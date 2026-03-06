A Liverpool legfőbb gyengesége lett Szoboszlaiék legnagyobb fegyvere

Ha az idény előtt valaki azt jósolja, az egyik csapat rekordot jelentő hét gólt szerez sorozatban pontrúgásokból, a legtöbben minden bizonnyal az ilyen téren halálos gépezetként funkcionáló Arsenalt, esetleg a menedzsernek pontrúgásedzőt kinevező Brentfordot mondták volna, de semmiképpen nem a Liverpoolt. Mégis Arne Slot együttese érte el a szóban forgó rekordot, pedig az idény első fele egyáltalán nem utalt arra, hogy ebben a kategóriában ilyen magasságokba emelkedhetnek a Vörösök. De mi változott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatánál?

Virgil van Dijknak is fontos szerepe van a Liverpool pontrúgásainál Fotó: Paul Ellis/AFP

Változások a Liverpool stábjában

A pontrúgások kiemelt használata korábban nem szerepelt Slot taktikai eszköztárában, a holland azonban kénytelen volt alkalmazkodni. A Liverpool az idény elején rövid ideig a legrosszabb pontrúgásos statisztikával rendelkezett az európai topligákat tekintve: elöl nem sikerült helyzeteket kialakítani, míg hátul rendre kihasználták az ellenfelek a védekezésbeli hibákat. Talán véletlen, de a javulás éppen a a rögzített helyzetekért felelős edző, Aaron Briggs december végi menesztését követően indult el, a szakember menesztésekor mindössze három szerzett és 12 kapott góllal állt a Liverpool a pontrúgásokat tekintve. Azóta Slot Sipke Hulshoff és Giovanni van Bronckhorst segédedzőkkel együtt tartja kézben a dolgokat, míg a pontrúgáselemző Lewis Mahoney szintén nagyobb szerepet kap, és jelenleg nincs is tervben, hogy utódot keressenek Briggs helyére.

A változások óta a Liverpool a liga többségéhez hasonlóan végzi el a szögleteit, vagyis a labdákat befelé tekerik a játékosok – balról jobb lábas, jobbról pedig bal lábas futballista –, a célterület pedig az ötös, közvetlenül a kapu előtti terület, melyet túlzsúfolnak a játékosok, hogy az így létrejött kavarodás révén a lehető legtöbb helyzetet alakíthassák ki. Ezen a téren az Arsenal az igazi mester, de a bajnokság többi csapata is elkezdett alkalmazkodni – közte a Liverpool –, az eredményesség pedig gyorsan megmutatkozott.

A támadó csapatok átlagosan 3,25 játékost helyeznek az ötös környékére, szemben a tavalyi 2,51-gyel, és erre a védekező gárdák is a létszám növelésével reagáltak (6,67 védőjátékosról 7,33-ra változott a mutató). Az így túlzsúfolt terület különösen a kapusoknak jött rosszul, akiknek helye korlátozott, és csökken az esélyük arra, hogy elsőként érhessenek a labdához. Különösen nehézzé teszi a reagálást az élesen befelé tekeredő labdáknál, és itt érdemes kiemelni, hogy immár a szögletek 81 százalékát befelé ívelik, szemben az előző kiírás 71 százalékával, míg korábban ez a szám nagyjából 59 százalék felé mozgott. A Liverpool esetében ezek a labdák különösen értékesnek bizonyulnak Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké, valamint a második hullámban érkezők, például Alexis Mac Allister számára. Persze ehhez az is kell, hogy olyan jól íveljenek középre, mint például Szoboszlai Dominik teszi balról.