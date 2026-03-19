Baráth Péter piros lapot kapott, a nyakába varrják az Olomouc kiesését a Konferencialigában

Búcsúzott a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjében a Baráth Pétert foglalkoztató Sigma Olomouc. A Mainz otthonában 2-0-ra veszítő cseh csapatban Baráth piros lapot kapott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 22:02
A Sigma Olomouc csapatát ezer szurkoló kísérte el Mainzba Forrás: X/SK Sigma Olomouc
Amint arról beszámoltunk, a Konferencialiga nyolcaddöntős párharcainak visszavágóján Varga Barnabás csapata, az AEK Athén hazai környezetben 2-0-s vereséget szenvedett a Celjétől, de az első mérkőzésen aratott 4-0-s sikerének köszönhetően bejutott negyeddöntőbe. Varga Barnabás – aki a párharc első felvonásán eredményes volt – ezúttal nem kapott játélehetőséget. A szlovén együttesben gólt szerzett a korábbi DVTK-támadó, Rudi Pozeg. A harmadik számú európai kupasorozattól búcsúzott a Baráth Pétert foglalkoztató Sigma Olomouc, s a válogatottba behívott középpályást a Mainz otthonában 2-0-ra elveszített visszavágó 76. percében kiállították. 

Baráth Péter a Sigma Olomouc meccs előtti csapatképén a hátsó sorban jobbról a harmadik Forrás: X/SK Sigma Olomou
Baráth Péter: két sárga lap, kiállítás

Baráth előbb a 38., majd már csapata egygólos hátránynál a 76. percben is sárga lapot kapott – ekkor a 16-os vonalán szabálytalankodott –, így jött össze a piros lap. Az Olomoucký Report beszámolója szerint ez volt a döntő tényező a meccsen. Tény, a 31 ezer néző előtt játszott találkozón a Mainz második gólja a 82. percben esett. A Sigma Olomouc csapatát ezer cseh drukker kísérte el Mainzba, akik így csalódottan utaznak haza. 

Konferencialiga, nyolcaddöntő, visszavágók:

AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 0-2 (0-2), továbbjutott az AEK Athén, 4-2-es összesítéssel

FSV Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 2-0 (0-0), továbbjutott a Mainz, 2-0-s összesítéssel

Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz) 1-2 (0-0), továbbjutott a Fiorentina, kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
