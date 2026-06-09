Kiszivárgott: ezt akarja valójában Zelenszkij

Az ukrán államfő szerint ehhez az eddiginél erősebb és összehangoltabb nyomásgyakorlásra van szükség. Külön kiemelte, hogy Nagy-Britanniának és az európai országoknak szorosabban kellene együttműködniük a szankciós politika terén.
Zelenszkij emellett újabb beruházásokat sürgetett Ukrajna védelmi képességeinek fejlesztésére. Elmondása szerint országának jelenleg a légvédelem megerősítése a legfontosabb feladat. Különösen a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekből van hiány, miközben a NATO-tagállamok készletei is korlátozottak.
Közben az ukrán hadsereg vezetése továbbra is arra figyelmeztet, hogy az ország légvédelme komoly kihívásokkal néz szembe. Olekszandr Szirszkij főparancsnok nemrég arról beszélt, hogy Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere és elfogórakétája, ezért a meglévő eszközöket a lehető leghatékonyabban kell felhasználni.
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