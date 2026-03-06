Mi lesz veled, Hegyvidék?

A Hegyvidék jövője szempontjából legfontosabb hírrel kell kezdenem, amit gyakorlatilag agyonhallgatott a függetlenségére oly érzékeny balliberális média: Kovács Gergely polgármester elveszítette a többségét az önkormányzat képviselő-testületében. A hétről hétre botrányoktól hangos kerületben a februári képviselő-testületi ülést Kovács érdemi indok nélkül elnapolta azzal, hogy egy későbbi időpontban hívják majd össze.

Mert még azok is kihátráltak mögüle, akik – minden eddigi botrány ellenére – biztosították számára a többséget.

Mára ugyanis – leírni is fáj – a nemrég még épülő, gazdagodó, rendezett Hegyvidék a pusztulás jeleit mutatja.

A Fidesz 2024 októberében egy működő, stabil és fejlődő, jelentős pénzügyi tartalékkal rendelkező kerületet adott át Kovács Gergelynek, a Kétfarkú Kutya Párt társelnökének. Felújított óvodákat, játszótereket, orvosi rendelőket, kiválóan működő óvodai hálózatot, széles kört érintő szociális támogatási rendszert hagytunk az új önkormányzatra.

Persze ismerve a Kutyapárt társelnökének előéletét, a saját maga által elismert drogfüggőségét, a nagy nyilvánosság előtt bevallott drogtermesztői múltját, hajlamát a hazugságokra, amelyeket a kerület fideszes vezetéséről is évek óta előszeretettel terjesztett, volt bennünk aggodalom a Hegyvidék jövőjét illetően. Sok jel mutatott arra, hogy a lusta, a reggeli, délelőtti képviselő-testületi üléseket addig rendre elszabotáló kutyapárti politikus vezetése alatt a kerületben megáll az élet. Az elmúlt másfél évben azonban kiderült, hogy alábecsültük őt és mindazt, ami a Hegyvidékre várt.

Kovács Gergely nem tétovázott: hivatalba lépése után nemsokkal kutyapárti és momentumos pártkatonákkal kötött tanácsadói és szakértői szerződéseket évi több mint 120 millió forintért. Nem sokkal később brutálisan megemelte a hegyvidéki lakosok éves parkolási díját, majd a szociális ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítható összeget a negyedére, a hegyvidéki intézmények karbantartására, felújítására, fejlesztésére szánt költségvetési forrásokat pedig csaknem a felére csökkentette. Mindezt a hegyvidékiekkel történő előzetes egyeztetés nélkül.