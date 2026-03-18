Kubatov Gábor azonnal üzent a Ferencváros kiesése után, Robbie Keane is megszólalt

A labdarúgó Európa-ligában a Ferencváros a múlt csütörtöki 2-0-s hazai győzelme után szerda délután Bragában bizakodva léphetett pályára a nyolcadöntős párharca visszavágóján, ám a zöld-fehéreknek nem jött össze a továbbjutás. Robbie Keane együttese 4-0-ra kikapott. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán azonnal üzent a Ferencváros kiesése után, köszönenet modott az eddigi nagy menetelésért. Keane is büszke arra, hogy az FTC eddig eljutott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 18:49
A Ferencváros játékosai a Braga ellen nem tudtak lépést tarani a piros mezes hazaiakkal Fotó: LUIS EIRAS Forrás: NurPhoto
Amikor az UEFA sorsolásán eldőlt, hogy az Európa-ligában a Ferencváros ellenfele a 16 között a Braga lesz, már tudtuk, hogy Robbie Keane alakulata a portugáliai visszavágón szokatlan időpontban lép pályára. Porto és Braga csak 55 kilométerre van egymástól, a portugál hatóságok pedig biztonsági okokból nem engedték, hogy a két együttes azonos napon játsszon. S mivel az Európa-liga alapszakaszában a Porto előrébb végzett, ő lép majd pályára az El-ben megszokott időpontban, csütörtökön 2-1-es előnyről fogadja a Stuttgartot. (A Braga–FTC meccs korai kezdési időpontjának pedig az volt oka, hogy 18.45 órától már BL-nyolcaddöntőt is játszanak – Barcelona–Newcastle –, és az UEFA előírása szerint a BL-mérkőzésekkel párhuzamosan El-meccset nem lehet rendezni.)

Robbie Keane itt még a Braga–Ferencváros mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón
Robbie Keane itt még a Braga–Ferencváros mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros nem jutott be a legjobb nyolc közé

Amint arról részletes tudósításunkban beszámoltunk, a Ferencváros a múlt csütörtöki, a Groupama Arénában aratott 2-0-s győzelme után ma délután a visszavágón 4-0-ra kikapott, így 4-2-es összesítéssel kiesett. A portugálok már bő fél óra után 3-0-ra vezettek.

Kubatov Gábor: Köszönöm ezt a fantasztikus utazást

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke néhány perccel a lefújás után a következőt írta ki a közösségi oldalára, nem a mostani eredményt, hanem a Ferencváros nagy menetelését értékelve:

„Én személyesen köszönöm, hogy ennek az 50 éve nem látott sikernek a részese lehettem. Köszönöm ezt a fantasztikus utazást a játékosoknak, az edzői stábnak, és minden munkatársnak, aki segített. Köszönöm a szurkolóinknak, akik mindig, mindenhova elkísérték a csapatot. Szeretlek, Ferencváros!”

Robbie Keane: Büszkék lehetünk arra, hogy idáig eljutottunk

Robbie Keane így értékelt az M4 Sport kamerája előtt:

– Tudtuk, hogy ez egy másik meccs lesz az elsőhöz képest. Sajnos az első három gól a mi hibáinkból született, de mégsem tudok haragudni a játékosaimra, mert mindenki mindent beleadott, hajtott, ahogy tudott. Persze, fáj, hogy kikaptunk, és beszélhetünk ugyan mentális dolgokról, de ez csak egy pontig döntő, utána a képességek döntenek. És a Braga magasabb szinten van nálunk, ezt a két csapat anyagi lehetőségei közötti különbség is mutatja. Nagyot meneteltünk az Európa-ligában, büszkék lehetünk arra, hogy idáig eljutottunk.

 

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók:

Braga–Ferencváros 4-0 (3-0), továbbjutott a Braga, 4-2-es összesítéssel.

csütörtök:

  • Freiburg (német)–Genk (belga) 18.45 (az első mérkőzésen: 0-1)
  • Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol) 18.45 (1-1)
  • Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) 18.45 (1-0)
  • Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 21.00 (0-1)
  • Porto (portugál)–Stuttgart (német) 21.00 (2-1)
  • AS Roma (olasz)–Bologna (olasz) 21.00 (1-1)
  • Aston Villa (angol)–Lille (francia) 21.00 (1-0)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu