Meghalt Mali István

A Magyar Állami Operaház Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben azt írták, Mali István hangszeres tanulmányait szülőfalujában, Pilisszántón kezdte, majd a Zeneakadémia elvégzése után, 1974-ben lett a Magyar Állami Operaház klarinétművésze, később első klarinétosa.

Operaházi tevékenysége mellett rendszeresen játszott a Budapesti Kamaraegyüttesben, a Liszt Ferenc Kamarazenekarban és a Budapesti Fesztiválzenekarban is. A Budapesti Fúvósegyüttes alapító tagja és szervezője is volt. 1997-től a Magyar Állami Operaház zenekari igazgatójaként, 2012-től nyugdíjazásáig pedig a Nemzeti Filharmonikusok zenekari menedzsereként tevékenykedett.

Munkásságát 2019-ben Bánffy Miklós-díjjal, 2025-ben a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésével ismerték el – olvasható a bejegyzésben.