Szijjártó Péter: Brüsszel és Ukrajna tovább szórakoznak a Barátság kőolajvezeték megindításával

Brüsszel és Ukrajna tovább szórakoznak a Barátság kőolajvezeték megindításával, eljátsszák, mintha az ügyre megoldást keresnének, de ez csupán ócska színjáték. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki a tárca közlése szerint szerdán Budapesten.

2026. 03. 18. 18:10
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ez a megoldáskeresés „egy nagy átverés, mivel mind a brüsszeliek, mind az ukránok gátlástalanul hazudnak, összevissza beszélnek”.

Szijjártó Péter közölte, Brüsszel és Ukrajna tovább szórakoznak a Barátság kőolajvezeték megindításával
„Reggel az Európai Bizottság arról tájékoztatott minket, hogy már a helyszínen, de legalábbis Kijevben van az úgynevezett szakértő delegációjuk, az ukrán külügyminisztérium szóvivője pedig úgy nyilatkozott, hogy nem tudnak arról, hogy bármilyen szakértő delegáció érkezett volna Ukrajnába” – tudatta.

Majd beszédesnek nevezte, hogy hiába kérték, hogy magyar és szlovák szakértők is részt vehessenek a bizottság munkájában, Brüsszelből ezt elutasították.

Ami megint csak azt támasztja alá, hogy itt semmifajta helyszíni vizsgálat nem lesz, és itt semmilyen komolyan vehető szakértői bizottság nincsen, ez az egész csak egy nagy színjáték

– fogalmazott. „A brüsszeliek és Kijev együtt találták ki ezt az egészet, együtt találták ki azt, hogy Magyarországot olajblokád alá kell vonni” – vélekedett. „Erről tájékoztatták a Tisza Pártot, és ezzel az olajblokáddal akarnak, s akartak segítséget nyújtani a Tisza Pártnak a választásokon” – folytatta.

Mi azt követeljük, hogy Brüsszel és Kijev azonnal fejezzék be ezt a színjátékot, és ne nézzenek minket hülyének, hiszen pontosan tudjuk, hogy a vezeték abszolút mértékben működőképes, ezért követeljük, hogy a kőolajszállítást a Barátság vezetéken azonnal indítsák újra Szlovákia és Magyarország felé. Elég a színjátékból, mi magyarok vagyunk, és minket, magyarokat nem lehet hülyének nézni!

– összegzett.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

