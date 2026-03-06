Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

LeBron James újabb hihetetlen rekordot ért el, de Jokicsék elrontották az örömünnepet

Újabb rangadót rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) péntek hajnalban. Bár a Los Angeles Lakers nagy csatában 120-113-ra kikapott a Nikola Jokics vezette Denver Nuggets otthonában, a kaliforniaiak négyszeres NBA-bajnok ásza LeBron James újabb rekorddal gyarapította az elképesztően hosszú karrierjét. A 41 éves klasszis dobta a legtöbb mezőnykosarat az liga történetében, s az arany-lilák sztárja ezzel megelőzte a Lakers korábbi legendáját, Kareem Abdul-Jabbart.

2026. 03. 06. 7:59
LeBron James újabb rekordot ért el az NBA-ben Fotó: CHRIS SWANN/CLARKSON CREATIVE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Los Angeles Lakers veteránja már eddig is az NBA történetének legeredményesebb pontszerzője volt, de most újabb rekordot állított fel péntek hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Denver Nuggets elleni mérkőzés után immár LeBron James dobta a legtöbb mezőnykosarat a bajnokság történetében.

LeBron James újabb rekordot döntött, a Angeles Lakers viszont kikapott
LeBron James újabb rekordot döntött, a Angeles Lakers viszont kikapott. Fotó: CHRIS SWANN/CLARKSON CREATIVE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James megelőzte a center legendát

James egy alapvonalról elengedett, fordulásból dobott tempódobással talált be a Denver Nuggets játékosa Zeke Nnaji felett az első negyed végén. Ez volt a harmadik sikeres mezőnydobása a mérkőzésen és pályafutása 15 838. kosara, amellyel megelőzte a hatszoros NBA-bajnok centert Kareem Abdul-Jabbart az örökranglistán. A klasszis kosaras már 2023. február 7-én is túlszárnyalta Abdul-Jabbart: James ekkor szerezte meg 38 388. pontját, és ezzel az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosa lett. Igaz, James azóta ezt a számot 43 000 pont fölé növelte. A mérkőzés előtt a Lakers vezetőedzője, JJ Redick egy zenei hasonlattal érzékeltette James pályafutását:

–  Nagy rajongója vagyok Bruce Springsteennek. A korai albumai mindig felpörgetnek. Van bennük egyfajta fiatalság és energia. A kedvenc lemezem a Nebraska, ami teljesen más volt ahhoz képest, amit addig csinált. Aztán látod, hogyan fejlődik dalszerzőként, és jönnek a legjobb válogatások, amik elképesztőek. Utána pedig kiadja a The Risinget, ami a 2000-es évek egyik legfontosabb albuma. 

A végén pedig csak nézel: ‘Te jó ég, ennek az embernek hihetetlen a slágergyűjteménye. LeBronnál is ugyanez van: folyamatosan bővíti a ‘legnagyobb slágereit’. Csak játszik és játszik és játszik, és egyre több kerül a katalógusába 

– mondta el az arany-lilák edzője, aki a meccs után nem lehetett túl elégedett, mivel csapata 120-113-ra kikapott a Denver Nuggets otthonában. A coloradóiak szerb klasszisa Nikola Jokics újabb tripla-duplát ért el: a center 28 pontot, 12 lepattanót, és 13 gólpasszt tett be a közösbe. 

A szezon elején James újabb mérföldköveket ért el: megelőzte Michael Coopert a Lakers örökranglistáján a gólpasszok számában, és csatlakozott Kobe Bryanthez mint a klub történetének második játékosa, aki legalább 1000 triplát dobott. A következő nagy statisztikai rekord, amelyet James megdönthet, a legtöbb lejátszott NBA-mérkőzés: ez jelenleg Robert Parish nevéhez fűződik 1611 találkozóval. James jelenleg 1606 meccsnél jár, és ha addig minden mérkőzésen pályára lép, március 16-án a Houston Rockets ellen megdöntheti ezt a rekordot.

 

