Mi történt Varga Barnabással? – az AEK edzésén megdöbbent a görög média + videó

A Konferencialiga nyolcaddöntőjében az AEK Athén helyzete a legjobb, és ebben Varga Barnabás is nagy szerepet vállalt. A 28-szoros válogatott csatár a párharc első felvonásán – amit a görögök 4-0-ra megnyertek – egy szöglet után már a harmadik percben a Celje kapujába fejelt. Ezzel elmondhatja magáról, hogy a mostani idényben mindhárom európai kupasorozatban betalált: a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat, az Európa-liga csoportkörében négy gólt szerzett meg a Ferencváros színeiben – amely tegnap esett ki az Európa-ligában a Braga otthonában elszenvedett 4-0-s veresége után –, s az AEK csapatában az első nemzetközi kupameccsén is megszerezte az első találatát a Konferencialigában.

Varga Barnabás tegnap az AEK edzésének első negyedórájában, ami a sajtó számára nyilvános volt, meglepte az újságírókat, ugyanis egyénileg edzett. Csak kocogás közben készíthettek róla fotókat és videókat, és a Novasport azt szűrte le, hogy ma nem kerül be a kezdőcsapatba, a szerb Luka Jovics ékpárja ezúttal az angolai Zini lesz.