Varga Barnabás megdöbbenhetett, az AEK tulajdonosa ilyet még soha nem tett az öltözőben

Az AEK Athén ott van a labdarúgó Konferencialiga negyeddöntőjében, dacára annak, hogy a nyolcaddöntős párharca visszavágóján csütörtökön hazai pályán 2-0-ra kikapott a Celje csapatától. Varga Barnabás – aki ezúttal nem lépett pályára – és az AEK többi játékosa meglepődhetett, hogy miután félidőben már kétgólos hátrányban voltak, az öltözőben a klub tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz fogadta őket.

2026. 03. 20. 19:00
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben a Konferencialiga negyeddöntőjében a Rayo Vallecano ellen készülhet
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben a Konferencialiga negyeddöntőjében a Rayo Vallecano ellen készülhet
Amint arról beszámoltunk, Varga Barnabás csapata, az AEK Athén csütörtökön hazai környezetben 2-0-s vereséget szenvedett a Celje gárdájától, de az első mérkőzésen aratott 4-0-s sikerének köszönhetően bejutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó Konferencialigában. Varga – aki a párharc első felvonásán az AEK első gólját szerezte – ezúttal végig a kispadon ült. Az AEK az első félidőben kiábrándítóan játszott, a szünetben már 0-2-re áll, és ezt a klub tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz sem hagyta szó nélkül.

Varga Barnabás csapatának tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz nem volt boldog az AEK–Celje meccs szünetében
Varga Barnabás csapatának tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz nem volt boldog az AEK–Celje meccs szünetében (Forrás: Sport24) 

Az nem ritka, hogy a milliomos üzletember a mérkőzések előtt lelkesíti a csapatát, de olyat még nem tett, hogy a szünetben az öltözőben ő fogadja a játékosokat. Most viszont ezt történt – írja a görög Sportal. Iliopulosz azonban nem teremtette le a csapatot.

– Úgy menjetek ki a pályára, mintha 0-0 lenne az eredmény, erősítsük meg a védelmünket, harcoljunk és tegyük biztossá a továbbjutásunkat! – tüzelte a többek között így Mariosz Iliopulosz a játékosokat.

Nos, az AEK védelme a fordulás után nem kapott gólt, de a támadók nem szereztek, így maradt a 0-2, amivel azonban meglett a továbbjutás. Iliopulosz ehhez gratulált a játékosoknak, de megjegyezte, hogy ami most történt, annak intő jelnek kell lennie.

Az AEK szurkolói a lefújás után először fütyültek a vereség miatt, de utána megtapsolták a csapatot, elvégre mégis továbjutott.

Az AEK és Varga Barnabás a Rayo Vallaceno ellen készülhet

Marko Nikolics vezetőedző nem ugrott ki a bőréből örömében.

– A jó hír az, hogy huszonnyolc év után az AEK bejutott egy európai kupa negyeddöntőjébe. Ugyanakkor a mostani meccs után önkritikusnak kell lennünk. Az első félidőben nyújtott teljesítményünk elfogadhatatlan volt. Türelmet és támogatást kérek a szurkolóinktól. El kell fogadunk a kritikákat, de azt nem fogadom el, hogy most olyan a hangulat, mintha kiestünk volna, mert egy ilyen légkör csak feszültté teszi a csapatot. Ne feledjük el, hogy a Konferencialiga második selejtezőköréből indultunk, és most ott vagyunk a negyeddöntőben – fogalmazott Marko Nikolics.

A Konferencialiga negyeddöntőjében az AEK ellenfele a spanyol Rayo Vallaceno lesz. Az első mérkőzésre április 9-én 18.45-kor kerül sor Madridban, a visszavágóra pedig egy héttel később 21 órakor az Allwyn Arénában.

A Konferencialiga negyeddöntőjének párosítása:

  • AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)
  • Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
  • Mainz (német)–Strasbourg (francia)
  • Sahtar Donyeck–AZ Alkmaar (holland)

Az AEK szurkolói a Celje elleni nyolcaddöntős párharcból az első meccsre szívesebben emlékeznek majd vissza:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
