Egy autó sofőrje életét vesztette Dubajban, amikor egy elfogott rakéta törmelékei a járművére zuhantak – közölték helyi biztonsági források. Dubajban továbbra is folyamatosak az iráni rakétatámadások.
Iráni rakéta törmeléke ölt meg egy embert Dubajban
A férfi autójával haladt, amikor egy elfogott rakéta törmeléke a járművére zuhant – közölték a hatóságok. Dubajban továbbra is kritikus a helyzet, miközben Irán folyamatosan támadja a szomszédos országokat.
Az eset az al-Barsa városnegyedben történt, az áldozat egy ázsiai származású férfi volt – közölték az Egyesült Arab Emírségek hatóságai.
Az ország elnöke, Mohamed bin Zájid sejk Ál Nahajan az Abu Dhabi TV csatornán az emberekhez szólva azt mondta, hogy az ország „háborús időket él”, ugyanakkor megígérte, hogy minden korábbinál erősebben fognak kikerülni a válságból.
Irán szombaton több drón- és rakétatámadást indított térségbeli arab országok ellen.
Bagdadban az amerikai nagykövetség épületét vették célba rakétákkal. Az iraki légvédelem három rakétát elfogott, míg egy rakéta egy nyílt terepen csapódott be – közölték helyi biztonsági források.
Borítókép: Egy dubaji rendőr a belvárosban (Fotó: AFP)
