Mi történt Varga Barnabással? – az AEK edzésén megdöbbent a görög média + videó

Mi történt Varga Barnabással? – az AEK edzésén megdöbbent a görög média

Ma a labdarúgó Európa-ligában és a Konferencialigában is kialakul a legjobb nyolc mezőnye. Utóbbi sorozatban Varga Barnabás csapata, az AEK Athén számára formalitásnak tűnik a Celje elleni visszavágó, mivel az első meccset idegenben 4-0-ra megnyerte. Baráth Péter együttese, a Sigma Olomouc 0-0-ról indul a Mainz otthonában.

2026. 03. 19. 6:12
Nagy kérdés, hogy Varga Barnabás ott lesz-e az AEK kezdőcsaptában a Celje ellen Forrás: Facebook / AEK Athén
A Konferencialiga nyolcaddöntőjében az AEK Athén helyzete a legjobb, és ebben Varga Barnabás is nagy szerepet vállalt. A 28-szoros válogatott csatár a párharc első felvonásán – amit a görögök 4-0-ra megnyertek – egy szöglet után már a harmadik percben a Celje kapujába fejelt. Ezzel elmondhatja magáról, hogy a mostani idényben mindhárom európai kupasorozatban betalált: a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat, az Európa-liga csoportkörében négy gólt szerzett meg a Ferencváros színeiben – amely tegnap esett ki az Európa-ligában a Braga otthonában elszenvedett 4-0-s veresége után –, s az AEK csapatában az első nemzetközi kupameccsén is megszerezte az első találatát a Konferencialigában.

Varga Barnabás az AEK–Celje párharc első meccsén bevette a szlovén csapat kapuját Fotó:  Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás tegnap az AEK edzésének első negyedórájában, ami a sajtó számára nyilvános volt, meglepte az újságírókat, ugyanis egyénileg edzett. Csak kocogás közben készíthettek róla fotókat és videókat, és a Novasport azt szűrte le, hogy ma nem kerül be a kezdőcsapatba, a szerb Luka Jovics ékpárja ezúttal az angolai Zini lesz.

 

Varga Barnabás vagy Zini kezd az AEK–Celje mérkőzésen?

Ugyanakkor az Athletiko a klubhoz közeli forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Varga nem bajlódik sérüléssel, csak elővigyázatosságból végzett egyéni munkát, ma bevethető lesz. Ám az Athletico szerint is benne van a pakliban, hogy a kezdőbe Varga helyett Zini kerül be. Azt leszögezhetjük, az AEK edzése után az volt a fő téma a görög médiában, hogy vajon mi a helyzet Varga Barnabással.

Varga kocogását Dimitris Vergos, a Gazzetta újságírója is videóra vette: 

 

Baráth Péter Mainzban léphet pályára

Baráth Péter csapata, a Sigma Olomouc a Mainz elleni gól nélküli hazai döntetlenje után (honfitársunk végig a pályán volt) idegenben küzd a legjobb nyolc közé kerülésért.

Konferencialiga, nyolcaddöntő, visszavágók:

  • FSV Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 18.45 (az első mérkőzésen: 0-0)
  • AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol) 18.45 (az első mérkőzésen: 0-0)
  • Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz) 18.45 (1-2)
  • AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 18.45 (4-0)
  • Sahtar Donyeck (ukrán)–Lech Poznan (lenygel) 21.00 (3-1)
  • Sparta Praha (cseh)–AZ Alkmaar (holland) 21.00 (1-2)
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török) 21.00 (3-1)
  • Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát) 21.00 (2-1)

A Celje–AEK mérkőzés (0-4) összefoglalója, benne Varga Barnabás góljával:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
