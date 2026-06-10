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Zelenszkij: Oroszország a saját otthonaiban fogja megérezni a háborút

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Ukrajna arra készül, hogy naponta 600 drónt és rakétát vessen be Oroszország ellen – közölte Volodimir Zelenszkij kedden Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőinek az ő részvételével lezajlott találkozóját követő sajtóértekezleten.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 4:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Tobias Schwarz Forrás: AFP
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„Oroszország naponta 650 dróncsapást és 35-100 rakétacsapást mér ránk. Mi válaszolunk. Jelenleg nem rendelkezünk ugyanennyi eszközzel, de van 300-350 olyan eszközünk, amelyet bevetünk. És elérjük azt a mennyiséget, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben válaszoljunk nekik. Oroszország megérti: ha 600 drón és rakéta lesz, akkor úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan mi érezzük. Ők is a saját otthonaikban fogják megtapasztalni” – fejtette ki Zelenszkij.

Amikor tárgyalásokról beszélünk, a régió biztonságáról kell beszélnünk. Ha megtaláljuk az utat ahhoz, hogy ezt a háborút minél gyorsabban megállítsuk, akkor nyilvánvaló, hogy Putyinnak nem lesz esélye egy másik ország megszállására

 – magyarázta.

Szerinte Oroszország célja Európa destabilizálása, és Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt különböző módokon éri el, például szövetségesein keresztül. Oroszország „Fehéroroszország területét használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon Lengyelország határaira. Megpróbálták úgy beállítani, mintha ez amiatt történne, mert Lengyelország támogatja Ukrajnát” – mondta az elnök. Azt hangoztatta, hogy ebben a helyzetben fontos egymás megerősítése. 

Nemcsak drónokkal kell erősítenünk egymást, hanem fontos, hogy erősek legyünk a kiber­támadásokkal szemben is, és készek vagyunk megosztani ezt a tudást, mert mi már átestünk ezeken a kihívásokon

 – emelte ki Zelenszkij.

Leszögezte: Ukrajna nem fogad el semmilyen Oroszországgal kötendő békemegállapodást, ha azt Ukrajna részvétele nélkül hozzák meg.

Az Egyesült Államok iránti teljes tisztelet mellett: bármilyen tárgyalási formátumban részt vehetnek, mert a jövőben Európától és az Egyesült Államoktól is biztonsági garanciákra van szükségünk. (...) Nem fogadunk el olyan tárgyalásokat vagy megállapodásokat, amelyek rólunk szólnak, de nélkülünk zajlanak, miközben a háború a mi területünkön folyik, és a veszteségek túlnyomó részét Ukrajna szenvedi el

 – hangsúlyozta.

Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint Petteri Orpo finn miniszterelnök kijelentette, hogy Ukrajna jelenleg kedvezőbb helyzetben van a harctéren, mint korábban, és Finnország támogatja az ukrán elnök azon törekvését, hogy diplomáciai úton vessen véget az orosz-ukrán háborúnak. 

„A fronthelyzet megváltozott. A védekező Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat támadni” – mondta a finn politikus, hozzátéve, hogy Ukrajna határozott támogatását továbbra is fenn kell tartani.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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