Gyalázkodó üzenetet küldtek a Bayern szurkolói a Real Madrid csapatának, terjed a videó

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Real Madrid már kedden továbbjutott, még az első meccsen otthon 3-0-ra, majd idegenben 2-1-re nyert a Manchester City ellen. S mivel a Bayern München az első meccsen idegenben 6-1-re győzött az Atalanta ellen, a szerdai visszavágó formalitás volt. Vincent Kompany alakulata azért az Allianz Arénában is győzött 4-1-re, és ekkor lett hivatalos az, hogy a negyeddöntőben Bayern München–Real Madrid párharc következik – az ágakat már korábban kisorsolták.

Az Allianz Arénában a Bayern München játékosai összekapaszkodva, ugrálva együtt ünnepeltek a szurkolóikkal, és az „olézás” után keményebb skandálás is hallatszott. Victor Catalina, az AS újságírója videóra vette, és terjed a közösségi médiában, hogy a Bayern München szurkolói azt skandálják: „Madrid, Madrid, lesz…rjuk a Madridot!” Mindez természetesen eljutott a Real Madrid szurkolóihoz. Az X-en 1,4 millió követővel rendelkező Real Madrid Fans oldalon a hozzászólók egyelőre nem vették fel a kesztyűt, azt írják: szeretik, ha provokálják őket.

A BL negyeddöntőjében a két sztárgárda április 7-én Madridban csap össze, a visszavágót április 15-én játsszák Münchenben.