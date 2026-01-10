A rendkívüli hideg ellenére zavartalanul működtek az iskolák + videó

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tájékoztatása szerint országszerte 11 325 nevelési-oktatási feladatellátási hely működik, ezek közül 4216 állami, tankerületi fenntartású intézmény, ahol a működési feltételek – így a fűtés – folyamatos biztosítása kiemelt feladat.

Az államtitkár közlése szerint a fűtési rendszerek jól bírták a rendkívüli hideg miatti terhelést.

Bár több helyszínen előfordultak meghibásodások, ezek döntő többségét még az érintett napon sikerült elhárítani.

Ebben szerepet játszott az is, hogy az elmúlt három évben a kormány támogatásával 823 iskola fűtési rendszerét korszerűsítették, ami a mostani hideg időszakban kézzelfogható eredményt hozott. Maruzsa Zoltán köszönetet mondott mindazon szakembereknek és szolgáltatóknak,

akik gyors és felelős munkájukkal hozzájárultak az intézmények biztonságos működéséhez.

Hozzátette: még néhány napig kitart a rendkívüli hideg, ezért folyamatosan figyelik a tantermek hőmérsékletét, és szükség esetén készen állnak a beavatkozásra.