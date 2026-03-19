Varga Barnabás ilyen fiaskót még nem élt meg az AEK Athén csapatával

A Konferencialiga nyolcaddöntőjében az AEK Athén az első felvonásban úgy nyert 4-0-ra a Celje otthonában, hogy a görög gólhengert Varga Barnabás indította, egy szöglet után már a harmadik percben a szlovének kapujába fejelt. A Ferencváros csapatától január 6-án érkezett támadó remekül teljesít az AEK-ben, a mai találkozó előtt így nézett ki a statisztikája: 12 meccsen öt gól és két gólpassz. S az AEK szerdai edzésének első negyedórájában, amely a sajtó számára nyilvános volt, meglepődött a görög média, mert Varga egyénileg edzett, csak kocogás közben készíthettek róla fotókat és videókat. Ebből a Novasport azt szűrte le, hogy ma nem kerül be a kezdőcsapatba, a szerb Luka Jovics ékpárja ezúttal az angolai Zini lesz. Ugyanakkor az Athletiko a klubhoz közeli forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Varga nem bajlódik sérüléssel, csak elővigyázatosságból végzett egyéni munkát, ma bevethető lesz.

Varga Barnabás ezúttal nem volt ott az AEK kezdőcsapatában. Forrás: X/AEK F. C.

Varga Barnabás nem kezdett, a Celje bekezdett az AEK otthonában, és nyert is

Nos, Marko Nikolics vezetőedző váratlant húzott, mert sem Varga Barnabás, sem Zini (a görögöknek Zine) sem került be a kezdőbe, mindketten a kispadon kaptak helyet. S amire senki sem számított, a mérkőzés szünetében a Celje vezetett 2-0-ra! Az első játékrészben a szlovének 61 százalékban birtokolták a labdát. Nikolics az 52. percben kettőt cserélt, Vargát nem hozta be. Honfitársunk a folytatásban sem állt be. Több gól nem esett, az AEK hazai pályán kínos, 2-0-s vereséget szenvedett, de 4-2-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé jutott a Konferencialigában. Varga érkezése óta az AEK már elszenvedett egy kellemetlen vereséget a Görög Kupában, de ez a mostani fiaskó még kínosabb.