroszországi Föderáció által nyújtott állandó és határozott támogatásért.

Az orosz külügyminisztérium a nyilatkozatban úgy vélte, hogy az Egyesült Államok és Izrael, amely megpróbálja megsemmisíteni az iráni vezetést, felelős az Irán körüli erőszak spiráljáért. A tárca felszólította az ENSZ-t és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, hogy vonjon mérleget az Egyesült Államok és Izrael közel-keleti tevékenységéről.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója nyilatkozatában közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat minden szükséges intézkedést megtesz az iráni Buser atomerőműben dolgozó alkalmazottak biztonságának szavatolása érdekében. 

A Teheránban dolgozó munkatársaink kis csoportja az orosz nagykövetség területén tartózkodik

 – közölte. Leszögezte, hogy az atomenergia-ipari létesítmények semmilyen körülmények között nem válhatnak fegyveres erők támadásainak célpontjává.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Starmer: A brit légierő gépei már a Közel-Kelet légterében vannak

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu