Mint arról korábban írtunk, Zelenszkij az Európai Unióban zajló pénzügyi vitára utalva arról beszélt, hogy reméli, egyetlen tagállami vezető sem fogja blokkolni a mintegy kilencvenmilliárd eurós támogatási csomagot, írja a Brussels Signal.
Patrióták Európáért: elfogadhatatlan Zelenszkij Orbán Viktor elleni fenyegetése
Élesen bírálta a Patrióták frakció Zelenszkij ukrán elnök fenyegetését a magyar miniszterelnökkel szemben. A jobboldali európai parlamenti csoport szerint az ilyen fenyegetések elfogadhatatlanok és összeegyeztethetetlenek a demokratikus normákkal.
Az ukrán elnök így fogalmazott: ha mégis lenne valaki, aki ezt megteszi, akkor „megadják az illető címét az ukrán fegyveres erőknek”, hogy „felhívják és a saját nyelvükön beszéljenek vele”.
Bár konkrét nevet nem mondott, a kijelentést széles körben Orbán Viktorra vonatkozó utalásként értelmezték, miután a magyar kormány nemrég blokkolta az Ukrajnának szánt új uniós pénzügyi csomagot. A támogatás elfogadásához az EU tagállamainak egyhangú jóváhagyása szükséges.
Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.
A Patrióták tiltakoznak
A Patrióták Európáért közleménye szerint „a megfélemlítésre vagy erőszakra utaló kijelentések összeegyeztethetetlenek a demokratikus elvekkel és azzal a kölcsönös tisztelettel, amelynek a partnerek közötti kapcsolatokat kellene jellemeznie”.
A frakció arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió tagállamai eddig mintegy kétszázmilliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának a háború kezdete óta.
A közlemény a vita másik elemére a Barátság-kőolajvezetékre is kitért. A vezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít nyersolajat Közép- és Kelet-Európába, és kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából. Kijev szerint a vezetéket orosz támadások rongálták meg, ezért egyelőre nem indítható újra, ugyanakkor Budapest és Pozsony részéről többen is kétségbe vonták ezt az indoklást.
A magyar kormány is határozottan reagált a történtekre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: Zelenszkij „minden határt átlépett”.
Ez az az ember, akit Brüsszelben csodálnak, és ez az az ország, amelyet gyorsított eljárásban akarnak felvenni az Európai Unióba
– mondta a miniszter, hozzátéve: Magyarországot és annak miniszterelnökét senki sem fenyegetheti meg.
Orbán Viktor szintén reagált a közösségi médiában. A miniszterelnök azt írta: nem lesz kompromisszum az ügyben, és Magyarország meg fogja védeni energiaellátását.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy héttel a háború kirobbanása után, így áll az iráni helyzet
Trump beszámolt a fejleményekről.
Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort – a nemzetközi sajtó is ettől hangos
Bejárta a világsajtót az ukrán elnök által megfogalmazott fenyegetés.
A következő vezető halálát jelenthette egyetlen robbanás Teheránban + videó
Donald Trump korábban elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.
Durva videón a lángba borult iráni drónhordozó
Az amerikai hadsereg felvételeket tett közzé a támadásról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy héttel a háború kirobbanása után, így áll az iráni helyzet
Trump beszámolt a fejleményekről.
Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort – a nemzetközi sajtó is ettől hangos
Bejárta a világsajtót az ukrán elnök által megfogalmazott fenyegetés.
A következő vezető halálát jelenthette egyetlen robbanás Teheránban + videó
Donald Trump korábban elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.
Durva videón a lángba borult iráni drónhordozó
Az amerikai hadsereg felvételeket tett közzé a támadásról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!