idezojelek
Vélemény

Nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni

HETI AGYRÉMEK – Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
barátság vezetékolajZelenszkij 2026. 02. 26. 5:50
0

Emlékszem, hajdanvolt ifjúkoromat végigkísérte a Barátság kőolajvezeték, mint elnevezés és szókapcsolat. Újbeszédnek tűnt, utáltam. Jócskán benne voltunk még a komcsi érában és a nafta a Szovjetunióból érkezett, tehát abból az országból, amelyik megszállás alatt tartotta a hazámat. Köszi az ilyen barátságot, hogy mentett volna meg tőle előbb a Jóisten, az ellenségeinkkel valahogy csak ellettünk volna, különösen azután, hogy a ma már áldott emlékezetűnek tűnő Brandt kancellár kinyitotta az ablakokat a keleti fronton.

Aztán a fehér inges srác a Hősök terén udvariasan, de határozottan felvillantotta annak a lehetőségét a szovjetek előtt, hogy tovariscsi pasli damoj, jobb lesz az úgy mindenkinek. 

Arra is emlékszem, hogy rengetegen be voltak fosva, hogy most mi lesz, én meg felszabadultam. A név viszont (Barátság) maradt, mert ahogyan azt a csodálatos Török Ádám megénekelte, „kell a barátság, add tovább” és már nem zavart többé.

De egy későbbi, alig néhány évvel ezelőtti emléket is ideragasztanék, amikor a jósnak sem utolsó egykori fehér inges srác, aki azóta Európa legnagyobb államférfijává képezte ki magát, azt találta mondani, hogy egy ilyen cső úgy néz ki, hogy az egyik végén beöntik a matériát, a másikon meg kijön. Jó esetben. Aztán felgyorsultak az események. A legdurvább, bűzlő banderista hagyományokat leporoló keleti szlávok egy része szintet lépett, sőt ugrott. Először felrobbantották az Északi Áramlatot. Az egyik tettest a lengyelek azóta sem adták ki Németországnak.

Itt meg is pihenhetünk egy pillanatra. Ha valaki nálam jobban szereti a lengyel bratankikat, az már lengyel. De itt most – reménység szerint csupán átmenetileg – nagy a baj. A jelenlegi vezetés összebalhézik velünk, akikkel már ezer éve megy a barátkozás, és elkezdi simogatni azokat, akik folyamatosan tizedelték őket. Ehhez képest a Stockholm-szindróma egy enyhe lefolyású, könnyen kezelhető neurózis.

Az önsorsrontó németekkel kapcsolatban is felmerült közben egy kis probléma. Évtizedeken keresztül elfelejtettek németnek lenni, ami így visszanézve talán jobb is volt, most meg kezdenek átesni a Leopard (Tigris) tank másik oldalára. Viszonylag gyorsan eljutottak a sisakküldéstől a sorozás gondolatáig. És mindeközben Ursula, Weber és ez a Merz, akire pár év múlva Brandttal, Schmidttel és Kohllal ellentétben a kutya sem fog emlékezni, teli tüdőből fújják a háborús passzátszelet, hogy a második vonalbeli eszelősökről most ne is beszéljünk. Nem volt elég csak a múlt században kétszer.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Na de vissza a Barátsághoz! 

Az ukránok technikai okokra hivatkozva zárva tartják a csapot, holott a vak is látja, hogy ez politikai döntés, ugyanazzal a lendülettel nyíltan beavatkoznak a magyar belpolitikába, a Brüsszelben ideiglenesen állomásozó, soha senki által meg nem választott úgynevezett elit hathatós támogatásával folyamatosan provokálnak, és csak remélni lehet, hogy nem ők szorongatják a selyemmajom tökeit. 

Összekovácsolódott egy kézműves harapófogó, némi belső segédlettel. Nyugatról a hagyományoknak megfelelően a németek, itthon egy fogott hasznos hülye és a vigyorgó pofákat küldözgető pszichoszektája, felturbózva a Bokros–Surányi-félékkel, és pár olajos, bankos, multis deszantossal, keletről a feszt fenyegetőző sokadik ukrán front. Sajnos jól ismerjük már ezt a felállást a történelemből.

A magyar kormány viszont nem enged a zsarolásnak, válaszul egyelőre nem megy több dízel Ukrajnába. A szür­reális dízel. Merthogy eddig az ment (tessenek megkapaszkodni), hogy jött az olaj az oroszoktól, ez átalakult dízellé és az visszafolyt az ukránokhoz, hagy szaladjanak a tankok az oroszok ellen. Ezt b…szd meg. Itt tényleg mindenki hülye. 

És közben az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába. 

Fico is bekeményít, szintén elzárja a motorinát, sőt lehúzza a főkapcsolót is, oszt nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni, abban a stílusban, modorban és habitussal, ami oly távol van Euró­pától, mert a helyi szótárból két szó bizonyosan hiányzik: 

a kérem és a köszönöm.

Orbán Viktor egyelőre nem nézegeti a konnektort, humanitárius okokból. Ugyanazon okokból, amik miatt nálunk talált menedékre vagy harmincezer ukrán, családostól. És akkor jött a barátságtalan áramlat, délről. Ahogy ezt a jelenlegi horvát miniszterelnököt elnézem (akit a Diákhitel Központ egykori igazgatója oly szívélyesen ölelgetett, hol máshol, mint Münchenben), kár volt beléjük annak idején a Kalasnyikov. Magam sajnos ritkán nyaralgatok, de ha megtehetném, fájó szívvel, de nem Horvátországban tenném, és erre biztatom azt az egymillió honfitársamat is, akik jelentős mértékben hozzájárulnak balkáni barátaink GDP-jéhez. Nos, így megy ez. Ja, még valami. A szektának igaza van, O1G. Orbán egy géniusz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekHVG

A HVG dolgozó szegényeknek nevezi a cigányokat

Kiss Károly avatarja

Történelmi lehetőség kínálkozik a romák teljes emancipációjához.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu