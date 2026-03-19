Gyalázkodó üzenetet küldtek a Bayern szurkolói a Real Madrid csapatának, terjed a videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája a negyeddöntőjében összejött a Real Madrid–Bayern München csúcsrangadó, és Münchenben az üzengetés már akkor elkezdődött, amikor a bajorok szerda éjjel az Atalanta elleni továbbjutást ünnepelték. Az Allianz Arénában a Bayern játékosai együtt ünnepeltek a szurkolóikkal, akik egy olyan rigmust is skandáltak, amellyel a Real Madrid csapatát gyalázták.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 19:47
A Bayern München játékosai együtt ünnepeltek a szurkolóikkal, és már a Real Madrid elleni negyeddönő volt a „téma” Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Real Madrid már kedden továbbjutott, még az első meccsen otthon 3-0-ra, majd idegenben 2-1-re nyert a Manchester City ellen. S mivel a Bayern München az első meccsen idegenben 6-1-re győzött az Atalanta ellen, a szerdai visszavágó formalitás volt. Vincent Kompany alakulata azért az Allianz Arénában is győzött 4-1-re, és ekkor lett hivatalos az, hogy a negyeddöntőben Bayern München–Real Madrid párharc következik – az ágakat már korábban kisorsolták.

A Bayern München szurkolói készülnek a Real Madrid elleni párharcra. Forrás: As.com

Az Allianz Arénában a Bayern München játékosai összekapaszkodva, ugrálva együtt ünnepeltek a szurkolóikkal, és az „olézás” után keményebb skandálás is hallatszott. Victor Catalina, az AS újságírója videóra vette, és terjed a közösségi médiában, hogy a Bayern München szurkolói azt skandálják: „Madrid, Madrid, lesz…rjuk a Madridot!” Mindez természetesen eljutott a Real Madrid szurkolóihoz. Az X-en 1,4 millió követővel rendelkező Real Madrid Fans oldalon a hozzászólók egyelőre nem vették fel a kesztyűt, azt írják: szeretik, ha provokálják őket.

A BL negyeddöntőjében a két sztárgárda április 7-én Madridban csap össze, a visszavágót április 15-én játsszák Münchenben.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
