„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülésén ismertette, hogy az Iránt ért izraeli–amerikai támadások nyomán a közel-keleti események egyértelműen az eszkaláció irányába mutatnak. Mint mondta, ezt erősítették meg azok a telefonhívások is, amelyeket az elmúlt órákban a térségbeli külügyminiszter kollégákkal folytatott. Hangsúlyozta: a közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak súlyos következményei lehetnek a globális energiapiac működésére és az energiaárak alakulására világszerte.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR/ANADOLU

Rámutatott, hogy bár Irán az infrastruktúrájának elöregedettsége és a vele szemben érvényben lévő szankciók miatt jóval kevesebb kőolajat és földgázt juttat a világpiacra, mint amennyit készletei lehetővé tennének, a közel-keleti, ázsiai és az Európa–Ázsia határán fekvő térségek energiaellátásában az iráni energiahordozók így is fontos szerepet játszanak.

A tárcavezető szerint ebben a helyzetben Oroszországra – amely az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette az Európába irányuló energiakivitelét – nagyobb szerep hárulhat a világpiac ezen részén.