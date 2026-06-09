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Kiszivárgott: ezt akarja valójában Zelenszkij

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Közelebb került a béke vagy még hosszabbra nyúlik az orosz–ukrán háború? Volodimir Zelenszkij újabb katonai támogatást és keményebb szankciókat követel, miközben a NATO-tagság kérdésében továbbra sem látszik kompromisszum. Moszkva változatlanul elutasítja Ukrajna csatlakozását a katonai szövetséghez.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 12:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
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Az ukrán államfő szerint ehhez az eddiginél erősebb és összehangoltabb nyomásgyakorlásra van szükség. Külön kiemelte, hogy Nagy-Britanniának és az európai országoknak szorosabban kellene együttműködniük a szankciós politika terén.

Zelenszkij emellett újabb beruházásokat sürgetett Ukrajna védelmi képességeinek fejlesztésére. Elmondása szerint országának jelenleg a légvédelem megerősítése a legfontosabb feladat. Különösen a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekből van hiány, miközben a NATO-tagállamok készletei is korlátozottak.

Közben az ukrán hadsereg vezetése továbbra is arra figyelmeztet, hogy az ország légvédelme komoly kihívásokkal néz szembe. Olekszandr Szirszkij főparancsnok nemrég arról beszélt, hogy Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere és elfogórakétája, ezért a meglévő eszközöket a lehető leghatékonyabban kell felhasználni.

Zelenszkij az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnökhöz és az amerikai kongresszushoz is fordult további támogatásért. Az ukrán vezetés újabb Patriot PAC–3 elfogórakétákat és Patriot légvédelmi rendszereket szeretne beszerezni az Egyesült Államoktól.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az ország a háború során olyan katonai tapasztalatokra tett szert, amelyekből a nyugati szövetségesek is sokat tanulhatnak. Mint fogalmazott, ez a tudás emberéletek árán született, ezért felbecsülhetetlen értéket képvisel.

A NATO-csatlakozás kérdésében Zelenszkij hangsúlyozta: véleménye szerint Ukrajna tagsága nemcsak az országnak, hanem magának a katonai szövetségnek is érdeke lenne.

 

Moszkva nem fogadná el Ukrajna NATO-tagságát

Zelenszkij NATO-tagságot sürgető kijelentései azért is fontosak, mert ez a kérdés továbbra is az egyik legnagyobb vitapont Kijev és Moszkva között

Az ukrán elnök többször hangsúlyozta, hogy országának a NATO jelenti a legerősebb biztonsági garanciát, és most is arról beszélt, hogy Ukrajna csatlakozása a szövetség érdeke lenne. Moszkva ezzel szemben évek óta következetesen ellenzi Ukrajna NATO-tagságát, és több orosz tisztviselő is azt hangoztatta, hogy a tartós békemegállapodás egyik alapfeltétele a kérdés rendezése.

Az orosz álláspont szerint a NATO keleti bővítése közvetlen biztonsági kockázatot jelent Oroszország számára. Moszkva több alkalommal jelezte, hogy Ukrajna csatlakozását elfogadhatatlannak tartja, és a béketárgyalások során is rendszeresen előkerül ez az álláspont.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

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