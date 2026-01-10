maruzsa zoltánintézményhideg

A rendkívüli hideg ellenére zavartalanul működtek az iskolák + videó

Az elmúlt évek fűtés-korszerűsítései most kézzelfogható eredményt hoztak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 18:39
Illusztráció Fotó: Frame Stock Footage Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tájékoztatása szerint országszerte 11 325 nevelési-oktatási feladatellátási hely működik, ezek közül 4216 állami, tankerületi fenntartású intézmény, ahol a működési feltételek – így a fűtés – folyamatos biztosítása kiemelt feladat.

Az államtitkár közlése szerint a fűtési rendszerek jól bírták a rendkívüli hideg miatti terhelést.

Bár több helyszínen előfordultak meghibásodások, ezek döntő többségét még az érintett napon sikerült elhárítani.

Ebben szerepet játszott az is, hogy az elmúlt három évben a kormány támogatásával 823 iskola fűtési rendszerét korszerűsítették, ami a mostani hideg időszakban kézzelfogható eredményt hozott. Maruzsa Zoltán köszönetet mondott mindazon szakembereknek és szolgáltatóknak,

akik gyors és felelős munkájukkal hozzájárultak az intézmények biztonságos működéséhez. 

Hozzátette: még néhány napig kitart a rendkívüli hideg, ezért folyamatosan figyelik a tantermek hőmérsékletét, és szükség esetén készen állnak a beavatkozásra.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Rendőrség: Ne kommentben jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét!

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu