Budapest-Belgrád: meghatározó vasúttársaságok kopogtatnak a használatért

A mindennapos teherforgalommal immár élesben, valós forgalmi körülmények között működik az újjáépült 150-es vasútvonal. Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, amelyek a tehervonatok közlekedtetéséhez szükségesek - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Budapest-Belgrád vasút első üzemnapja lezajlott/Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország egyik legfontosabb nemzetközi vasúti folyosóján: a Soroksár és Kelebia közötti szakaszon korszerű pályán 100 km/órás sebességgel, zavartatás nélkül közlekednek a tehervonatok.

A 150-es vasútvonalon a Ferencváros és Soroksár Terminál közötti szakaszon a tehervonati közlekedés a kivitelezés teljes időtartama alatt is folyamatosan biztosított volt.. A korszerű vasúti kapcsolat teljes kiépítésével Magyarország azonban tovább erősíti pozícióját Európa egyik legfontosabb logisztikai csomópontjaként, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a fenntartható, környezetbarát közlekedés térnyeréséhez - írja a közlemény.

Érdeklődnek az árufuvarozó társaságok

A vasúti árufuvarozási piac részéről már most jelentős az érdeklődés: több meghatározó vasúttársaság, köztük a

GYSEV Cargo Zrt.,

a CER Hungary Zrt.,

a Central Railways a.s.,

a Rail Cargo Hungária Zrt készül nagy tömegű, határátlépő tehervonatok közlekedtetésére Európa egyik legújabb észak-keleti tengelyű kötöttpályás logisztikai útvonalán.

A vonalon a tehervonati közlekedést jelképesen a nemzeti vasúttársaság kezdte meg: a MÁV Rail Tours Kft. tehervonata február 27-én pontban nulla órakor gurult ki Ferencvárosból egy olyan szerelvénnyel, amelyet a MÁV mozdonyállomány-megújítási programja keretében beszerzett Siemens Vectron vontatott. Szerb oldalról, Kelebián át először ma hajnalban érkezett tehervonat Magyarország irányába.

A vonal központi forgalomirányítási rendszerrel (KÖFI) üzemel, mindössze néhány helyszínen van jelenlétes forgalmi szolgálat. A KÖFI berendezések rendben működtek az első napon is.

A forgalomfelvételt követően, tekintettel a zajló vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) és egyéb tesztek miatti próbavonati futásokra, tehervonatok csak kétóránként közlekedhetnek, így a bevezető időszakban legfeljebb napi 8-10 vonatra lehet számítani a Budapest–Kelebia vonalon.

A MÁV-csoport így is nyomatékosan kéri a térségben élőket, hogy ne megszokásból közlekedjenek! Mindig nagy körültekintéssel és a KRESZ szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg a vasúti átjárókat.

A 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházása volt Magyarországon, a Ferencvárostól a kelebiai magyar-szerb határállomásig vezető 160 kilométeres régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, 160 kilométer/óra sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel. A modernizált pálya nem csupán a hazánk logisztikai pozícióit erősíti a régiós versenyben: gyorsabb és kényelmesebb ingázási alternatívákat kínál majd a főváros agglomerációjának déli karéjában élőknek is - közölte az ÉKM.