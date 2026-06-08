Törött csontok kerültek szóba Zverev sikere után, Nadal és Becker sem maradt csöndben

Becker és Nadal gratulált Zverevnek

Zverev az Open-érában első németként lett Roland Garros-bajnok a férfiak között, ez volt az egyetlen Grand Slam-torna, amelyet Boris Becker nem tudott megnyerni. A hatszoros GS-bajnok előd örömmel gratulált utódjának.

– Ha van bárki, aki igazán megérdemli ezt évek kemény munkája, szenvedése és csalódásai után, az ő. Ráadásul mindezt cukorbetegként érte el, ez szinte nem is lehetne lehetséges. Nagyon büszke vagyok rá – mondta Becker, aki azt is felidézte: volt, amikor Zverev is kimondta, hogy vesztesnek tartja magát: ez már a múlté.

A tizennégyszeres Roland Garros-bajnok Rafael Nadal is megérdemeltnek nevezte Zverev sikerét gratuláló posztjában, amelyben a döntőt elveszítő Flavio Cobolli teljesítményét is elismerte.

Congratulations, @AlexZverev on winning @rolandgarros! 🏆 So well deserved after all the hard work and perseverance. You’ve been chasing your first Grand Slam for a long time, and you absolutely deserve it!



And congratulations to Flavio as well for a fantastic tournament! 👏🏻 pic.twitter.com/opIe77jaj8 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 7, 2026

Zverev Grand Slam-bajnokként első meccsét hazai pályán vívja majd: jövő héten a hallei füves pályás versenyen hangol a következő GS-tornára, Wimbledonra.