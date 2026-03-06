LeBron James újabb hihetetlen rekordot ért el, de Jokicsék elrontották az örömünnepet

A Los Angeles Lakers veteránja már eddig is az NBA történetének legeredményesebb pontszerzője volt, de most újabb rekordot állított fel péntek hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Denver Nuggets elleni mérkőzés után immár LeBron James dobta a legtöbb mezőnykosarat a bajnokság történetében.

LeBron James újabb rekordot döntött, a Angeles Lakers viszont kikapott. Fotó: CHRIS SWANN/CLARKSON CREATIVE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James megelőzte a center legendát

James egy alapvonalról elengedett, fordulásból dobott tempódobással talált be a Denver Nuggets játékosa Zeke Nnaji felett az első negyed végén. Ez volt a harmadik sikeres mezőnydobása a mérkőzésen és pályafutása 15 838. kosara, amellyel megelőzte a hatszoros NBA-bajnok centert Kareem Abdul-Jabbart az örökranglistán. A klasszis kosaras már 2023. február 7-én is túlszárnyalta Abdul-Jabbart: James ekkor szerezte meg 38 388. pontját, és ezzel az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosa lett. Igaz, James azóta ezt a számot 43 000 pont fölé növelte. A mérkőzés előtt a Lakers vezetőedzője, JJ Redick egy zenei hasonlattal érzékeltette James pályafutását:

– Nagy rajongója vagyok Bruce Springsteennek. A korai albumai mindig felpörgetnek. Van bennük egyfajta fiatalság és energia. A kedvenc lemezem a Nebraska, ami teljesen más volt ahhoz képest, amit addig csinált. Aztán látod, hogyan fejlődik dalszerzőként, és jönnek a legjobb válogatások, amik elképesztőek. Utána pedig kiadja a The Risinget, ami a 2000-es évek egyik legfontosabb albuma.

A végén pedig csak nézel: ‘Te jó ég, ennek az embernek hihetetlen a slágergyűjteménye. LeBronnál is ugyanez van: folyamatosan bővíti a ‘legnagyobb slágereit’. Csak játszik és játszik és játszik, és egyre több kerül a katalógusába

– mondta el az arany-lilák edzője, aki a meccs után nem lehetett túl elégedett, mivel csapata 120-113-ra kikapott a Denver Nuggets otthonában. A coloradóiak szerb klasszisa Nikola Jokics újabb tripla-duplát ért el: a center 28 pontot, 12 lepattanót, és 13 gólpasszt tett be a közösbe.

A szezon elején James újabb mérföldköveket ért el: megelőzte Michael Coopert a Lakers örökranglistáján a gólpasszok számában, és csatlakozott Kobe Bryanthez mint a klub történetének második játékosa, aki legalább 1000 triplát dobott. A következő nagy statisztikai rekord, amelyet James megdönthet, a legtöbb lejátszott NBA-mérkőzés: ez jelenleg Robert Parish nevéhez fűződik 1611 találkozóval. James jelenleg 1606 meccsnél jár, és ha addig minden mérkőzésen pályára lép, március 16-án a Houston Rockets ellen megdöntheti ezt a rekordot.