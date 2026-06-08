– Életem legjobb és legrosszabb pillanatait is ezen a pályán éltem át. Négy éve ott feküdtem a sarokban hét szakadt szalaggal és két törött csonttal – idézte fel a győzelem pillanatában Zverev, akinek később éppen a Roland Garroson tiltották meg, hogy a pályán adja be magának a cukorbetegsége miatt szükséges inzulininjekciót. Ez is a múlté, a német a szervezőknek is köszönetet mondott, ahogy az edzőinek is: az őt egész életében támogató édesapjának és bátyjának, valamint a több mint tíz éve szinte vele dolgozó erőnléti edzőnek.
Törött csontok kerültek szóba Zverev sikere után, Nadal és Becker sem maradt csöndben
Alexander Zverev majdnem hat évvel az első Grand Slam-döntője után felért a csúcsra, a Roland Garros idei fináléját megnyerte Flavio Cobolli ellen. Zverev nem felejtette el feleleveníteni a nehéz pillanatokat a nagy siker után: a német teniszező ugyanott ért fel a csúcsra, ahol négy éve karrierje legsúlyosabb sérülését szenvedte el a Rafael Nadal elleni elődöntőben. A spanyol legenda most gratulált Zverev Grand Slam-sikeréhez, ahogy a nagy német teniszelőd, Boris Becker is.
Becker és Nadal gratulált Zverevnek
Zverev az Open-érában első németként lett Roland Garros-bajnok a férfiak között, ez volt az egyetlen Grand Slam-torna, amelyet Boris Becker nem tudott megnyerni. A hatszoros GS-bajnok előd örömmel gratulált utódjának.
– Ha van bárki, aki igazán megérdemli ezt évek kemény munkája, szenvedése és csalódásai után, az ő. Ráadásul mindezt cukorbetegként érte el, ez szinte nem is lehetne lehetséges. Nagyon büszke vagyok rá – mondta Becker, aki azt is felidézte: volt, amikor Zverev is kimondta, hogy vesztesnek tartja magát: ez már a múlté.
A tizennégyszeres Roland Garros-bajnok Rafael Nadal is megérdemeltnek nevezte Zverev sikerét gratuláló posztjában, amelyben a döntőt elveszítő Flavio Cobolli teljesítményét is elismerte.
Zverev Grand Slam-bajnokként első meccsét hazai pályán vívja majd: jövő héten a hallei füves pályás versenyen hangol a következő GS-tornára, Wimbledonra.
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