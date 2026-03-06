Rendkívüli

Sötét horror volt az alapja, tündéri mesebalett lett belőle

Sötét horror volt az alapja, tündéri mesebalett lett belőle

A Magyar Állami Operaház balettiskolája, a Magyar Nemzeti Balettintézet újabb különleges produkcióval szólítja meg a legfiatalabb közönséget. 2026. március 14-én az Eiffel Műhelyházban debütál a KisCoppélia, amely a népszerű KisHattyúk tava és KisCsipke sorozat méltó folytatása. A Radina Dace művészeti vezető által színpadra állított előadás Delibes varázslatos zenéjére épül, és egy bájos, humoros szerelmi történetet mesél el.

2026. 03. 06. 16:33
A KisCoppélia cselekményének középpontjában Swanilda és vőlegénye, Ferenc áll, akinek figyelmét egy titokzatos, szép lány vonja el. Hamarosan kiderül azonban, hogy a rivális nem más, mint egy élethű mechanikus baba. A darab A diótörőhöz hasonlóan E. T. A. Hoffmann egyik romantikus írását dolgozza fel, a vidám, bájos szerelmi történet azonban ezúttal A homokember című fantasztikus lélektani horrorból született, amiből Offenbach Hoffmann meséi című operájának Olympia című epizódja is táplálkozik. A balett napjainkban világszerte Marius Petipa 1884-es szentpétervári koreográfiája nyomán ismert, míg Magyarországon Harangozó Gyula 1953-as színpadi változata vált meghatározóvá.

balett
A balett-táncosok Rományi Nóra színpompás jelmezeiben lépnek színpadra (Forrás: Operaház)

 

A produkció egyedisége, hogy a kisiskolás nézőket nagyrészt saját kortársaik vezetik be a táncművészet világába. 

A növendékek Rományi Nóra színpompás jelmezeiben, Bátor Anna mesélő közreműködésével keltik életre a figurákat. A főbb szerepekben a Balettintézet díjazott növendékei és a Magyar Nemzeti Balett fiatal tehetségei mutatkoznak be.

A KisCoppélia az idei évadban összesen hat alkalommal látható március közepétől a hónap végéig, célja pedig nemcsak a szórakoztatás, hanem a jövő táncművészeinek inspirálása is.

 

