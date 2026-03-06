PatriótákOrbán ViktorZelenszkijEurópai Uniófenyegetés

Patrióták Európáért: elfogadhatatlan Zelenszkij Orbán Viktor elleni fenyegetése

Élesen bírálta a Patrióták frakció Zelenszkij ukrán elnök fenyegetését a magyar miniszterelnökkel szemben. A jobboldali európai parlamenti csoport szerint az ilyen fenyegetések elfogadhatatlanok és összeegyeztethetetlenek a demokratikus normákkal.

Szabó István
Forrás: Brussels Signal2026. 03. 06. 9:55
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel Brüsszelben Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Mint arról korábban írtunk, Zelenszkij az Európai Unióban zajló pénzügyi vitára utalva arról beszélt, hogy reméli, egyetlen tagállami vezető sem fogja blokkolni a mintegy kilencvenmilliárd eurós támogatási csomagot, írja a Brussels Signal.

Patrióták
Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort fenyegette (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök így fogalmazott: ha mégis lenne valaki, aki ezt megteszi, akkor „megadják az illető címét az ukrán fegyveres erőknek”, hogy „felhívják és a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

Bár konkrét nevet nem mondott, a kijelentést széles körben Orbán Viktorra vonatkozó utalásként értelmezték, miután a magyar kormány nemrég blokkolta az Ukrajnának szánt új uniós pénzügyi csomagot. A támogatás elfogadásához az EU tagállamainak egyhangú jóváhagyása szükséges. 

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.

A Patrióták tiltakoznak

A Patrióták Európáért közleménye szerint „a megfélemlítésre vagy erőszakra utaló kijelentések összeegyeztethetetlenek a demokratikus elvekkel és azzal a kölcsönös tisztelettel, amelynek a partnerek közötti kapcsolatokat kellene jellemeznie”.

A frakció arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió tagállamai eddig mintegy kétszázmilliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának a háború kezdete óta.

A közlemény a vita másik elemére a Barátság-kőolajvezetékre is kitért. A vezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít nyersolajat Közép- és Kelet-Európába, és kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából. Kijev szerint a vezetéket orosz támadások rongálták meg, ezért egyelőre nem indítható újra, ugyanakkor Budapest és Pozsony részéről többen is kétségbe vonták ezt az indoklást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A magyar kormány is határozottan reagált a történtekre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: Zelenszkij „minden határt átlépett”.

Ez az az ember, akit Brüsszelben csodálnak, és ez az az ország, amelyet gyorsított eljárásban akarnak felvenni az Európai Unióba

– mondta a miniszter, hozzátéve: Magyarországot és annak miniszterelnökét senki sem fenyegetheti meg.

Orbán Viktor szintén reagált a közösségi médiában. A miniszterelnök azt írta: nem lesz kompromisszum az ügyben, és Magyarország meg fogja védeni energiaellátását.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat) 

