Döbbenetes videók, Liverpool belvárosát tűzbe borították a Galatasaray szurkolói

Ismert, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre. Ennek az az oka, hogy a BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak, megzavarták a rendet. A mai meccsre – amelyen a Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Galatasaray gárdájában pedig Sallai Roland is pályán lehet – mégis befutottak a török drukkerek, és kedden éjjel nagy zűrzavart okoztak a belvárosban. Nem túlzás azt mondani, hogy pirotechnikai eszközökkel valósággal lángba borították.

A török csapat a Municipal hotelbe költözött be, itt is rengeteg Galata-szurkoló jelent meg, akik jelzőrakéták gyújtottak, tűzijátékot indítottak és skandáltak a szálloda előtt. A The Sun beszámlója szerint több száz török drukker lőtt ki rakétákat.