Jó hírt kaptak a tanárok, hamarosan érkezik az anyagi kompenzáció + videó

– Abban állapodtunk meg a pedagógusokkal, hogy a pedagógus-átlagbér meg fogja haladni a diplomásátlagbér 80 százalékát – emlékeztetett a közösségi oldalára feltöltött videójában Maruzsa Zoltán. A köznevelési államtitkár elmondta: mivel a diplomásátlagbér is folyamatosan emelkedik, a vállalás 2024-ben 0,7 százalékkal felülteljesült, azaz akkor a vállalásnál magasabb pedagógus-átlagbért fizetett ki a kormány.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Elmondása szerint a tavalyi béremelés tervezésekor a Nemzetgazdasági Minisztérium előrejelzése alapján 21,2 százalékos béremelést láttak indokoltnak. – Ezt végre is hajtottuk, továbbá év közben többletforrásokat biztosítottunk a pedagógus-teljesítményértékelésre is – emlékeztetett, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a KSH február 20-án közzétette a 2025. évi végleges adatokat.

Eszerint a diplomásátlagbér 2025-ben 1 066 816 forint, a pedagógus-átlagbér pedig 840 753 forint lett

– emelte ki, rámutatva: ez azt jelenti, hogy a pedagógus-átlagbér a legnagyobb jó szándék ellenére is 1,2 százalékponttal elmaradt a 80 százalékos vállalástól.

Maruzsa Zoltán leszögezte: a kormány állja a szavát, a pedagógusok ezért kompenzációban részesülnek. Erre a javaslatot a hétvégén dolgozzák ki, majd kedden egyeztetnek a Nemzeti Pedagóguskarral és a szakszervezetekkel. Mint mondta, ez alapján a kormány meg fogja tudni hozni a döntését.

– Az egyszeri többletjuttatás kifizetésére már a márciusi bérekkel együtt sor kerülhet, az ehhez szükséges forrásokat a magyar költségvetés biztosítja. Nagyon meg is érdemlik a többletet a pedagógus kollégák, hiszen a béremelés kezdete óta minden téren javultak a mutatóink. Javultak a kompetenciamérés-adatok és történelmi mélypontra csökkent a korai iskolaelhagyás mértéke is. Ezért köszönettel tartozunk – zárta videóüzenetét az államtitkár.