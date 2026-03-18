Döbbenetes videók, Liverpool belvárosát tűzbe borították a Galatasaray szurkolói

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében ma 21 órakor a Liverpool 1-0-s hátrányból kezdi a Galatasaray elleni visszavágót. A vendégek, Sallai Rolandék nem számíthatnak szurkolóik támogatására, mert nem vásárolhattak belépőket, de így is megjelentek a városban a törökök. Kedd éjjel hatalmas zűrzavart okoztak Liverpool belvárosában, több százan lőttek ki jelzőrakétákat.

2026. 03. 18. 17:59
A Galatasaray szurkolóit kitiltották a Liverpool stadionjából, mégis megjentek a városban Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
Ismert, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre. Ennek az az oka, hogy a BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak, megzavarták a rendet. A mai meccsre – amelyen a Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Galatasaray gárdájában pedig Sallai Roland is pályán lehet – mégis befutottak a török drukkerek, és kedden éjjel nagy zűrzavart okoztak a belvárosban. Nem túlzás azt mondani, hogy pirotechnikai eszközökkel valósággal lángba borították.

Szoboszlai Dominik az isztambuli Galatasaray–Liverpool meccsen
Szoboszlai Dominik az isztambuli Galatasaray–Liverpool meccsen Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

A török csapat a Municipal hotelbe költözött be, itt is rengeteg Galata-szurkoló jelent meg, akik jelzőrakéták gyújtottak, tűzijátékot indítottak és skandáltak a szálloda előtt. A The Sun beszámlója szerint több száz török drukker lőtt ki rakétákat.

 

Liverpool városa megrettenhetett a Galatasaray szurkolóitól

Izgalmas kérdés, hogy a kitiltás ellenére hány vendégdrukker jut be az Anfieldre.

A törörök így fogadták a csapatbuszukat:

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
