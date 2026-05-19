Európai BizottságBrüsszelagrárium

Brüsszel szerint a tehéntrágya a megoldás a válságra

Az iráni konfliktus kapcsán rengeteget beszélnek a Hormuzi-szorosról és a lezárásával fellépő energiaválságról, azonban van egy másik aspektus, amiről egyelőre kevés szó esik csak, ez pedig a műtrágya. Ennek gyártásához ugyanis gáz szükséges, a fellépő hiány pedig élelmiszer-áremelkedéssel fenyeget, miközben Brüsszel megint nem a problémára fókuszál.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 12:50
Fotó: MATTHIEU DELATY Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A gazdák merész fellépésre számítottak. Az ütemtervek nem fedezik a számlákat. A gazdáknak tettekre van szükségük, nem szándékokra” – mondta Veronika Vrecionová, az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának vezetője. Európa a műtrágyájának nagy részét importált gázból állítja elő. Amikor a Hormuzi-szoros február végén lezárult, a gázárak megugrottak, és a globális műtrágyapiacok szűkültek, ami az árakat nagyjából 70 százalékkal a 2024-es szint fölé emelte.

Brüsszel hosszú távú intézkedésekre és eszközökre támaszkodik, amelyeknek évekbe telik, mire megszületnek. Ez részben azért van, mert a leggyorsabb eszközöket – az orosz és belarusz importra kivetett vámok felfüggesztése vagy a szén-dioxid-intenzív importra kivetett uniós adó felfüggesztése – ideológiai indokok miatt elutasítja a bizottság. 

A szakértők szerint Brüsszel már az iráni konfliktus előtt is tervezett hasonló lépéseket mint az önellátás felé vezető lépések, azonban most a konfliktust használná ki tervei megvalósítására. A gazdáknak és a fogyasztóknak azonban nincs ideje a szokásos bürokratikus rémálomra. 

A bizottság ugyan életképes tervként prezentálta elképzelését, azonban a gazdák  álláspontja szerint szeptemberre egészen biztosan összeomlik az agrárium, ugyanis addigra már a költségek túlnőnek a termelőkön, a vásárlók pedig a pénztárcájukon érzik majd meg a válságot. Az agrárszektor szereplői egyébként figyelmeztettek, hogy habár Brüsszel szeretné a műtrágyát kivezetni, azonban a természetes alapú trágya soha nem fogja tudni teljes mértékben helyettesíteni a műtrágyákat. 

Borítókép: Tüntető gazdák (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu