Orbán Viktor: Az ukránok törődjenek a saját választásukkal

A miniszterelnök szerint az ukránok törődjenek a saját választásukkal. Orbán Viktor egy friss, közösségi oldalán megosztott videóban részleteket árult el arról, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet.
A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy hogyan is néz ki egy ilyen nagyköveti berendelés elmondta, hogy embere válogatja. Orbán Viktor szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy udvarias, de határozott ember.
Ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk és mit kérünk az ukránoktól. Például ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe
– nyomatékosította a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
