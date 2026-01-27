A nemzeti petíció lényege, hogy a magyar emberek nyilatkozzanak arról, oda akarják-e adni a pénzüket Ukrajnának + videó

Vitályos Eszter kormányszóvivő volt az Igazság órájának keddi vendége, aki elsőként arról beszélt, hogy a közelgő országgyűlési választásokkal kapcsolatban egy összehangolt támadás jeleit lehet látni, erről Orbán Viktor is beszámolt hétfőn.

A miniszterelnök egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatról beszélt, amivel be akarnak avatkozni a magyar választásba. A kormányfő ezért arra kérte a külügyminisztert, hogy rendelje be az ukrán nagykövetet.

– Nem babra megy a játék, Ukrajnának elemi érdeke, hogy megkapja azoka az összegeket, amiket Brüsszeltől kér. Másrészt szerintük a magyar kormány a kerékkötője az ő uniós felvételüknek. Ezek az üzenetek is azt mutatják, hogy ukránbarát kormányt szeretnének hatalomba segíteni Magyarországon – fogalmazott a kormányszóvivő.

Hozzátette, már azt is belengették, hogy választási csalásra kell hivatkozni a nemzeti oldal győzelme esetén.

Indul a nemzeti petíció

A 800 milliárd dolláros ukrán követelés kapcsán azt mondta, a nemzeti petíció lényege, hogy a magyar emberek nyilatkozzanak arról, oda akarják-e adni a pénzüket Ukrajnának. – Mi rendszeresen megkérdezzük az állampolgárokat, olyan ügyekben, mint például a migráció, a rezsicsökkentés, és most az ukránok finanszírozása.

Más országokban is megtehetnék ezt, de félnek az eredménytől, ezért inkább nem teszik – mondta. Hangsúlyozta,

a 800 milliárd dollárból 40 évig lehet fizetni a magyar nyugdíjakat, és 60 évig a családtámogatásokat, összességében 1,2 millió forintot veszítenének el a magyar családok, ha ezt a pénzt Ukrajnának adnánk.

Globalista háttér a Tiszában

– A Tisza új emberei nem meglepő módon globalista szervezetektől érkeztek. Orbán Anita Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozott.

Az lenne a meglepő, ha nemzeti szuverenista személyeket igazoltak volna le – mondta Vitályos Eszter, hozzátéve, Alex Sorossal, Soros Györggyel egy oldalon szerepelni annak a következménye, amerre a Tisza politizál, ezt felesleges tagadnia Orbán Anitának.

Kitértek arra is, hogy az orosz gázról való leválás kapcsán a kormány az Európai Bírósághoz fordul, hiszen az unió jogellenesn járt el ebben a kérdésben.

– Látni kell az összefüggéseket a nemzetközi olajvállalatok, a brüsszeli döntések, és a Tisza emberi között

– emelte ki, jelezve, nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból jöjjön gáz, mert ezzel tudjuk megtartani a rezsicsökkentést.