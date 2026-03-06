idezojelek
Mi lesz veled, Hegyvidék?

Tehetetlenség, alkalmatlanság, klientúraépítés, széthúzás, lecsúszás jellemzi az új rezsimet.

Fonti Krisztina
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Hegyvidék jövője szempontjából legfontosabb hírrel kell kezdenem, amit gyakorlatilag agyonhallgatott a függetlenségére oly érzékeny balliberális média: Kovács Gergely polgármester elveszítette a többségét az önkormányzat képviselő-testületében. A hétről hétre botrányoktól hangos kerületben a februári képviselő-testületi ülést Kovács érdemi indok nélkül elnapolta azzal, hogy egy későbbi időpontban hívják majd össze.

Mert még azok is kihátráltak mögüle, akik – minden eddigi botrány ellenére – biztosították számára a többséget.

Mára ugyanis – leírni is fáj – a nemrég még épülő, gazdagodó, rendezett Hegyvidék a pusztulás jeleit mutatja.

A Fidesz 2024 októberében egy működő, stabil és fejlődő, jelentős pénzügyi tartalékkal rendelkező kerületet adott át Kovács Gergelynek, a Kétfarkú Kutya Párt társelnökének. Felújított óvodákat, játszótereket, orvosi rendelőket, kiválóan működő óvodai hálózatot, széles kört érintő szociális támogatási rendszert hagytunk az új önkormányzatra.

Persze ismerve a Kutyapárt társelnökének előéletét, a saját maga által elismert drogfüggőségét, a nagy nyilvánosság előtt bevallott drogtermesztői múltját, hajlamát a hazugságokra, amelyeket a kerület fideszes vezetéséről is évek óta előszeretettel terjesztett, volt bennünk aggodalom a Hegyvidék jövőjét illetően. Sok jel mutatott arra, hogy a lusta, a reggeli, délelőtti képviselő-testületi üléseket addig rendre elszabotáló kutyapárti politikus vezetése alatt a kerületben megáll az élet. Az elmúlt másfél évben azonban kiderült, hogy alábecsültük őt és mindazt, ami a Hegyvidékre várt.

Kovács Gergely nem tétovázott: hivatalba lépése után nemsokkal kutyapárti és momentumos pártkatonákkal kötött tanácsadói és szakértői szerződéseket évi több mint 120 millió forintért. Nem sokkal később brutálisan megemelte a hegyvidéki lakosok éves parkolási díját, majd a szociális ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítható összeget a negyedére, a hegyvidéki intézmények karbantartására, felújítására, fejlesztésére szánt költségvetési forrásokat pedig csaknem a felére csökkentette. Mindezt a hegyvidékiekkel történő előzetes egyeztetés nélkül.

Kovács a kampányában azt ígérte a szavazóinak, hogy nem lesz ingatlanértékesítés a Hegyvidéken. Ám a jelek szerint az üléspont határozza meg nála az álláspontot:

ugyanis miután beült a polgármesteri székbe, egyre nyomottabb áron dobta piacra az önkormányzati ingatlanokat, volt olyan, amelyiket a piaci átlagár feléért hirdetett meg. Ráadásul a következő évre brutális, hárommilliárd forintos ingatlaneladást tervez a költségvetésben.

Eközben folyamatosan trükközött a közbeszerzésekkel is. Számos alkalommal nyilvánosan is felhívtam a figyelmet, hogy ennek nem lesz jó vége, aztán tavaly év végén robbant is a bomba: a kerületnek példátlanul magas, 51 millió forintos közbeszerzési bírságot kellett fizetnie Kovácsék durva jogsértése miatt. Ennyi pénzből játszóteret, parkot, óvodaudvart lehetett volna felújítani, járdákat lehetett volna javítani. Olyan munkákat lehetett volna elvégezni, amelyeket az általa vezetett önkormányzat elhanyagol. Emiatt az előző években felújított parkok, játszóterek, óvodaudvarok egyre elhanyagoltabbak, az utcáink egyre koszosabbak. Kovács persze a közbeszerzési jogsértésért kiszabott büntetés tényét egy vállrándítással elintézte.

A gigabírság ellenére sem állt le, sőt a hírek szerint rákapcsolt, ugyanis azóta újabb jogsértéseket kezdett vizsgálni a közbeszerzési hatóság. A számlát – ha újra büntetés lesz az ügy vége – megint a kerület lakóival fizetteti majd meg.

A képviselő-testületi munka színvonala sem mutat jobb képet a kutyapárti vezetés ténykedéséről. A bizottsági és testületi üléseken sokszor még a kutyapárti politikusok némelyike is kínosan érzi magát. Nemcsak azért, ahogy a hangosan nyammogó, cuppogó, kis túlzással félóránként cigiszünetet tartó, a vitapartnereit megalázó – főleg a nőket, velük szemben nagyon „bátor” –­ Kovács Gergely viselkedik. 

Hanem azért is, mert sorra kerülnek a szakbizottságok elé olyan előterjesztések, amelyeket még a saját többségük sem támogat. Ezeket a leszavazott javaslatokat, kidolgozatlan koncepciókat, tarthatatlan számításokat, nyilvánvaló hazugságokat tartalmazó előterjesztéseket vetette mégis képviselő-testületi napirendre, amelyeket aztán rendszerint meg is szavaztatott. A frakciófegyelmet Kovács keményen megköveteli, az övétől eltérő vélemény, kritika – még a jó szándékú is – feldühíti és bosszúra ingerli.

Egészen a legutóbbi, februári testületi ülésig a jórészt egzisztenciális félelemre épített frakciófegyelemnek köszönhette, hogy nem bukott meg már jóval hamarabb. De beszédes volt, hogy januárban a hegyvidéki óvodák sorsát megpecsételő úgynevezett koncepciója már csupán egyfős többséggel csúszott át.

Említettem, hogy másfél éve milyen aggodalommal néztük Kovács és a Kutyapárt hegyvidéki ténykedését. Sajnos minden aggodalmunk, félelmünk százszorosan beigazolódott azzal az ámokfutással, amit az elmúlt hetekben ő és alpolgármestere, Kocsik Tekla művelt: a szakemberek és a szülők által is elismerten kiválóan működő óvodarendszerünk tudatos tönkretételével.

Ez a legsúlyosabb ügy, amióta a Kutyapárt hatalomra került a Hegyvidéken. Eleinte tagadták, hogy ez lenne a tervük, a testület elé is egy „szándéknyilatkozatnak” nevezett tákolmányt terjesztettek elő azzal az ígérettel, hogy a döntésük előtt egyeztetnek a szülőkkel és az óvodavezetőkkel.

Ismerve őket már akkor nyilvánosan jeleztem, hogy ez az egész csak átverés, Kovácsék most nem magukat, hanem minket, hegyvidékieket kábítanak. Aki nézte az élő közvetítést a januári testületi ülésről, láthatta, hogy egyetlen konkrét választ sem kaptunk a tervükkel kapcsolatban, csak a mellébeszélés ment. És bár kiderült, hogy egy profi óvodabezárót is szerződtettek csaknem egymillió forintért, aki egy másik kerületben már „szakértett” óvodabezárásokhoz, tovább hazudtak a kerületben élőknek.

Mindezt bármiféle előzetes egyeztetés nélkül az érintett kerületi családokkal. Pedig Kovács kampányában a lakossági egyeztetés volt az egyik legfőbb ígéret, hivatalba lépése után nagy csinnadrattával meg is nyitotta az úgynevezett részvételi irodát, ami azóta sem több politikai marketinglufinál.

Egyszóval Kovács és csapata totálisan hülyének nézett mindenkit.

Több hétig tartó hazudozás után kiderült, hogy négy, eddig jól működő óvodát terveztek bezárni a Hegyvidéken. Ráadásul ez annyira fontos nekik, hogy emiatt egymásnak akarták ugrasztani a szülőket, a nyugdíjasokat, az óvónőket, a hegyvidéki rendészeket, az önkormányzati dolgozókat. Kovács és Kocsik Tekla azzal rémisztgették a hegyvidékieket, hogy ha nem zárnak be óvodákat, akkor nem lesz pénz a Hegyvidék-pótlékra, nem lesz pénz a nyugdíjasklubokra, nem lesz pénz a közbiztonságra, a köztisztaság fenntartására, nem lesz pénz a közétkeztetés támogatására és persze a kerületi vaddisznóhelyzet megoldására.

Adódik a kérdés, hogy miért fontos nekik az óvodák bezárása annyira, hogy még a szavazóikkal is vállalták a konfliktust. Kovácsék a választ a jövő évi költségvetés tervezetébe rejtették el. Abból kiderült, hogy – mint említettem – 

hárommilliárd forint értékben terveztek ingatlaneladásokat. 

Ez kétszer-háromszor nagyobb összeg, mint amekkora a Fidesz-vezetés idején volt, és amiért Kovács annak idején felháborodott kirohanásokat rendezett.
Ez a felpörgetett ingatlanértékesítési terv tehát az óvodabezárási szándék tényleges indoka. Szemet vetettek a jól eladható épületekre.

Ki kell mondani: amit Kovács Gergely és csapata művel, az nem egy gondos és felelősségteljes városvezetés, hanem mészárlás. Aminek most azok az emberek a legfőbb áldozatai, akiknek a többsége 2024-ben neki adott bizalmat.

A helyzet mára annyira tarthatatlanná vált, hogy Kovácsék szövetségese, a testületben két képviselővel jelen lévő Momentum kihátrált a polgármester mögül, így Kovács kisebbségben maradt. Mint kiderült, nem csak az óvodák ügyében. Már a kerület jövő évi költségvetését tárgyaló februári képviselő-testületi ülést sem sikerült megtartani.

A 2024-es önkormányzati választáson a Hegyvidéken Kovács Gergely és a Kutyapárt volt a „mindegy, hogy ki, csak ne a Fidesz!”

Kiderült, hogy egyáltalán nem mindegy. 

Jelenleg tehetetlenség, alkalmatlanság, klien­túraépítés, széthúzás, lecsúszás jellemzi az új rezsimet a Hegyvidéken.

E hét szerdára rendkívüli ülést hívott össze a polgármester, ahol világosan megmutatkozott az a káosz, amibe mára a kerület jutott. Már a napirend megtárgyalása is zűrzavarba fulladt, és merő káosz volt a költségvetés tárgyalása is. A kutyapárti frakció józanabbik felének is sok volt már, ami az elmúlt hetekben történt: a képviselő-testület zárt ülésen, titkos szavazással, nagy többséggel megvonta a bizalmat Kocsik Tekla alpolgármestertől, az óvodák bezárását kifundáló alpolgármestertől. A kerület történetében szinte egyedülálló botrány ez, ­amiért kizárólag Kovács Gergely és a kutyapárti frakció a felelős.

Mindössze másfél év kellett ahhoz, hogy bebizonyosodjon: rossz választás volt a Kétfarkú Kutya Párt társelnökére bízni Budapest egyik legszebb és legélhetőbb kerületének sorsát.

A rá szavazók közül jószerivel már csak a szemellenzős Kovács-hívők és a párt fizetési listáján szereplők gondolják azt, hogy megérte a változás mellett dönteni 2024 nyarán.

Érdemes elgondolkodni ezen, nemcsak a kerületben, hanem az ország minden településén. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy kire bízzuk a közösség a jövőjét. A Hegyvidék az élő példa erre.

A szerző a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőcsoportjának frakcióvezetője

Az igazság a patrióta oldalon van

Egy következmények nélküli szekta

A Tisza-agymosás módszertana

Epstein és a rothadó világelit

