Orbán Viktor: Egy új korszakban élünk

A beszélgetésben Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarországnak keresztény országként vannak kötelességei mások iránt, de szerinte nincs olyan kötelezettség, amely önmagunk elpusztításához vezethetne. Ezt úgy összegezte:

Először Magyarország, és utána tudunk segíteni mindenki másnak, akinek tudunk.

A belpolitikai kérdésekről szólva a miniszterelnök azt mondta, minden korrupciós vádat komolyan kell venni, minden ügyet kezelni kell, de szerinte ezek a politikai küzdelem részei. Úgy fogalmazott, hogy amikor valaki kormányon van, az ellenzék mindig azt a propagandát használja, hogy korrupt, ezért a legfontosabb a világos válaszadás. Hozzátette: reményei szerint Magyarország ezekben az ügyekben egy kicsit jobb, de semmiképpen sem rosszabb a nyugat-európai országoknál.

A sajtószabadságot érintő kérdésnél Orbán Viktor arról beszélt, hogy amikor 2010-ben visszatért, a magyar média nyolc százaléka német tulajdonban volt, amit túlzónak tartott. Elmondása szerint ezért arra törekedett, hogy kiegyensúlyozottabb helyzetet teremtsenek, és meggyőzte a magyar tőketulajdonosokat, hogy fektessenek be a hazai médiába.

Mint mondta,

2010 után tudatosan törekedtek a médiaviszonyok átalakítására. – Meggyőztem a magyar tőketulajdonosokat, hogy fektessenek be a médiába, aminek eredményeként szerinte ma sokkal kiegyensúlyozottabb a helyzet a külföldi és a magyar tulajdonú média között. Hozzátette, hogy míg korábban a média kilencven százalékban liberális volt, most ötven-ötven, vagyis igazságosabb.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz közvetlenül vagy közvetve a média többségét ellenőrzi, Orbán Viktor azt mondta: – Ha megnézi a médiát, és hisz a saját szemének, akkor láthatja, mi történik. Szerinte a legnagyobb szerkesztőségi közösségek alapvetően az ellenzékhez tartoznak, ezért Magyarországon minden korlátozás nélkül hallathatják a hangjukat. Úgy összegezte a helyzetet, hogy ez egy nagyon élénk, sokszínű médiatér.

A választási beavatkozásokról szólva a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez állandó veszély, különösen egy tízmilliós ország esetében. Azt mondta, mindenkinek azt üzenik: végezzék a saját dolgukat, ne a miénket. Ugyanakkor Brüsszel kapcsán már egyértelműbben fogalmazott, és kijelentette:

Nem kérdés, hogy hivatalos politika létezik azoknak a pártoknak a segítésére, amelyek Európa-pártiak, Európai Unió-pártiak és Brüsszel-pártiak.

Hozzátette, hogy azokat a magyarországi civil szervezeteket, amelyek az ellenzéket támogatják, Brüsszel finanszírozza, és szerinte ez beavatkozás.

Orbán Viktor visszautasította, hogy a Fidesz kampánya riogatás lenne, amikor arról beszél, hogy egy ellenzéki győzelem esetén Magyarország Brüsszel ukrán- és migrációs politikáját követné. Erre azt mondta: – Nem, ez tény, természetesen. Hangsúlyozta, hogy ha a Brüsszel-pártiak győznek, akkor ugyanazt a politikát fogják folytatni, mint Brüsszel a migráció és Ukrajna ügyében is. Szerinte az ilyen új kormány támogatni fogja Ukrajnát pénzzel, fegyverekkel, az Európai Uniós tagsággal. Ez ellen ő harcol.

A Békemenetről szólva Orbán Viktor azt mondta, hogy az mindig a nemzeti méltóságról szól. Elismerte, hogy tizenhat évig hatalmon lenni unalmassá válhat, és azt is megjegyezte: – Én sem vagyok már fiatalabb, mint voltam. Ugyanakkor szerinte a jelenlegi európai helyzetben a legfontosabb kérdés a biztonság.

Mint mondta, az alapvető érték, amire szükségünk van, a biztonság, és úgy vélte, hogy a mi kormányunk pedig sokkal inkább képes biztonságot nyújtani, mint bárki más itt Magyarországon. Ezt azzal zárta, hogy mi vagyunk a biztos választás, és hozzátette: – Meg fogjuk védeni Magyarország érdekeit Brüsszellel, Kijevvel, bárkivel szemben.

A koalíciós lehetőségekről Orbán Viktor egyértelmű választ adott. Kijelentette: – Nem, abszolút többséget akarok. Ez a cél. Hozzátette, hogy a magyar választási rendszer egyértelműen a győztest segíti, és ezért szeretné megismételni a korábbi kétharmados sikereket. Úgy fogalmazott: – Meg fogjuk nyerni a választást. Ez az egyetlen kiút ebből a dilemmából.

A családpolitikáról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta:

Ha nincs gyerek, nincs jövő. Ez ilyen egyszerű.

A miniszterelnök szerint a mai európai életmód nem kedvez a gyermekvállalásnak, ezért segíteni kell a fiatal párokat, hogy bátrabbak legyenek, nagyobb felelősséget és több gyermeket vállaljanak. Emellett igazságossági kérdésnek is nevezte a családtámogatásokat, mert szerinte egyszerűen nem igazságos, hogy ha valakinek gyereke van, akkor csökken az életszínvonala, miközben azok, akik nem vállalják ezt a felelősséget, magasabb életszínvonalon élnek. A kormányzati intézkedésekről szólva kiemelte, hogy a legalább kétgyermekes anyák életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, és hozzátette: – Bízunk az anyákban.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországnak a demográfiai gondok miatt végül szüksége lehet-e bevándorlásra, Orbán Viktor azt mondta: – Végül meg fogjuk nyerni ezt a csatát. Szerinte a fiatal generáció visszatér majd a nagyszüleink mintájához, és ismét erős és nagy családjaink lesznek Magyarországon, ezért nem lesz szükségünk arra, hogy a migrációból érkezzenek plusz emberek. Hozzátette:

Továbbra is erősen hiszem, hogy nemzeti alapon fenn tudjuk tartani magunkat.

A családpolitika határairól szólva ugyanakkor Orbán Viktor elismerte, hogy az államnak óvatosnak kell lennie. A felvetésre, miszerint sokan úgy gondolják, ezek a kérdések nem tartoznak a kormányra, azt felelte: – Azt gondolom, alapvetően igazuk van. Hozzátette, hogy a magánügy az magánügy, ezért nagyon kifinomult eszközöket kell találniuk arra, hogyan tudják segíteni a családokat. Úgy vélte, legitim, ha a kormány gondolkodik a családokról és a nemzet jövőjéről, de nem legitim beavatkozni az emberek életébe.

A keresztény civilizáció jövőjéről szólva Orbán Viktor azt mondta, hogy Európa hosszú évszázadokon át keresztény volt, ám a modern korban ez megváltozott.

Szerinte a baloldali politikai hagyomány úgy tekint a kereszténységre, mint múzeumi tárgyra és történelemre, miközben a migráció tovább erősíti ezt a folyamatot, mert akik bejönnek, nem keresztények, hanem alapvetően muszlimok. Ennek következményeként – mint fogalmazott – a keresztény szabályok kihalóban vannak az európai politikából.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hit magánügy, és senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy bármilyen vallási tanítást kövessen. A kereszténységet mégis nélkülözhetetlennek tartja társadalomszervező erőként, mert szerinte az a személyes istenkapcsolaton túl alapvetően egy összetett tanításrendszer arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Orbán Viktor úgy fogalmazott: – Függetlenül attól, hogy valaki hisz-e vagy sem, a keresztény tanítások rendszere jó módja annak, hogy megszervezzük a társadalmainkat. Hozzátette, hogy erről nyilvánosan kell beszélnünk, és vissza kell vonzanunk az embereket a baloldali-liberális politikától a keresztény alapú konzervatív politikához.

Kiemelte, a keresztény örökség megőrzése nem kizárólag a személyes vallásgyakorlás kérdése, ugyanakkor ehhez szerinte a hit megerősítésére is szükség van. Úgy fogalmazott, hogy a társadalmak egyfajta evangelizációjára is szükség van, ugyanakkor Magyarország helyzete ebből a szempontból kedvezőbb, mert itt nyilvánvaló, hogy kereszténység nélkül a nemzet nem tudta volna túlélni az elmúlt nehéz évszázadokat. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a nemzet és a kereszténység alapvetően egy érzésben, egy tudatban összekapcsolódik, ezért szerinte nagyobb az esély arra, hogy itt újra megerősödjön a személyes keresztény hit.

Mint mondta, a katolikusok szerint

Isten nemcsak egyéneket, hanem nemzeteket is teremtett,

ezért a nemzetek tehát Isten jó teremtményei közé tartoznak. Hozzátette, hogy ebből következően a nemzet nem kerülhet szembe a kereszténységgel, hanem a nemzeti törekvések, a keresztény tanítások és az egyetemes katolikus hit összehangolhatók.

A saját politikai pályájáról szólva Orbán Viktor személyesebb hangot ütött meg.

Legnagyobb sajnálataként azt említette, hogy a politika túl sokat elvett a személyes életemből és az időmből, ezért kevesebb időt tölthetett a gyerekeivel és unokáival, mint amennyit megérdemeltek volna és mint amennyit ő szeretett volna. Politikai értelemben pedig azt mondta, valószínűleg nem volt elég elszánt az energiaszuverenitást erősítő fejlesztések végrehajtásában, és külön kiemelte, hogy különösen nem volt elég határozott a nukleáris energia ügyében.

A legnagyobb eredmények közé Orbán Viktor azt sorolta, hogy Magyarország szerinte a mai Európában is megőrizte karakterét. Úgy fogalmazott: – A legnagyobb eredmény pedig az, hogy még mindig keresztény ország vagyunk. Ezt azzal egészítette ki, hogy miközben Európa egy liberális óceánban él, Magyarország még mindig más ország, a különbözőség szigete, egy konzervatív és keresztény ország, még akkor is, ha ez a liberális közeg egyre erősebben veszi körül.

A miniszterelnök emellett a saját európai politikai projektjét is fontos eredménynek nevezte. Azt mondta, létrehoztak egy európai mozgalmat is, amelyet patriótáknak neveznek, és amely szerinte idővel megváltoztathatja az erőviszonyokat még Brüsszelben is. Hangsúlyozta, hogy ez a kezdeményezés nemcsak a magyar nemzeti szuverenitás és kultúra védelmét szolgálhatja, hanem arra is esélyt adhat, hogy többséget szerezzenek Brüsszelben. Ezt azzal összegezte, hogy