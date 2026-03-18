Nem éppen hízelgő, ahogy a Fradit Portugáliában várják

A portugál sajtó szemléje nem éppen hízelgő a Fradira nézve. Ha valaki csak az A Bola, a Record és az O Jogo címlapját nézi át, abból aligha derül ki, hogy a Braga a Ferencvárossal játszik fontos Európa-liga-visszavágót. A három legismertebb portugál sportportál címlapja ugyanis egyaránt azt sugallja: a hazai futballvilág figyelmét más köti le.

Carlos Vicens, a Braga edzője nem érezheti a portugál sajtó nyomását. Kollégája, Robbie Keane, a Fradi edzője annál inkább a magyarét. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Fradi helyett Sporting, Benfica és Porto a portugál sajtó fókuszában

Az A Bola nyitóoldalán a kiemelt anyagok között a Sporting Bajnokok Ligája-szereplése vitte a prímet, mellette nemzetközi témák és Benfica-anyagok kaptak hangsúlyt. A címlapon külön Benfica-blokk is látható Rui Costával és a Cosme Damioo-gálával, miközben a Braga–Fradi-párharc gyakorlatilag nincs jelen, még az Afrika-kupa körüli bonyodalmak is sokkal fontosabbak: a Ferencváros szóra nincs találat, a Braga pedig ebben a lekérésben csak egy véleménycikkben bukkan fel.

A Record valamivel közelebb ment a témához, de csak annyira, hogy a friss hírek között felbukkant António Salvador optimista nyilatkozata a Ferencváros elleni fordítási reményről. Csakhogy a fő hangsúly itt is egyértelműen a Sporting nagy BL-fordítása a Bodö/Glimt ellen, az Arsenal–Leverkusen meccs és a Benfica ügyei. Vagyis a Braga–Fradi itt sem címlapsztori, inkább csak egy alsóbb polcra tett hír.

Az O Jogo sem kezeli első vonalbeli eseményként a mérkőzést. A portálon ugyan feltűnik egy ajánló a Ferencváros–Braga párharc elé időzített anyagra, de ez nem a nyitó hangsúlyok között szerepel; a felület egészét nézve itt is a portugál nagy klubok és más futballtémák dominálnak.

Mindez azért érdekes, mert izgalmas visszavágóra van kilátás azután, hogy a Ferencváros az első meccsen 2-0-ra verte a Bragát, így kedvező helyzetből várja a portugáliai folytatást.

Robbie Keane bizakodó

A Ferencváros szempontjából a helyzet világos: kétgólos előny, kapaszkodó és a vezetőedző, aki igyekszik higgadt maradni. Robbie Keane a párharc első meccse után és a visszavágó előtt is arról beszélt, hogy még csak a csata felénél járnak, vagyis a Fradi házon belül sem kezeli lefutottnak az ügyet.