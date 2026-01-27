Biztonsági garanciákon múlhat az ukrajnai megállapodás + videó

A Financial Times értesülései szerint Washington jelezte: Ukrajna nagyobb katonai támogatásra és biztonsági garanciákra számíthat, amennyiben beleegyezik abba, hogy csapatait kivonja a Donbász egyes, jelenleg ellenőrzése alatt álló területeiről. A tervek részeként az Egyesült Államok további fegyvereket ajánlott fel az ukrán hadsereg békeidőszaki megerősítésére – írja az Origo.

Több forrás szerint az ígéretek túl általánosak lehetnek Ukrajna számára. Fotó: AFP

Az amerikai javaslatok között olyan biztonsági garanciák is szerepelnek, amelyek a NATO 5. cikkében rögzített kollektív védelem elveire hasonlítanának, és egy újabb támadás esetére összehangolt katonai fellépést vetítenének előre. Több forrás ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a vállalások Ukrajna számára túl általánosak lehetnek, miközben Oroszországot nem kötnék egyértelmű kötelezettségek – emeli ki a portál.

Hozzáteszi: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban bízott korábban, hogy januárban aláírhatja az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról és egy háború utáni gazdasági helyreállításról szóló dokumentumokat, amelyek erős alkupozíciót biztosítanának Kijevnek. Washington viszont időközben egyértelművé tette: a garanciák csak egy átfogó békemegállapodás részeként léphetnek életbe.