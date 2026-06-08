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Törött csontok kerültek szóba Zverev sikere után, Nadal és Becker sem maradt csöndben

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Alexander Zverev majdnem hat évvel az első Grand Slam-döntője után felért a csúcsra, a Roland Garros idei fináléját megnyerte Flavio Cobolli ellen. Zverev nem felejtette el feleleveníteni a nehéz pillanatokat a nagy siker után: a német teniszező ugyanott ért fel a csúcsra, ahol négy éve karrierje legsúlyosabb sérülését szenvedte el a Rafael Nadal elleni elődöntőben. A spanyol legenda most gratulált Zverev Grand Slam-sikeréhez, ahogy a nagy német teniszelőd, Boris Becker is.

Koczó Dávid
2026. 06. 08. 9:40
Alexander Zverev a Roland Garros döntőjében végre megszerezte a hőn áhított Grand Slam-trófeát, négy évvel a Rafael Nadal elleni súlyos sérülése után Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik
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– Életem legjobb és legrosszabb pillanatait is ezen a pályán éltem át. Négy éve ott feküdtem a sarokban hét szakadt szalaggal és két törött csonttal – idézte fel a győzelem pillanatában Zverev, akinek később éppen a Roland Garroson tiltották meg, hogy a pályán adja be magának a cukorbetegsége miatt szükséges inzulininjekciót. Ez is a múlté, a német a szervezőknek is köszönetet mondott, ahogy az edzőinek is: az őt egész életében támogató édesapjának és bátyjának, valamint a több mint tíz éve szinte vele dolgozó erőnléti edzőnek.

Becker és Nadal gratulált Zverevnek

Zverev az Open-érában első németként lett Roland Garros-bajnok a férfiak között, ez volt az egyetlen Grand Slam-torna, amelyet Boris Becker nem tudott megnyerni. A hatszoros GS-bajnok előd örömmel gratulált utódjának.

– Ha van bárki, aki igazán megérdemli ezt évek kemény munkája, szenvedése és csalódásai után, az ő. Ráadásul mindezt cukorbetegként érte el, ez szinte nem is lehetne lehetséges. Nagyon büszke vagyok rá – mondta Becker, aki azt is felidézte: volt, amikor Zverev is kimondta, hogy vesztesnek tartja magát: ez már a múlté.

A tizennégyszeres Roland Garros-bajnok Rafael Nadal is megérdemeltnek nevezte Zverev sikerét gratuláló posztjában, amelyben a döntőt elveszítő Flavio Cobolli teljesítményét is elismerte.

Zverev Grand Slam-bajnokként első meccsét hazai pályán vívja majd: jövő héten a hallei füves pályás versenyen hangol a következő GS-tornára, Wimbledonra.

 

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