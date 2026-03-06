Újabb elképesztő támadást indított Ukrajna Magyarország ellen, az ukrán külügyminiszter szállt bele ezúttal hazánkba

Budapesten a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt . Ezt közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-bejegyzésében. Az okok egyelőre ismeretlenek, ahogy az érintettek aktuális állapota és jóléte is, valamint nem lehetséges velük kapcsolatot felvenni – tette hozzá. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, az ukrán vezetés újabb támadást indított Magyarország ellen.

Ukrajna vezetése nem áll le a Magyarország elleni támadásokkal (Fotó: AFP)

A hét ukrán egy állami tulajdonú bank alkalmazottja, akik két autót vezettek Ausztria és Ukrajna között, készpénzt szállítva az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatások részeként – húzta alá a tárcavezető.

Ukrajna elképesztő támadássorozatot indított

Szibiha szerint ez lényegében túszul ejtés és pénzlopás Magyarország részéről.

Ha ez az az erő, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök ma korábban bejelentett, akkor az egy bűnöző banda ereje

– fogalmazott. A külügyminiszter állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a történteket.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026

Ukrajna már elküldött egy hivatalos jegyzéket, követelve az állampolgárok azonnali szabadon bocsátását. Emellett az Európai Unióhoz fordulnak, kérve Magyarország – szerintük – törvénytelen tetteinek, a túszul ejtésnek és a rablásnak egyértelmű minősítését.

A bank is közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, mint írják: a GPS-jelek adatai szerint az illegálisan visszatartott Oschadbank járművek jelenleg Budapest belvárosában, Magyarország egyik bűnüldöző szervének közelében találhatók. A járművek helyét Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége és az Ukrán Külügyminisztérium képviselői megerősítették. Hozzátették:

A rakományt a nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos európai vámeljárásoknak megfelelően regisztrálták. Az ellopott autókban lévő értéktárgyak mennyisége negyvenmillió amerikai dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt.

A bank követeli alkalmazottai és vagyonának azonnali szabadon bocsátását, valamint Ukrajnába való visszajuttatásukat.

Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Az elmúlt hetekben felerősödtek az ukrán támadások Magyarország ellen. Mint megírtuk, a minap Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor kormányfőt. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kifejtette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.