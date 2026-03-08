A labdarúgó vb-k legbrutálisabb meccsét hozta a hírhedt Santiagói csata

Egészen banális ennek a rettenetes meccsnek az előélete, talán nem is gondolnánk, mi minden múlhat egy újságcikken. Az 1962-es chilei labdarúgó-világbajnokság előtt nem sokkal, 1960-ban döbbenetes és pusztító földrengés rázta meg a rendező országot. Nemhogy nagy földrengés volt ez, hanem minden idők (eddigi) legpusztítóbb földmozgása. A Richter-skálán 9,5-ös erősségű rengés városokat, falvakat pusztított el. Ekkor még két év volt az 1962-es labdarúgó-világbajnokság kezdetéig. Chile déli részén már 1960. május 21-én hajnalban kipattant egy 8,1-es erősségű földrengés, amely súlyos károkat okozott, és elvágta a telekommunikációs összeköttetést az ország többi tartományával, ezt másnap hajnalban és délben két kisebb, de így is erős földmozgás követte. Mint kiderült, ezek csak az előrengések voltak, május 22-én délután 15 óra 11 perckor egy 9,5-ös magnitúdójú rengés rázta meg a Talca és Chiloe-sziget közti ezer kilométer hosszú területet. Egy órával később nyolc méter magas szökőár söpört végig a tengerparton, amelyet tíz perccel később egy újabb, immár tíz méter magas cunami követett, ez utóbbi szedte a legtöbb áldozatot.

Két évvel az 1962-es világbajnokság előtt pusztító földrengés rázta meg Chilét / Fotó: AFP

Egy 1962-es olasz újságcikk robbantotta ki a futballháborút

A földrengés után nem sokkal dönteni kellett arról, mi legyen az 1962-es vb-rendezéssel. Chile nem lépett vissza, a FIFA pedig az idő rövidségére való tekintettel nem jelölt ki új rendezőt. Pedig a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség illetékesei hosszan tépelődtek, mit tegyenek. Svédország (az 1958-as vb-rendező) készen állt volna az újabb torna lebonyolítására, de ezt elvetették.

Már csak azért is, mert a chileiek minden erejükkel azon voltak, hogy a FIFA ne vegye el tőlük a vb-rendezést.

A romok eltakarítása megkezdődött, de egy ekkora természeti katasztrófa nyomainak teljes eltüntetésére még két év sem volt elegendő. Közben lezajlott a vb csoportjainak sorsolása is. A házigazda Chile az olaszokkal, az 1954-es vb-győztes NSZK-val és Svájccal került egy csoportba. Az olasz sportmédia már akkor is kiemelten követte a vb-n zajló eseményeket. A vb-re érkező külföldi újságírókat megdöbbentették a körülmények. Két olasz zsurnaliszta, Antonio Ghirelli és Corrado Pizzinelli nem sokkal a világbajnokság kezdete előtt írt egy olyan hangvételű riportot, amelyen minden chilei ember megdöbbent. A két olasz tudósító nyomornegyednek nevezte az országot, s ez a cikk óriási botrányt okozott a dél-amerikai országban. Érdemes néhány mondatot idézni ebből az írásból: „Alultápláltság, prostitúció, analfabetizmus, alkoholizmus, szegénység… ilyen szempontból Chile borzalmas.”

A telefonok nem működnek, a taxik olyan ritkák, mint a hűséges férjek, egy Európába küldött távirat vagyonokba kerül, egy levél pedig öt napig tart.

A chilei sajtó sem ment a szomszédba a keménykedésért: cikkek tucatjai születtek meg, amelyben az olaszok ellen lázítottak. Chile egyenesen nemzeti sértésnek vette a két olasz cikkét. Mire elérkezett 1962. június 2., a Chile–Olaszország vb-csoportmeccs napja, az indulatok magasra csaptak. A két olasz ellen olyan hajtóvadászat indult, hogy azok jobbnak látták elhagyni az országot. Egy szerencsétlen argentin újságírót pedig azért vertek össze egy kocsmában, mert összetévesztették az egyik olasz cikkszerzővel.

A meccs: VII. labdarúgó-világbajnokság, 2-es csoport, 2. forduló: Chile–Olaszország 2:0 (0:0)

Santiago de Chile, Estado Nacional, 67.000 néző. Vezette: Ken Aston (angol) Chile: Escuti – Eyzaguirre, R. Sánchez, Navarro, Contreras – Rojas, Toro, Fouillioux – Ramírez, Landa, L. Sánchez.

Olaszország: Mattrel – David, Janich, Salvadore, Tumburus – Robotti, Ferrini, Maschio, Menichelli – Mora, Altafini.

Gólszerzők: Ramírez (74.), Toro (88.)

Felfoghatatlan hangulat övezte ezt a meccset. A csoportkör első fordulójában Chile 3:1-re verte Svájcot, az olaszok viszont csak gól nélküli döntetlent játszottak az NSZK-val. A hazaiaknak egy újabb győzelem már a továbbjutást jelentette volna, az olasz csapat nyakán meg ott volt a kés. A stadionba kilátogató 67 ezer néző és az egész ország azt várta, hogy a chilei válogatott ezen az összecsapáson megsemmisíti, legázolja, a földdel egyenlővé teszi az olasz nemzeti csapatot és egész Itáliát. Már az öltözőfolyosón kis híján verekedés robbant ki. A chilei játékosok nem értették, mit keresnek az olaszok kezében virágcsokrok. Nem sokkal később derült ki, hogy az olasz szövetség azt találta ki, hogy a futballisták a kezdést megelőzően a stadionban szurkoló chilei nőknek adják át ezeket a virágokat, de ez az akció nem járt sikerrel.

A chilei nők fogukat vicsorgatva ordítottak, a kapott virágokat pedig összetaposták.

Az angol bíró, Ken Aston is érezte, hogy nem mindennapi feladat előtt áll. A kezdés után a 12. másodpercben az egyik chilei játékos odarúgott, majd a 8. percben jött az első kiállítás. Tudni kell, hogy ekkor még nem alkalmazták a sárga és a piros lapok rendszerét, ezt éppen e botrányos mérkőzést követően vezette be a FIFA.