Dunaújvárosban is hatalmas tömeg állt ki a háború ellen Orbán Viktorral – kövesse nálunk élőben! + videó

Budapestre látogat az amerikai alelnök

Kiemelt jelentőségű diplomáciai esemény készülődik a Reuters értesülései szerint. Hamarosan Budapestre érkezik J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke.

2026. 03. 18. 18:06
J. D. Vance amerikai alelnök a napokban Budapestre látogat, hogy személyes jelenlétével demonstrálja a Trump-kormányzat elkötelezettségét Magyarország iránt – erősítette meg két, az ügyre rálátó forrás a Reuters hírügynökségnek.

Donald Trump mellett J. D. Vance is támogatja Orbán Viktort (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Ez a gesztus újabb bizonyíték a magyar–amerikai kapcsolatok új aranykorának, és annak, hogy a republikánus vezetés stratégiai szövetségesként tekint a magyar miniszterelnökre.

A tervezett út szervesen illeszkedik azon a diplomáciai események sorába, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári budapesti látogatása nyitott meg. Rubio akkor világossá tette: Orbán Viktor vezetése kulcsfontosságú az amerikai érdekek szempontjából, és Washington kész akár pénzügyi segítséget is nyújtani stratégiai partnerének, ha arra szükség lenne.

Bár a látogatás pontos időpontját még homály fedi, és a források óvatosságra intenek a gyorsan változó világpolitikai helyzet, különösen az iráni háború miatt, a szándék komolysága megkérdőjelezhetetlen.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a hírt, de a diplomáciai csatornák élénk mozgása egyértelműen a látogatás előkészítésére utal.

Donald Trump több alkalommal hangsúlyozta, hogy nagyra becsüli Orbán Viktor politikáját.

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért

írta néhány héttel ezelőtt az amerikai elnök.

J. D. Vance érkezése pedig egyértelmű jelzés a magyar választóknak: a világ legerősebb hatalma a béke és a nemzeti szuverenitás pártján álló kormányt támogatja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

