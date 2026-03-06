Tízszeresére nőtt a nemzetiségi fenntartású intézmények száma tizenkét év alatt

Az elmúlt tizenkét évben csaknem tízszeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Gárdonyban, a III. Nemzetiségi Pedagógusok Találkozóján.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a III. Nemzetiségi Pedagógusok Találkozóján Gárdonyban 2026. március 6-án. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta,

a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását.

Kiemelte, ennek érdekében megerősítették a nemzetiségi pedagógusokat, és az intézményi fenntartást rábízták a nemzetiségi önkormányzatokra. Országos vonzáskörzetű intézmények jöttek létre, de kis falvakban is vállalták óvoda vagy iskola fenntartását a nemzetiségek, így az induláskori 12 intézményből mára 112 lett – ismertette az államtitkár.

– Én az összes iskolában jártam. Mindenhol volt felújítás, mindenhol volt bővítés, legyen az a fűtés korszerűsítése, energetikai beruházás vagy tornaterem-fejlesztés. Ehhez szükség volt a helyi képviselők, a nemzetiségi vezetők és a pedagógusok összefogására – mondta Soltész Miklós.

Közölte,

három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusztámogatásokat is kaptak.

– Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad – hangoztatta az államtitkár.

A találkozón a magyarországi nemzetiségi iskolákban tanító pedagógusok kötetlen beszélgetések és interaktív tevékenységek révén ismerkednek meg az egyes nemzetiségek sajátosságaival, előadást hallhatnak korunk kihívásairól, valamint turisztikai programokon vesznek részt.