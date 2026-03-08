futball-vb-sztorikvb 1962Chile

A labdarúgó vb-k legbrutálisabb meccsét hozta a hírhedt Santiagói csata

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. Az ötödik részben felidézzük minden idők legbotrányosabb világbajnoki meccsét, amelynek nevet is adtak. Ez volt a santiagói csata. A helyszín Santiago de Chile, az időpont 1962. június 2.

Az olasz Giorgio Ferrini miután Kenneth Aston játékvezető (jobbra) leküldte a pályáról
Az olasz Giorgio Ferrini, miután Kenneth Aston játékvezető (jobbra) leküldte a pályáról Forrás: AFP
Egészen banális ennek a rettenetes meccsnek az előélete, talán nem is gondolnánk, mi minden múlhat egy újságcikken. Az 1962-es chilei labdarúgó-világbajnokság előtt nem sokkal, 1960-ban döbbenetes és pusztító földrengés rázta meg a rendező országot. Nemhogy nagy földrengés volt ez, hanem minden idők (eddigi) legpusztítóbb földmozgása. A Richter-skálán 9,5-ös erősségű rengés városokat, falvakat pusztított el. Ekkor még két év volt az 1962-es labdarúgó-világbajnokság kezdetéig. Chile déli részén már 1960. május 21-én hajnalban kipattant egy 8,1-es erősségű földrengés, amely súlyos károkat okozott, és elvágta a telekommunikációs összeköttetést az ország többi tartományával, ezt másnap hajnalban és délben két kisebb, de így is erős földmozgás követte. Mint kiderült, ezek csak az előrengések voltak, május 22-én délután 15 óra 11 perckor egy 9,5-ös magnitúdójú rengés rázta meg a Talca és Chiloe-sziget közti ezer kilométer hosszú területet. Egy órával később nyolc méter magas szökőár söpört végig a tengerparton, amelyet tíz perccel később egy újabb, immár tíz méter magas cunami követett, ez utóbbi szedte a legtöbb áldozatot.

1962
Két évvel az 1962-es világbajnokság előtt pusztító földrengés rázta meg Chilét / Fotó: AFP

Egy 1962-es olasz újságcikk robbantotta ki a futballháborút

A földrengés után nem sokkal dönteni kellett arról, mi legyen az 1962-es vb-rendezéssel. Chile nem lépett vissza, a FIFA pedig az idő rövidségére való tekintettel nem jelölt ki új rendezőt. Pedig a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség illetékesei hosszan tépelődtek, mit tegyenek. Svédország (az 1958-as vb-rendező) készen állt volna az újabb torna lebonyolítására, de ezt elvetették. 

Már csak azért is, mert a chileiek minden erejükkel azon voltak, hogy a FIFA ne vegye el tőlük a vb-rendezést.

A romok eltakarítása megkezdődött, de egy ekkora természeti katasztrófa nyomainak teljes eltüntetésére még két év sem volt elegendő. Közben lezajlott a vb csoportjainak sorsolása is. A házigazda Chile az olaszokkal, az 1954-es vb-győztes NSZK-val és Svájccal került egy csoportba. Az olasz sportmédia már akkor is kiemelten követte a vb-n zajló eseményeket. A vb-re érkező külföldi újságírókat megdöbbentették a körülmények. Két olasz zsurnaliszta, Antonio Ghirelli és Corrado Pizzinelli nem sokkal a világbajnokság kezdete előtt írt egy olyan hangvételű riportot, amelyen minden chilei ember megdöbbent. A két olasz tudósító nyomornegyednek nevezte az országot, s ez a cikk óriási botrányt okozott a dél-amerikai országban. Érdemes néhány mondatot idézni ebből az írásból: „Alultápláltság, prostitúció, analfabetizmus, alkoholizmus, szegénység… ilyen szempontból Chile borzalmas.” 

A telefonok nem működnek, a taxik olyan ritkák, mint a hűséges férjek, egy Európába küldött távirat vagyonokba kerül, egy levél pedig öt napig tart.

A chilei sajtó sem ment a szomszédba a keménykedésért: cikkek tucatjai születtek meg, amelyben az olaszok ellen lázítottak. Chile egyenesen nemzeti sértésnek vette a két olasz cikkét. Mire elérkezett 1962. június 2., a Chile–Olaszország vb-csoportmeccs napja, az indulatok magasra csaptak. A két olasz ellen olyan hajtóvadászat indult, hogy azok jobbnak látták elhagyni az országot. Egy szerencsétlen argentin újságírót pedig azért vertek össze egy kocsmában, mert összetévesztették az egyik olasz cikkszerzővel. 

A meccs:

VII. labdarúgó-világbajnokság, 2-es csoport, 2. forduló: Chile–Olaszország 2:0 (0:0)
Santiago de Chile, Estado Nacional, 67.000 néző. Vezette: Ken Aston (angol)

Chile: Escuti – Eyzaguirre, R. Sánchez, Navarro, Contreras – Rojas, Toro, Fouillioux – Ramírez, Landa, L. Sánchez.
Olaszország: Mattrel – David, Janich, Salvadore, Tumburus – Robotti, Ferrini, Maschio, Menichelli – Mora, Altafini.
Gólszerzők: Ramírez (74.), Toro (88.)

Felfoghatatlan hangulat övezte ezt a meccset. A csoportkör első fordulójában Chile 3:1-re verte Svájcot, az olaszok viszont csak gól nélküli döntetlent játszottak az NSZK-val. A hazaiaknak egy újabb győzelem már a továbbjutást jelentette volna, az olasz csapat nyakán meg ott volt a kés. A stadionba kilátogató 67 ezer néző és az egész ország azt várta, hogy a chilei válogatott ezen az összecsapáson megsemmisíti, legázolja, a földdel egyenlővé teszi az olasz nemzeti csapatot és egész Itáliát. Már az öltözőfolyosón kis híján verekedés robbant ki. A chilei játékosok nem értették, mit keresnek az olaszok kezében virágcsokrok. Nem sokkal később derült ki, hogy az olasz szövetség azt találta ki, hogy a futballisták a kezdést megelőzően a stadionban szurkoló chilei nőknek adják át ezeket a virágokat, de ez az akció nem járt sikerrel. 

A chilei nők fogukat vicsorgatva ordítottak, a kapott virágokat pedig összetaposták.

Az angol bíró, Ken Aston is érezte, hogy nem mindennapi feladat előtt áll. A kezdés után a 12. másodpercben az egyik chilei játékos odarúgott, majd a 8. percben jött az első kiállítás. Tudni kell, hogy ekkor még nem alkalmazták a sárga és a piros lapok rendszerét, ezt éppen e botrányos mérkőzést követően vezette be a FIFA.

Orrtörés, karaterúgás, kiütés

Tehát a 8. percben az olasz Giorgio Ferrini szétrúgta Honorino Landát. Aston bíró azonnal le akarta zavarni az olaszt, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. A chilei rendőrség alakulata bevonult, a játék megállt, Ferrini pedig úgy tett, mint aki semmit sem ért. Hosszú percek tanácstalansága után sikerült csak lezavarni őt, de ehhez tényleg a rendőrök beavatkozása kellett.

Innentől kezdve a bíró kezéből tényleg kicsúszott a meccs. Ken Aston kétségbeesetten nézte, mi történik.

A játékosok ütötték-verték egymást, az, hogy valaki leköpte az ellenfelét, természetes dolognak számított ezen az összecsapáson. Így érkezett el a meccs 41. perce, amikor még 0:0 volt az állás. Ekkor az olasz Mario David lerúgta Leonel Sánchezt. A chilei felpattant és ököllel kiütötte az olaszt. A bíró semmit sem csinált. David elterült a földön, majd lehúzták őt az oldalvonal mellé és ott locsolták. Amikor magához tért, felpattant és visszament a pályára. Nem akart mást tenni, csak bosszút állni Leonel Sánchezen. A közelébe érve lendületet vett és egy repülő karaterúgással szinte kivégezte a chilei játékost. Ken Aston csak ekkor látott okot az újabb kiállításra.  Az első félidő így 58 percig tartott.

A második félidő elején a nézők közül egyre többen akartak a pályára rontani, de ezt a hatóságok megakadályozták. Leonel Sánchez ekkor Humberto Maschio orrát törte el egy jól irányzott balegyenessel, de a bíró nem állította ki a chileit. 

A 60. perctől kezdve annyiban változott meg a játék képe, hogy Chile rájött: ha rúg egy vagy két gólt, akkor az olaszoknak semmi esélyük nem marad a pontszerzésre.

Mire eljött a mérkőzés utolsó negyedórája, a teljesen megfélemlített itáliai csapat összeomlott, kapott is két gólt, amely a vereségüket és mint később kiderült, a kiesésüket jelentette. Az utolsó körben ugyanis hiába győzték le 3:0-ra Svájcot, az NSZK 2:0-ra megverte Chilét. Így a nyugatnémetek 5 ponttal végeztek a csoport élén, a második és még továbbjutó Chile 4 ponttal zárt, a 3 pontos olaszok mehettek haza – minden chilei nagy örömére. 

Rómában a hadsereget kellett bevetni

A chilei média természetesen teljesen másképpen interpretálta a történteket, mint az olasz vagy a világsajtó. A chilei kiadványokban az olaszokat okolták azért, hogy a mérkőzés botrányba fulladt. Azt állították, hogy a chilei válogatott csak védekezett. Jorge Pica, a Chilei Labdarúgó-szövetség képviselője odáig ment, hogy doppingolással vádolta meg az olaszokat. Az olaszok azt írták, hogy a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Rómában az olasz hadsereget kellett bevetni a chilei nagykövetség védelmére. A brit sajtó a futball szégyenének tekintette a mérkőzést. Az Express vérfürdőnek nevezte a mérkőzést. A meccs legerősebb és talán legismertebb kritikája a BBC-től, David Colemantől származott, aki a következőt írta: 

A mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb meccse. Ez az első alkalom, hogy ezek az országok találkoznak; reméljük, hogy az utolsó is.

Nos, a BBC kommentátora alaposan tévedett. Négy évvel később, az 1966-os vb-n újra azonos csoportba került a két csapat. Sokan attól féltek, hogy Sunderlandban megrendezett összecsapáson folytatódik majd a futballháború. Ez azonban elmaradt, mert a FIFA előre figyelmeztette a két csapatot, hogy a legkisebb botrány esetén is a legszigorúbb büntetést alkalmazza majd. Az olaszok visszavágtak, 2:0-ra nyertek. De azért az sem véletlen, hogy Chile és Olaszország a futballtörténelem során soha nem játszott egymással barátságos mérkőzést. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.