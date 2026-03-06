Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

külügyminiszterOrbán ViktorZelenszkij

Újabb elképesztő támadást indított Ukrajna Magyarország ellen, az ukrán külügyminiszter szállt bele ezúttal hazánkba

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik egy ukrán állami bank alkalmazottai és Ausztria–Ukrajna között szállítottak készpénzt. A miniszter túszul ejtésnek, pénzlopásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette az esetet, azonnali szabadon bocsátást követelt, és az EU-tól kér minősítést Magyarország lépéseire. Zelenszkij korábban halálosan fenyegette meg Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök kiemelte: az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Hozzátette: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 6:58
Ukrajna külügyminisztere indított támadást Magyarország ellen (Fotó: AFP)
Ukrajna külügyminisztere indított támadást Magyarország ellen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapesten a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt . Ezt közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-bejegyzésében. Az okok egyelőre ismeretlenek, ahogy az érintettek aktuális állapota és jóléte is, valamint nem lehetséges velük kapcsolatot felvenni – tette hozzá. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, az ukrán vezetés újabb támadást indított Magyarország ellen. 

Ukrajna vezetése nem áll le a Magyarország elleni támadásokkal (Fotó: AFP)
Ukrajna vezetése nem áll le a Magyarország elleni támadásokkal (Fotó: AFP)

A hét ukrán egy állami tulajdonú bank alkalmazottja, akik két autót vezettek Ausztria és Ukrajna között, készpénzt szállítva az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatások részeként – húzta alá a tárcavezető.

Ukrajna elképesztő támadássorozatot indított

Szibiha szerint ez lényegében túszul ejtés és pénzlopás Magyarország részéről. 

Ha ez az az erő, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök ma korábban bejelentett, akkor az egy bűnöző banda ereje

 – fogalmazott. A külügyminiszter állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a történteket.

Ukrajna már elküldött egy hivatalos jegyzéket, követelve az állampolgárok azonnali szabadon bocsátását. Emellett az Európai Unióhoz fordulnak, kérve Magyarország – szerintük – törvénytelen tetteinek, a túszul ejtésnek és a rablásnak egyértelmű minősítését.

A bank is közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, mint írják: a GPS-jelek adatai szerint az illegálisan visszatartott Oschadbank járművek jelenleg Budapest belvárosában, Magyarország egyik bűnüldöző szervének közelében találhatók. A járművek helyét Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége és az Ukrán Külügyminisztérium képviselői megerősítették. Hozzátették: 

A rakományt a nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos európai vámeljárásoknak megfelelően regisztrálták. Az ellopott autókban lévő értéktárgyak mennyisége negyvenmillió amerikai dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt.

A bank követeli alkalmazottai és vagyonának azonnali szabadon bocsátását, valamint Ukrajnába való visszajuttatásukat.

Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Az elmúlt hetekben felerősödtek az ukrán támadások Magyarország ellen. Mint megírtuk, a minap Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor kormányfőt. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kifejtette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij. 

Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Erről beszélt a fenyegetésre reagálva Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott: Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében. 

Kiemelte: 

Az ukránok, a Tisza és Brüsszel „már régen összebeszéltek a hátunk mögött”, hogy a választások után Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon. 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu