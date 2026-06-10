Zelenszkij: Oroszország a saját otthonaiban fogja megérezni a háborút

„Oroszország naponta 650 dróncsapást és 35-100 rakétacsapást mér ránk. Mi válaszolunk. Jelenleg nem rendelkezünk ugyanennyi eszközzel, de van 300-350 olyan eszközünk, amelyet bevetünk. És elérjük azt a mennyiséget, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben válaszoljunk nekik. Oroszország megérti: ha 600 drón és rakéta lesz, akkor úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan mi érezzük. Ők is a saját otthonaikban fogják megtapasztalni” – fejtette ki Zelenszkij.
Amikor tárgyalásokról beszélünk, a régió biztonságáról kell beszélnünk. Ha megtaláljuk az utat ahhoz, hogy ezt a háborút minél gyorsabban megállítsuk, akkor nyilvánvaló, hogy Putyinnak nem lesz esélye egy másik ország megszállására
– magyarázta.
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