Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy hazánk reagál a múlt heti ukrán támadásokra. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem nem engedhetjük meg, hogy Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát bárki veszélybe sodorja, ezért bekérették az ukrán nagykövetet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 17:41
Fotó: PETRAS MALUKAS Forrás: AFP
A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy hazánk válaszol a Magyarországot és a magyar kormányt ért ukrán fenyegetésekre. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában jelentette be, hogy utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére. 

Orbán Viktor az ukrán elnök támadása után utasítást adott az ország nagykövetének a bekéretésére
A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben – mondta el a miniszterelnök a videóban. 

Orbán Viktor egyúttal arra is rámutatott, hogy a múlt heti történéseket kielemezték a nemzetbiztonsági szervek, amelyek kapcsán arra jutottak, hogy ezek a támadások egy összehangolt, ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel a magyar választásba akarnak beleavatkozni. 

Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba

– zárta a videóját a miniszterelnök.

 

Az ukrán elnök Orbán Viktort támadta 

Volodimir Zelenszkij még múlt héten nyilatkozott bicskanyitogató módón a magyar miniszterelnökről Davosban. Az ukrán elnök azonban nem sokáig maradt válasz nélkül, miután Orbán Viktor a közösségi oldalán adott csattanós választ. Bejegyzésében a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy míg ő szabad ember, aki Magyarországot és a magyarokat szolgálja, addig az ukrán elnök közel sem ilyen szabad. 

Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad

– írta a miniszterelnök. 

Orbán egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy hiába hízeleg az ukrán elnök, a magyar kormány továbbra sem tudja támogatni a háborús erőfeszítéseit. A miniszterelnök azonban egyúttal elszögezte, hogy az ukrán emberek természetesen továbbra is számíthatnak rá, hogy Magyarország ellátja az országot elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP) 

