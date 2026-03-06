Mandiner Mesterterv – Nem ideológiai kérdésekről, hanem a pénztárcánkról van szó + videó

Kritikus a helyzet, Zelenszkij elnök úgy viselkedett, mint aki tüzet kiabál egy zsúfolt színházteremben – hangzott el a műsorban. Mint az elemzők fogalmaztak, a politikai erőszakkal való fenyegetés olyan, mintha Zelenszkij egy beszorított emberként viselkedne, és hazájában elő kellett adni a „nagylegényt”, hogy ő bárkinek beszól, fitogtatja az erejét. Kiemelték, a pénteki tüntetés ugyan nem fogja megnyitni az olajvezetéket, de akkor is hangot adtak a magyarok annak, hogy nem értenek egyet az ukránokkal, észnél kell lennünk, mert két hét múlva jön az EU-csúcs, addig viszont a feszültség emelkedni fog. A két politológus vendég emlékeztetett arra is, Orbán Viktor miniszterelnök megüzente, hogy tényfeltáró bizottságot küldene a Barátság kőolajvezeték kivizsgálására, amit az ukránok elutasítottak, de ezt – fogalmazzunk úgy – a játszmát megnyerheti. Elhangzott az is, hogy Zelenszkij a választásig hátra élvő napokat ki akarja bekkelni, mert kormányváltásban bízik és addig nem indítja újra az üzemanyagot.

Az idegek játékára és a virtuális kötélhúzásra számítanak a műsor vendégei, akik szerint Zelenszkij körül egyébként fogy a levegő. Kiemelték azt is, hogy a választás a rezsicsökkentésről is szól, mert ha a Tisza Párt jön, akkor az energiaköltségek több mint háromszorosára nőnek, ami kifizethetetlen lenne a magyar háztartásoknak. Elhangzott az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ebbe az ügybe beleállt, és kitart az olcsó energia mellett. Felmerült az a kérdés is, vajon Magyar Péter mit tenne, hajlandó lenne-e konfliktust vállalni a brüsszelitákkal és az ukránokkal az ország érdekében, miközben most, mint egy színész, azt játssza, hogy senkit sem lehet megfenyegetni. A Mestertervből ez is kiderül.