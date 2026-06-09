Halálos robbantásos merénylet történt Moszkva közelében, csak találgatnak, ki lehet az áldozat

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az áldozat személyazonosságát, azonban orosz közösségi média értesülések szerint egy 62 éves férfiról van szó. Az oroszországi nyomozószervek közlése alapján a robbanás helyi idő szerint reggel fél hat körül következett be, amikor a jármű a balasihai Aviatorov városrész Koldunova utcájában, egy lakóépület közelében haladt el.

A 112 Telegram-csatorna információi alapján a vezetőülés alatt elhelyezett robbanószerkezet ereje 300–400 gramm TNT-nek felelhetett meg.

A detonáció következtében a férfi halálos sérülést szenvedett. A nyomozó hatóság büntetőeljárást indított az ügyben, de annak jogi minősítését egyelőre nem hozta nyilvánosságra.