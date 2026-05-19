Brüsszel szerint a tehéntrágya a megoldás a válságra

„A gazdák merész fellépésre számítottak. Az ütemtervek nem fedezik a számlákat. A gazdáknak tettekre van szükségük, nem szándékokra” – mondta Veronika Vrecionová, az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának vezetője. Európa a műtrágyájának nagy részét importált gázból állítja elő. Amikor a Hormuzi-szoros február végén lezárult, a gázárak megugrottak, és a globális műtrágyapiacok szűkültek, ami az árakat nagyjából 70 százalékkal a 2024-es szint fölé emelte.

Brüsszel hosszú távú intézkedésekre és eszközökre támaszkodik, amelyeknek évekbe telik, mire megszületnek. Ez részben azért van, mert a leggyorsabb eszközöket – az orosz és belarusz importra kivetett vámok felfüggesztése vagy a szén-dioxid-intenzív importra kivetett uniós adó felfüggesztése – ideológiai indokok miatt elutasítja a bizottság.