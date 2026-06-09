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Halálos robbantásos merénylet történt Moszkva közelében, csak találgatnak, ki lehet az áldozat

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Halálos autórobbanás rázta meg a Moszkva közelében fekvő Balasihát június 9-én hajnalban. A detonációban egy BMW X3-asban utazó férfi életét vesztette, miközben a hatóságok még vizsgálják a történtek körülményeit. Az eset azért is különös, mivel a robbanás helyszíne közel van ahhoz a területhez, ahol tavaly egy magas rangú orosz katonai vezetőt öltek meg hasonló módszerrel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 13:56
Orosz rendőrök
Orosz rendőrök Forrás: AFP
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A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az áldozat személyazonosságát, azonban orosz közösségi média értesülések szerint egy 62 éves férfiról van szó. Az oroszországi nyomozószervek közlése alapján a robbanás helyi idő szerint reggel fél hat körül következett be, amikor a jármű a balasihai Aviatorov városrész Koldunova utcájában, egy lakóépület közelében haladt el. 

A 112 Telegram-csatorna információi alapján a vezetőülés alatt elhelyezett robbanószerkezet ereje 300–400 gramm TNT-nek felelhetett meg.

A detonáció következtében a férfi halálos sérülést szenvedett. A nyomozó hatóság büntetőeljárást indított az ügyben, de annak jogi minősítését egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

A robbanás helyszíne viszont nem akármilyen környéken található. Az Aviatorov városrészt eredetileg orosz katonák és családtagjaik számára építették a korábbi katonai bázis területén. Az itt található lakásokat az orosz védelmi minisztérium nyugállományú katonáknak, harci veteránoknak és szolgálatot teljesítő katonák családjainak utalta ki.

Külön figyelmet kap az eset amiatt is, hogy a tetthely kevesebb mint egy kilométerre van attól a ponttól, ahol 2025 áprilisában autóba rejtett pokolgép végzett Jaroszlav Moszkalik altábornaggyal, az orosz vezérkar magasrangú vezetőjével.

A mostani robbanás oka egyelőre nem ismert. Kijev mindeddig nem reagált az esetre. Bár Ukrajna korábban több, az orosz invázióban fontos szerepet játszó katonai vezetőt és tisztviselőt vett célba, jelenleg nincs olyan bizonyíték, amely az ukrán felet összefüggésbe hozná a balasihai robbanással.

Borítókép: Orosz rendőrök (Fotó: AFP)

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