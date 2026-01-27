brüsszelukránzelenszkijtisza pártmagyar péterigazság órájaglobalistamagyar

A nemzeti petíció lényege, hogy a magyar emberek nyilatkozzanak arról, oda akarják-e adni a pénzüket Ukrajnának + videó

Ukrajna háborús pénzügyi követeléseitől a Tisza újabb globalista igazolásáig sok mindenről szó volt az Igazság órája keddi adásában, melynek vendége Viályos Eszter volt. A kormányszóvivő beszélt arról, hogy a nemzeti petícióval azt üzenjük Brüsszelnek, hogy nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának, de arról is elmondta a véleményét, hogy Zelenszkij és Ukrajna nyíltan be akar avatkozni a magyar választás kimenetelébe, hiszen nekik az az érdekük, hogy a Brüsszel- és így ukránbarát Tisza Párt kerüljön kormányra áprilisban. Mindeközben pedig Magyar Péter sorra nevezi meg a globalista, nagytőkés világhoz köthető embereit, ami veszélyt jelent Magyarország szuverenitására.

2026. 01. 27.
Vitályos Eszter kormányszóvivő volt az Igazság órájának keddi vendége, aki elsőként arról beszélt, hogy a közelgő országgyűlési választásokkal kapcsolatban egy összehangolt támadás jeleit lehet látni, erről Orbán Viktor is beszámolt hétfőn. 

A miniszterelnök egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatról beszélt, amivel be akarnak avatkozni a magyar választásba. A kormányfő ezért arra kérte a külügyminisztert, hogy rendelje be az ukrán nagykövetet.

 – Nem babra megy a játék, Ukrajnának elemi érdeke, hogy megkapja azoka az összegeket, amiket Brüsszeltől kér. Másrészt szerintük a magyar kormány a kerékkötője az ő uniós felvételüknek. Ezek az üzenetek is azt mutatják, hogy ukránbarát kormányt szeretnének hatalomba segíteni Magyarországon – fogalmazott a kormányszóvivő. 

Hozzátette, már azt is belengették, hogy választási csalásra kell hivatkozni a nemzeti oldal győzelme esetén.

 

Indul a nemzeti petíció

A 800 milliárd dolláros ukrán követelés kapcsán azt mondta, a nemzeti petíció lényege, hogy a magyar emberek nyilatkozzanak arról, oda akarják-e adni a pénzüket Ukrajnának. – Mi rendszeresen megkérdezzük az állampolgárokat, olyan ügyekben, mint például a migráció, a rezsicsökkentés, és most az ukránok finanszírozása. 

 

Más országokban is megtehetnék ezt, de félnek az eredménytől, ezért inkább nem teszik – mondta. Hangsúlyozta,

 a 800 milliárd dollárból 40 évig lehet fizetni a magyar nyugdíjakat, és 60 évig a családtámogatásokat, összességében 1,2 millió forintot veszítenének el a magyar családok, ha ezt a pénzt Ukrajnának adnánk.

 

Globalista háttér a Tiszában

– A Tisza új emberei nem meglepő módon globalista szervezetektől érkeztek. Orbán Anita Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozott. 

Az lenne a meglepő, ha nemzeti szuverenista személyeket igazoltak volna le – mondta Vitályos Eszter, hozzátéve, Alex Sorossal, Soros Györggyel egy oldalon szerepelni annak a következménye, amerre a Tisza politizál, ezt felesleges tagadnia Orbán Anitának.

Kitértek arra is, hogy az orosz gázról való leválás kapcsán a kormány az Európai Bírósághoz fordul, hiszen az unió jogellenesn járt el ebben a kérdésben.  

– Látni kell az összefüggéseket a nemzetközi olajvállalatok, a brüsszeli döntések, és a Tisza emberi között 

– emelte ki, jelezve, nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból jöjjön gáz, mert ezzel tudjuk megtartani a rezsicsökkentést. 

Vitályos Eszter felidézte, a kormány döntött arról, hogy a kormány átvállalja a lakosság januári többletfogyasztását, miközben a Tisza már támadja a rezsistopot. – Azt kell figyelembe venni, hogy minden, amivel támadnak minket, azzal a kormány segítséget nyújt az embereknek. Legyen az az árrésstop vagy a 13. havi nyugdíj – fogalmazott.

Indul a kampány

Az adásban szóba került Szimon Renáta ügye, akiről Magyar Péter azt állította, hogy Vácon megámadta a helyi sajtó, amiről kiderült, egyáltalán nem igaz, ezt a jelöl is elismerte utólag. Ezzel szemben az igazság az, hogy Szimon Renáta embere volt az, aki erőszakosan lépett fel a helyi újság munkatársával szemben.

Szóba került a gyulai tiszás jelölt is, akit egy egy tévékészüléken keresztül mutogattak a választóknak, mert személyesen nem jelent meg. 

 

 Tarr Zoltán óta tudjuk, jobb, ha nem beszélnek a tiszások, különben megbuknak. Én erre azt kérdezem, ha csupa jó dolgot akarnak, miért kell titkolózni? 

– tette fel a kérdést, hozzátéve, olyan sorsdöntő kérdésekben hallgatnak, mint a migráció, a háború, a gender. És – mint mondta – a Mercosur esetében is ugyanezt csinálják. – Egyértelmű, hogy van egy nemzeti szuverenista párt, a Fidesz, és van egy brüsszeli hátterű, nagyőkéseket támogató és kiszolgáló párt, ami a Tisza – összegzett Vitályos Eszter. 

