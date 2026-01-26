Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Orbán ViktorUkrajnaSzijjártó Péter

Orbán Viktor: Az ukránok törődjenek a saját választásukkal

A miniszterelnök újabb részleteket osztott meg arról, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet. Orbán Viktor a sorozatos, hazánkat és a magyar kormányt ért támadások miatt utasította a külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 19:12
Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
A miniszterelnök szerint az ukránok törődjenek a saját választásukkal. Orbán Viktor egy friss, közösségi oldalán megosztott videóban részleteket árult el arról, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet.

Orbán Viktor elárulta, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet
Orbán Viktor elárulta, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy hogyan is néz ki egy ilyen nagyköveti berendelés elmondta, hogy embere válogatja. Orbán Viktor szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy udvarias, de határozott ember. 

Ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk és mit kérünk az ukránoktól. Például ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe 

– nyomatékosította a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

