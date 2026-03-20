Varga Barnabás megdöbbenhetett, az AEK tulajdonosa ilyet még soha nem tett az öltözőben

Amint arról beszámoltunk, Varga Barnabás csapata, az AEK Athén csütörtökön hazai környezetben 2-0-s vereséget szenvedett a Celje gárdájától, de az első mérkőzésen aratott 4-0-s sikerének köszönhetően bejutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó Konferencialigában. Varga – aki a párharc első felvonásán az AEK első gólját szerezte – ezúttal végig a kispadon ült. Az AEK az első félidőben kiábrándítóan játszott, a szünetben már 0-2-re áll, és ezt a klub tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz sem hagyta szó nélkül.

Varga Barnabás csapatának tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz nem volt boldog az AEK–Celje meccs szünetében (Forrás: Sport24)

Az nem ritka, hogy a milliomos üzletember a mérkőzések előtt lelkesíti a csapatát, de olyat még nem tett, hogy a szünetben az öltözőben ő fogadja a játékosokat. Most viszont ezt történt – írja a görög Sportal. Iliopulosz azonban nem teremtette le a csapatot.

– Úgy menjetek ki a pályára, mintha 0-0 lenne az eredmény, erősítsük meg a védelmünket, harcoljunk és tegyük biztossá a továbbjutásunkat! – tüzelte a többek között így Mariosz Iliopulosz a játékosokat.

Nos, az AEK védelme a fordulás után nem kapott gólt, de a támadók nem szereztek, így maradt a 0-2, amivel azonban meglett a továbbjutás. Iliopulosz ehhez gratulált a játékosoknak, de megjegyezte, hogy ami most történt, annak intő jelnek kell lennie.

Az AEK szurkolói a lefújás után először fütyültek a vereség miatt, de utána megtapsolták a csapatot, elvégre mégis továbjutott.

Az AEK és Varga Barnabás a Rayo Vallaceno ellen készülhet

Marko Nikolics vezetőedző nem ugrott ki a bőréből örömében.

– A jó hír az, hogy huszonnyolc év után az AEK bejutott egy európai kupa negyeddöntőjébe. Ugyanakkor a mostani meccs után önkritikusnak kell lennünk. Az első félidőben nyújtott teljesítményünk elfogadhatatlan volt. Türelmet és támogatást kérek a szurkolóinktól. El kell fogadunk a kritikákat, de azt nem fogadom el, hogy most olyan a hangulat, mintha kiestünk volna, mert egy ilyen légkör csak feszültté teszi a csapatot. Ne feledjük el, hogy a Konferencialiga második selejtezőköréből indultunk, és most ott vagyunk a negyeddöntőben – fogalmazott Marko Nikolics.