Zelenszkij: Oroszországnak szembesülni kell a tragédiával

Az ukrán elnök szerint amikor drónok jelennek meg Moszkva vagy Szentpétervár légterében, az ott élők is szembesülnek azzal, hogy a háború nem csupán a frontvonalakon zajlik.

A győzelem ebben a háborúban akkor következik be, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a háború borzalmas, és nem mások, hanem a saját tragédiája is

– fogalmazott Zelenszkij.

Az elnök az interjúban kitért arra is, hogy májusban Kijevben találkozott Roman Abramovics orosz üzletemberrel. Elmondása szerint a megbeszélésen egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani a Donbászról.

Zelenszkij úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin környezetében sincs teljes egyetértés a háború folytatásáról. Szerinte vannak, akik tovább folytatnák a harcokat, míg mások a konfliktus lezárását támogatnák. Az ukrán államfő azt is állította, hogy az orosz gazdaság egyre nehezebb helyzetben van.

Az üzleti élet szereplői is látják, milyen súlyos problémákkal küzd az ország gazdasága. Nagyon közel került az összeomláshoz

– mondta.