Slot szerint Szoboszlai a világ legjobbja, de nem abban, amit sokan gondolnak

Szoboszlai Dominik már ott van a világ legjobb futballistái között, sőt van egy terület, amiben egyenesen ő a csúcs. Többek között erről beszélt Arne Slot, a Liverpool edzője a TNT Sportsnak a The Breakdown című műsorban, az Owen Hargreavesnek adott interjúban.

Arne Slot szerint Szoboszlai Dominik nem labdával, hanem labda nélkül a világ legjobbja. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A magyar válogatott csapatkapitánya ebben az idényben a Liverpool legjobbja: 38 tétmérkőzésen 10 gólt és 8 gólpasszt jegyez az eddigi legjobb angliai évadjában. De talán az jelzi a legjobban Szoboszlai vezérszerepét, hogy a klub hivatalos oldalán már hétszer választották meg a találkozó legjobbjának , ami a legtöbb a csapaton belül – másodikként Florian Wirtz követi őt néggyel.

Arne Slot elmagyarázta, miben és miért Szoboszlai Dominik a világ legjobbja

Szoboszlai ebben az idényben megkapta a szabadrúgások és úgy általában a pontrúgások elvégzését a tavaly nyáron a Real Madridba igazoló Trent Alexander-Arnoldtól. Ez pedig igen látványos eredménnyel járt: a magyar klasszis már három szabadrúgásgólt lőtt az idényben, amik közül az Arsenal és a Manchester City elleni elképesztően nagyot szólt, ezen kívül pedig több gólpassza is van szögletekből.

Itthon régóta tudjuk, hogy Szoboszlai rúgótechnikája egészen kivételes, a legtöbben valószínűleg ezt gondolnák a legnagyobb erősségének. De nem Arne Slot.

A Liverpool edzője elmagyarázta, hogy a 25 éves középpályás nem labdával, hanem labda nélkül világklasszis.

– Dominiknek rengeteg erőssége van. Sokoldalú játékos, sokoldalú középpályás, egy igazi modern középpályás – kezdte Slot. – Már az előző idényben is nagyon jó volt. Főleg labda nélkül, és valamennyire labdával is, és most labdával is sokat javult a játéka. Labda nélkül ugyanakkor a világ három-négy-öt legjobb játékosa között van, a presszingben pedig talán ő a világ legjobbja.

Slot szerint tehát főleg a letámadások vezetésében klasszis Szoboszlai.

Az Opta számai szerint is erős ebben a Liverpool magyar sztárja

Slot szavai alapján a liverpooli Rousing The Kop oldal azt írja, hogy Szoboszlai letámadó képessége, ahogyan le tudja zárni az ellenfél játékosainak passzsávjait, akkor mutatkozik meg igazán, ha megnézzük a labdaszerzések számát a Premier League-ben.

Az Opta szerint Szoboszlai eddig 27 bajnokin 142 alkalommal szerezte vissza a labdát.

Ezzel a hetedik helyen áll a Premier League-ben, de ne feledjük, hogy sokszor nem a középpályán, hanem jobbhátvédként játszott, ahol kevésbé kamatoztathatta ezt a képességét.

A legtöbb labdaszerzés a Premier League-idényben: