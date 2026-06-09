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Zelenszkij: Oroszországnak szembesülni kell a tragédiával

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Az ukrán elnök úgy véli, csak akkor lehet változás, ha az orosz társadalom a saját tragédiájaként tekint a háborúra, nem pedig távoli eseményként. Volodimir Zelenszkij szerint eljött az idő, hogy Moszkva és Szentpétervár lakói is közvetlenül szembesüljenek a konfliktus következményeivel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 13:41
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
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Az ukrán elnök szerint amikor drónok jelennek meg Moszkva vagy Szentpétervár légterében, az ott élők is szembesülnek azzal, hogy a háború nem csupán a frontvonalakon zajlik.

A győzelem ebben a háborúban akkor következik be, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a háború borzalmas, és nem mások, hanem a saját tragédiája is

 – fogalmazott Zelenszkij.

Az elnök az interjúban kitért arra is, hogy májusban Kijevben találkozott Roman Abramovics orosz üzletemberrel. Elmondása szerint a megbeszélésen egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani a Donbászról.

Zelenszkij úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin környezetében sincs teljes egyetértés a háború folytatásáról. Szerinte vannak, akik tovább folytatnák a harcokat, míg mások a konfliktus lezárását támogatnák. Az ukrán államfő azt is állította, hogy az orosz gazdaság egyre nehezebb helyzetben van.

Az üzleti élet szereplői is látják, milyen súlyos problémákkal küzd az ország gazdasága. Nagyon közel került az összeomláshoz

 – mondta.

Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint június 3-án ukrán erők több célpontot is támadtak Szentpétervár térségében. Zelenszkij később megerősítette, hogy a támadások során megsemmisült egy olajterminál a város közelében.

Néhány nappal később, június 6-án újabb ukrán dróncsapások érték Szentpétervárt. Az akkori jelentések szerint az egyik célpont a Balti Flotta egyik létesítménye volt.

A Hadtudományi Intézet elemzői szerint ezek a támadások azt mutatják, hogy Oroszország továbbra sem képes teljes biztonságot garantálni legnagyobb városainak az ukrán dróncsapásokkal szemben. Az elemzés szerint az akciók gyengítik azt a képet is, hogy a háború következményei nem érintik közvetlenül az ország belső területeit.

A moszkvai régió sem maradt ki a támadásokból: május 17-én éjjel nagyszabású dróntámadás érte az orosz főváros környékét.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

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