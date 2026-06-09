Kiszivárgott: ezt akarja valójában Zelenszkij

Zelenszkij az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnökhöz és az amerikai kongresszushoz is fordult további támogatásért. Az ukrán vezetés újabb Patriot PAC–3 elfogórakétákat és Patriot légvédelmi rendszereket szeretne beszerezni az Egyesült Államoktól.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az ország a háború során olyan katonai tapasztalatokra tett szert, amelyekből a nyugati szövetségesek is sokat tanulhatnak. Mint fogalmazott, ez a tudás emberéletek árán született, ezért felbecsülhetetlen értéket képvisel.

A NATO-csatlakozás kérdésében Zelenszkij hangsúlyozta: véleménye szerint Ukrajna tagsága nemcsak az országnak, hanem magának a katonai szövetségnek is érdeke lenne.

Moszkva nem fogadná el Ukrajna NATO-tagságát

Zelenszkij NATO-tagságot sürgető kijelentései azért is fontosak, mert ez a kérdés továbbra is az egyik legnagyobb vitapont Kijev és Moszkva között.