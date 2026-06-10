Zelenszkij: Oroszország a saját otthonaiban fogja megérezni a háborút

Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint Petteri Orpo finn miniszterelnök kijelentette, hogy Ukrajna jelenleg kedvezőbb helyzetben van a harctéren, mint korábban, és Finnország támogatja az ukrán elnök azon törekvését, hogy diplomáciai úton vessen véget az orosz-ukrán háborúnak.

„A fronthelyzet megváltozott. A védekező Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat támadni” – mondta a finn politikus, hozzátéve, hogy Ukrajna határozott támogatását továbbra is fenn kell tartani.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)