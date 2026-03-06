LiverpoolArne SlotPremier League

A Liverpool legfőbb gyengesége lett Szoboszlaiék legnagyobb fegyvere

A Premier League ebben az idényben elsősorban a pontrúgások drámai felemelkedéséről szól. Ami egykor elsősorban a kiscsapatok eszköztárát képezte, mára kulcsfontosságú fegyverré vált a bajnokság legnagyobb klubjai számára is. És ebbe a sorba immár a Liverpool is egyértelműen beletartozik.

Bacsinszki Ádám
2026. 03. 06. 5:25
Arne Slot csapata rendkívül sokat fejlődött a rögzített játékhelyzeteknél Fotó: Mustafa Yalcin Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha az idény előtt valaki azt jósolja, az egyik csapat rekordot jelentő hét gólt szerez sorozatban pontrúgásokból, a legtöbben minden bizonnyal az ilyen téren halálos gépezetként funkcionáló Arsenalt, esetleg a menedzsernek pontrúgásedzőt kinevező Brentfordot mondták volna, de semmiképpen nem a Liverpoolt. Mégis Arne Slot együttese érte el a szóban forgó rekordot, pedig az idény első fele egyáltalán nem utalt arra, hogy ebben a kategóriában ilyen magasságokba emelkedhetnek a Vörösök. De mi változott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatánál?

Virgil van Dijknak is fontos szerepe van a Liverpool pontrúgásainál
Virgil van Dijknak is fontos szerepe van a Liverpool pontrúgásainál Fotó: Paul Ellis/AFP

Változások a Liverpool stábjában

A pontrúgások kiemelt használata korábban nem szerepelt Slot taktikai eszköztárában, a holland azonban kénytelen volt alkalmazkodni. A Liverpool az idény elején rövid ideig a legrosszabb pontrúgásos statisztikával rendelkezett az európai topligákat tekintve: elöl nem sikerült helyzeteket kialakítani, míg hátul rendre kihasználták az ellenfelek a védekezésbeli hibákat. Talán véletlen, de a javulás éppen a a rögzített helyzetekért felelős edző, Aaron Briggs december végi menesztését követően indult el, a szakember menesztésekor mindössze három szerzett és 12 kapott góllal állt a Liverpool a pontrúgásokat tekintve. Azóta Slot Sipke Hulshoff és Giovanni van Bronckhorst segédedzőkkel együtt tartja kézben a dolgokat, míg a pontrúgáselemző Lewis Mahoney szintén nagyobb szerepet kap, és jelenleg nincs is tervben, hogy utódot keressenek Briggs helyére.

A változások óta a Liverpool a liga többségéhez hasonlóan végzi el a szögleteit, vagyis a labdákat befelé tekerik a játékosok – balról jobb lábas, jobbról pedig bal lábas futballista –, a célterület pedig az ötös, közvetlenül a kapu előtti terület, melyet túlzsúfolnak a játékosok, hogy az így létrejött kavarodás révén a lehető legtöbb helyzetet alakíthassák ki. Ezen a téren az Arsenal az igazi mester, de a bajnokság többi csapata is elkezdett alkalmazkodni – közte a Liverpool –, az eredményesség pedig gyorsan megmutatkozott.

A támadó csapatok átlagosan 3,25 játékost helyeznek az ötös környékére, szemben a tavalyi 2,51-gyel, és erre a védekező gárdák is a létszám növelésével reagáltak (6,67 védőjátékosról 7,33-ra változott a mutató). Az így túlzsúfolt terület különösen a kapusoknak jött rosszul, akiknek helye korlátozott, és csökken az esélyük arra, hogy elsőként érhessenek a labdához. Különösen nehézzé teszi a reagálást az élesen befelé tekeredő labdáknál, és itt érdemes kiemelni, hogy immár a szögletek 81 százalékát befelé ívelik, szemben az előző kiírás 71 százalékával, míg korábban ez a szám nagyjából 59 százalék felé mozgott. A Liverpool esetében ezek a labdák különösen értékesnek bizonyulnak Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké, valamint a második hullámban érkezők, például Alexis Mac Allister számára. Persze ehhez az is kell, hogy olyan jól íveljenek középre, mint például Szoboszlai Dominik teszi balról.

A Vörösök idén mindenkit lepipálnak

A hatékonyságban gyorsan meglett az eredménye a változtatásoknak, a Wolverhampton elleni 2-1-es vereséget megelőzően három bajnokit nyert sorozatban a Pool, amely mindegyik meccsen szerzett szögletből gólt, a West Ham 5-2-es legyőzése során például hármat is. Ezen a három mérkőzésen 28 szögletet végeztek el a Vörösök, ezek 70 százaléka az ötös környékére érkezett – óriási változás a korábbi 19 százalékhoz képest! Szintén érdemes kiemelni, hogy az ezen a három bajnokin szerzett kilenc gólból hét pontrúgásból született – öt szögletet követően –, ráadásul egymás után – ilyen sorozata még senkinek sem volt a Premier League-ben!

Január eleje óta nem is szereztek több gólt ilyen módon a bajnokságban a Liverpoolnál, a holtversenyben második Arsenal, Newcastle kettős három találattal van elmaradva Slot csapatától.

A holland éppen a Wolves elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón mondta el újságírói kérdésre, hogy nincs elragadtatva a futball ilyen jellegű változásától, és már most óriási különbséget lát a három-négy évvel korábbi Premier League-hez képest. Ugyanakkor tagadhatatlan, ha a Liverpool játékában nincs meg a megfelelő sebesség és dinamizmus, akkor ez hatékony fegyver lehet, különösen a mély blokkal játszó ellenfelekkel szemben. Ráadásul a pontrúgások már Kloppnál is kulcsfontosságú részét képezték az igazán versenyképes csapatoknak, a 2018–2019-es idényben első (22 góllal), egy évvel később szintén, holtversenyben első (17 gól), míg a 2021–2022-es kiírásban második (19 gól) volt ebben a kategóriában a Pool.

A pontrúgások hatékony használata tehát már a németnél is a Liverpool támadóarzenáljának része volt, ugyanakkor nem ez határozta meg a csapatot, mert Klopp megtalálta a megfelelő egyensúlyt, és erre kell törekednie Slotnak is. A legutóbbi jelek alapján ilyen tekintetben jó úton jár, más téren ugyanakkor szükség van a fejlődésre, ha a csapat kvalifikálni szeretné magát a Bajnokok Ligájába.

ANGOL FA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

Péntek

  • Wolverhampton–Liverpool 21.00 (tv: Spíler1)

Szombat

  • Mansfield (III.)–Arsenal 13.15 (tv: Spíler1)
  • Wrexham (II.)–Chelsea 18.45 (tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Manchester City 21.00 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • Fulham–Southampton (II.) 13.00 (tv: Spíler1)
  • Port Vale (III.)–Sunderland 14.30 
  • Leeds United–Norwich City (II.) 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • West Ham United–Brentford 20.30

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu