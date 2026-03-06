Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

fehér lótuszsorozatVincent Cassel

Francia világsztárral erősít a Fehér Lótusz negyedik évada

Alig hűlt ki a hír a harmadik évad forgatásáról, az HBO máris magasabb fokozatba kapcsolt. Hivatalossá vált, hogy a sorozat negyedik etapjában a francia filmművészet egyik legnagyobb alakja, Vincent Cassel is kulcsszerepet kap. A gyűlölet és a Fekete hattyú sztárja mellett egy másik francia tehetség, Corentin Fila érkezését is megerősítették.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 12:18
Jennifer Coolidge
Bár a Fehér Lótusz harmadik évada Thaiföld egzotikus tájaira kalauzolja el a nézőket, Mike White alkotó már a távolabbi jövőt tervezi. A casting hírek alapján a negyedik évad visszatérhet az európai gyökerekhez, vagy egy olyan nemzetközi közegbe, ahol Vincent Cassel karakterének eleganciája és kiszámíthatatlansága dominálhat. A sorozat sajátossága, hogy a sztárok gyakran olyan kivagyi figurákat játszanak, akik a saját egójuk csapdájába esnek, Vincent Cassel pedig tökéletes választás az ilyen egyszerre sármos és nyugtalanító karakterek megformálására.

Fehér Lótusz
Vincent Cassel francia színésszel erősít a Fehér Lótusz negyedik évada

A stáb összeállítása során Cassel és Fila mellett a pletykák szerint több európai feltörekvő színész is helyet kap majd, amivel az alkotók tovább hangsúlyozzák a sorozat globális jellegét. Mike White korábban utalt rá, hogy minden évad más-más központi témát jár körbe a pénz, a szex vagy a halál mentén, és bár a negyedik évad tematikája egyelőre titok, a stáb bővítése alapján ismét egy komplex drámára számíthatunk. A forgatások a jelenlegi tervek szerint 2026 második felében kezdődhetnek meg, miután a harmadik évad utómunkálatai teljesen befejeződtek.

A rajongók számára Cassel érkezése komoly garanciát jelent a minőségre, hiszen a világsztár ritkán vállal televíziós sorozatot, hacsak a forgatókönyv nem kínál számára valami egészen formabontó kihívást. 

A Fehér Lótusz az egyik legsikeresebb antológiaprodukció az HBO történetében, amely rengeteg Emmy-díjat zsebelt már be, és olyan színészek karrierjének adott új lendületet, mint Jennifer Coolidge.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

