Biztonsági garanciákon múlhat az ukrajnai megállapodás + videó

A legfrissebb hírek szerint az Egyesült Államok nagyobb katonai támogatást és hosszú távú biztonsági garanciákat helyezett kilátásba Ukrajna számára, ám mindezt egy Oroszországgal kötendő békemegállapodáshoz kötné. A területi kérdések továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb pontjai közé tartoznak.

2026. 01. 27. 10:04
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
A Financial Times értesülései szerint Washington jelezte: Ukrajna nagyobb katonai támogatásra és biztonsági garanciákra számíthat, amennyiben beleegyezik abba, hogy csapatait kivonja a Donbász egyes, jelenleg ellenőrzése alatt álló területeiről. A tervek részeként az Egyesült Államok további fegyvereket ajánlott fel az ukrán hadsereg békeidőszaki megerősítésére – írja az Origo.

Több forrás szerint az ígéretek túl általánosak lehetnek Ukrajna számára
Több forrás szerint az ígéretek túl általánosak lehetnek Ukrajna számára. Fotó: AFP

Az amerikai javaslatok között olyan biztonsági garanciák is szerepelnek, amelyek a NATO 5. cikkében rögzített kollektív védelem elveire hasonlítanának, és egy újabb támadás esetére összehangolt katonai fellépést vetítenének előre. Több forrás ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a vállalások Ukrajna számára túl általánosak lehetnek, miközben Oroszországot nem kötnék egyértelmű kötelezettségek – emeli ki a portál.

Hozzáteszi: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban bízott korábban, hogy januárban aláírhatja az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról és egy háború utáni gazdasági helyreállításról szóló dokumentumokat, amelyek erős alkupozíciót biztosítanának Kijevnek. Washington viszont időközben egyértelművé tette: a garanciák csak egy átfogó békemegállapodás részeként léphetnek életbe.

Ukrán és európai tisztviselők ezt úgy értékelik, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kijevre a fájdalmas területi engedmények elfogadása érdekében. 

Minden alkalommal megállnak, amikor a biztonsági garanciák aláírásához érnek

– mondta egy magas rangú ukrán forrás a Financial Timesnak. 

A Fehér Ház visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Washington területi engedményekre kényszerítené Ukrajnát. Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője szerint az Egyesült Államok szerepe kizárólag az, hogy elősegítse a felek közötti megállapodást, a béke tartalma pedig Kijev és Moszkva döntése.

Amerikai források szerint a következő napokban folytatódnak a háromoldalú tárgyalások Washington, Moszkva és Kijev között, ám egyelőre nem világos, hogy sikerül-e áthidalni a Donbász jövőjével kapcsolatos nézetkülönbségeket – közölte az Origo.

Nemrég arról írtunk, hogy Boris Pistorius kijelentette: Németország jelenleg nem képes további Patriot rendszereket átadni Ukrajnának közvetlen tartalékaiból. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Berlin már korábban is jelentős engedményeket tett saját védelmi képességei rovására.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

