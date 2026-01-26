ukrajnatiszaszijjártó pétermagyarorbán viktor

Szijjártó Péter: A választás tétje Magyarország vagy Ukrajna

A magyar külgazdasági és külügyminiszter volt a vendége az Igazság órája hétfői adásának. Szijjártó Péter beszélt a Nemzeti Petícióról, Ukrajna beavatkozásáról a magyar választásokba. A tárcavezető közölte, a választás tétje Magyarország vagy Ukrajna.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 7:22
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a műsorban beszél a Nemzeti Petícióról, amelynek részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is szólt.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba

 – mondta Szijjártó Péter. Közölte: Azt ugye pontosan tudtuk, hogy az ukránoknak nem mindegy a választás végeredménye. Hiszen hogyha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor ők nem lesznek az Európai Unió tagjai, Magyarországot nem tudják belehúzni a háborúba, és a magyarok pénzét nem tudják elvinni az ukrán korrupt rezsim működtetésére. Viszont hogyha a Tisza Párt nyerne Brüsszel pártjaként a magyarországi parlamenti választáson, akkor az ukránoknak meglenne a zöld út az Európai Unióban.

A Tisza Párt megszavaztatta a saját tagságát, szimpatizánsait, és ők egyértelműen támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását. 

Tudják az ukránok, hogy ha a Tisza Párt jön, akkor a Tisza Párt vezetői mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek, ezáltal a magyarok pénzét is odaadják Ukrajna működtetésére. 

Hallhattuk, 800 milliárd euró az ukrán állam működtetésére, 700 milliárd euró hadikiadásokra, ez 1500 milliárd euró.

– hangsúlyozta a tárcavezető.

A Tisza Ukrajna mellett 

Kiemelte: az ukránok pontosan tudják, hogy a magyarországi parlamenti választás kimenetele egy sorsdöntő Ukrajna szempontjából is, ha a Fidesz nyer, a nemzeti kormány marad, akkor az ukránok nem léphetnek be az Európai Unióba, az ukránok nem tudják Magyarországot belehúzni a háborúba, és az ukránok nem tudják elvinni a magyarok pénzét a korrupt rezsimük működtetésére. A Tisza Párt esetében pedig Ukrajna beléphet az Európai Unióba, a magyarokat belevihetik a háborúba és a magyarok pénzét is elvihetik Ukrajnába.

Ez a tétje a magyarországi parlamenti választásnak ukrán szempontból és magyar szempontból is ez a tét, tehát a hétvégi minőségileg új helyzet alapján a választás tétje Magyarország vagy Ukrajna.

– mondta.

Hozzáfűzte: Zelenszkij elnök és a külügyminisztere bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson, Tisza néven, létrehozták a Tisza Párt kijevi tagozatát, és semmilyen eszköz használatától sem fognak visszariadni a következő két és fél hónapban. Abban a tekintetben, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét. 
Szijjártó Péter arról is beszélt a műsorban, hogy mi vagyunk az esélyesek, melózni kell a hátralévő 76 napban nagyon sokat, hogy az esélyt győzelemre váltsuk. De látszik az elkeseredettség a másik oldalon. 

Ukrajnában négy éve háború zajlik. Meghalt sok százezer ember. Lehet, hogy millió is pontos adatot nem tudunk. Sok millióan elhagyták az országot. Az egész ország romokban van. Alig van villany. A kijevi főpolgármester arra kéri az embereket, hogy hagyják el a várost. Ehhez képest Zelenszkij ennek az országnak az elnöke, ahol százezrek halnak meg, milliók menekülnek, el kell hagyni a fővárost, elmegy Davosba, mond egy beszédet, és négy év háborúskodással a háta mögött a fő mondanivalója az, hogy Orbán Viktort szapulja, hogy talán halántékon vágja.

Ez is azt mutatja, hogy a magyarországi parlamenti választás kulcskérdés az ukránok szempontjából és kulcskérdés a saját szempontunkból is. Zelenszkij davosi beszéde és utána a Szibiha rendkívül kulturált bejegyzése nácizással, hitlerezéssel, pénzmosásozással mit mutat? Mind azt mutatja, hogy az ukránoknak most már minden mindegy. Az ukránoknak kulcskérdés a magyarországi parlamenti választás végkimenetele, és a következő 76 napban nem fognak visszariadni semmilyen eszköz használatától sem csak azért, hogy beavatkozzanak a választásba, és befolyásolják a végeredményt.

– húzta alá a miniszter.

Van még egy feladat, mégpedig egy nemzeti petíció, amelynek a kérdéseit a hétvégén a kaposvári DPK háborúellenes gyűlésen mutatta be a miniszterelnök. Három kérdésről beszélünk amellett, hogy nem finanszírozzuk a háborút, nem finanszírozzuk Ukrajnát és nem hagyjuk, hogy a háború miatt magasabb legyen a rezsi. 

Nem normális dolog, hogy Európa a jelenlegi rendkívül sanyarú gazdasági helyzetében az európai emberek pénzét arra akarja költeni, hogy Ukrajnában létrejöjjön egy 800 ezres hadsereg. Gondoljunk bele magyar nemzeti szempontból. Magyarország és Ukrajna szomszédos államok. Ukrajna nem tagja annak a szövetségesi rendszernek, amelynek mi a tagja vagyunk. És ott 800 ezres hadsereget akarnak létrehozni, ez ellentétes a nemzetbiztonság érdekeivel, és azt akarják, hogy mi fizessük ezt. És ezért most a magyaroknak a sarkunkra kell állniuk, és világossá kell tenniük, nem hagyjuk, hogy a pénzünket elküldjék Ukrajnába. És azt sem engedjük, hogy mindenfajta politikai kalandorok Magyarországot leválasszák az olcsó energiahordozókról csak azért, mert az ukránok ezt követelik

  – magyarázta Szijjártó.

Az ukránok azt követelik, hogy ne vegyünk az oroszoktól energiahordozókat, kőolajat, földgázt. Ehhez képest, ha ez megtörténne, ha Magyarország valóban leválna az orosz kőolajról és földgázról, egyrészt nem lehetne ellátni biztonságosan az országot, másrészt háromszorosára nőnének a rezsiköltségek gyakorlatilag azonnal. 

Ukrajnában gyakorlatilag az utcán vadásszák az embereket

A műsorban elhangzott: Európa két atomhatalma döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. 

És az európai politikai vezetők nyíltan beszélnek arról, hogy ez a mi háborúnk, Európa háborúja, és nyilvánvalóan ezért azt ők meg akarják nyerni, és ha ők meg akarják nyerni, akkor abba erőforrásokat kell tenni. És hiába küldenek fegyvereket Ukrajnába, jól látszik, hogy nem megy

 – mutatott rá a tárcavezető.

Hozzátette: az ukránok nemhogy nem haladnak előre egy tapodtat sem, az oroszok folyamatosan nyomják őket befele. Ezért beszélnek most már egyre nyíltabban arról, hogy katonákat is kell küldeni, mert hiába küldik a fegyvert, ha nincs, aki használja, vagy tudja használni azokat. A következő lépés, miután két európai atomhatalom már kimondta, hogy ők hajlandóak katonákat küldeni Ukrajnába, nyilván az lesz, hogy akkor ugyanúgy, mint a pénzügyi támogatásban, ide is be kéne sorolni mindenkinek. Hangsúlyozta:

Ezért kérem a fiatalokat, hogy a saját jövőjük, a saját biztonságuk érdekében a biztonságos megoldást válasszák. A biztos választást válasszák. Szavazzanak a Fideszre, mert amíg mi vagyunk kormányon, addig nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar fiatalokat bármilyen szín alatt elvigyék a háborúba. Egy nem szuverén kormány esetében sajnos ez a veszély, hogy a magyar fiatalokat is elvihetik Ukrajnába egy háborúba, nagyon is reális.

Magyar Péter megnevezte a külügyminiszter-jelöltjét

Orbán Anita nem meglepő módon a liberális, baloldali körökhöz köthető. 

A helyzet a következő. Orbán Anitát ismerem, ő rendszeresen házalt nálam azzal, hogy milyen remek kapcsolatai vannak állítólag az amerikai demokratákkal. Tehát Donald Trump ellenfeleivel. Tehát ez most taktikailag jó húzás Donald Trump ellenfeleivel jó kapcsolatban lévő embert külügyi szakértőként feltüntetni, jó ütemérzékre vall. Zárójel nem, csak hogy mindenki értse, hogy nem

– szögezte le Szijjártó Péter.

Hozzátette: Orbán Anita azt mondta, hogy mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek akkor, amikor arról lesz szó, hogy a magyarok háborúba menjenek, igent fognak mondani Brüsszelnek akkor, amikor arról lesz szó, hogy ne vegyünk olcsó energiahordozókat, hanem vegyünk drágábbat. Igent fognak mondani Brüsszelnek akkor, amikor arról lesz szó, hogy a magyarok pénzét is el kell küldeni Ukrajnába. 

Magyarország külpolitikai stratégiája úgy szól, hogy a világ nagyhatalmi központjaiban abban legyenek érdekeltek, hogy mi magyarok sikeresek legyünk. És ez ma így van Washingtonban, Moszkvában, Pekingben, Ankarában abban érdekeltek, hogy Magyarország sikeres legyen. De most nyilván egy olyan ember, aki Trump ellenfeleivel való jó kapcsolatra hivatkozik, meg az olcsó energiahordozókat le akarja vágni az országról, attól sajnos mást és többet nem várhatunk

 – fogalmazott a miniszter.
Kapitány István és Orbán Anita tehát a nemzetközi nagytőke világából jön. A műsorvezető szerint úgy tűnik, hogy Magyar Péternél sokkal nagyobb ágyúkat mutat most be a Tisza Párt, akiket odadelegáltak az ő oldalára. Nem lehet, hogy Magyar Péterből elege van a nemzetközi nagytőkének – tette fel a kérdést Bende Balázs.

Én nem gondolom, hogy itt a személy számít. Itt az számít, hogy ki az, akit fogni tudnak, és ki az, aki ebből fakadólag, hogy nem szuverén szereplő, mindenre igent mond Brüsszelnek

– reagált a miniszter. Kiemelte: A Tisza Párt elnökét jelenleg a brüsszeliek fogják a kezükben. A Tisza Párt elnöke ellen azért nem indulhatnak Magyarországon jogi eljárások, mert az Európai Parlamentben védik a mentelmi jogát.

Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést

Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt a brüsszeli akaratot hajtja végre. 

Mit akar Brüsszel? Ezt leírták nekünk többször. Brüsszel azt akarja, hogy töröljük el a rezsicsökkentést. Ezt leírták többször, felszólítottak minket, töröljük el a rezsicsökkentést. Nyilvánvalóan a Tisza Párt, Brüsszel pártjaként ezt kell majd, hogy végrehajtsa, ha ne adj Isten egyszer kormányzati pozícióba kerüljön, és mindazok, akik azt mondják, hogy a rezsicsökkentést be kell szántani, meg kell szüntetni, azok ugyanezt mondják a rezsistopra is nyilvánvalóan

– közölte.

Április 12-én arról is döntés születik, hogy a rezsicsökkentés fennmarad-e, vagy azt eltörlik. Ha mi maradunk kormányon, a szuverén nemzeti kormány folytathatja a munkáját, akkor marad a rezsicsökkentés is. Ha viszont a Tisza Párt kerül hivatalba, akkor vége a rezsicsökkentésnek – tette hozzá. 

Magyar Péter új emberei egyébként azt mondják, hogy Magyarország elszigetelt, szövetségeseket kell majd nekik keresni. Szijjártó Péter erre reagálva elmondta:

Ez mekkora butaság! Brüsszel van elszigetelve. Brüsszel és vele együtt az Európai Unió buta, alkalmatlan, átideologizált külpolitikája miatt elszigetelődött. Európában egy olyan politikai vezető van ma, Orbán Viktor, aki egyszerre tud Washingtonban, Moszkvában, Pekingben, Ankarában, tehát a világpolitika jelenleg meghatározó szempontunkból is fontos centrumaiban kapcsolatot tartani, kapcsolatot építeni, jó együttműködést fenntartani. 11 éve hallgatom ezt a baromságot, hogy Magyarország elszigetelődött. Nem, nem Magyarország szigetelődött el, az Európai Unió Brüsszel szigetelődött el, mi magyarok sikeres külpolitikai stratégiát folytattunk, mert felépítettük azokat a szövetségeket, amelyek az ország működése szempontjából fontosak. 

Magyarország a Béketanács tagja

Szijjártó Péter szerint a jelenlegi nemzetközi szervezetek nem voltak képesek arra, hogy az elmúlt évek elképesztő globális válságait kezeljék. Akár a pénzügyi összeomlásról, akár a migrációs hullámokról, akár az egészségügyi világjárványról, akár a háborúkról beszélünk. 

Donald Trump ebben az ilyen innovatív nemzetközi politikai gondolkodásban mindig élen járt. Mert ki gondolta volna, mindenki lesajnálta, ki gondolta volna, hogy az Ábrahám-megállapodások a korábbi évtizedek becsődölt kudarcot valló kísérleteivel ellentétben elhozzák a béke és a nyugodt egymás mellett élés reményét a Közel-Keleten. Én voltam az egyetlen külügyminiszter a világról, aki elfogadta a meghívást 2020-ban, és ott ültem a Fehér Ház kertjében, amikor aláírták az Ábrahám-megállapodást

– húzta alá a tárcavezető. Szerinte az egy helyes elgondolás, hogy valami új kell a nemzetközi politikában, ami az eddigi kudarcok helyett a siker reményével lép fel akkor, amikor a jövő nagy kérdéseinek tisztázásáról van szó. Úgyhogy ezért is nagy dolog, hogy a Béketanács megalapításának eseményére a magyar miniszterelnököt is meghívták, mert a Béketanács lehet az alapja az új nemzetközi rendszernek, az új világrend.

Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.