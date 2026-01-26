Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy hazánk válaszol a Magyarországot és a magyar kormányt ért ukrán fenyegetésekre. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában jelentette be, hogy utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére.

Orbán Viktor az ukrán elnök támadása után utasítást adott az ország nagykövetének a bekéretésére. Fotó: AFP

A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben – mondta el a miniszterelnök a videóban.

Orbán Viktor egyúttal arra is rámutatott, hogy a múlt heti történéseket kielemezték a nemzetbiztonsági szervek, amelyek kapcsán arra jutottak, hogy ezek a támadások egy összehangolt, ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel a magyar választásba akarnak beleavatkozni.