Strasbourgban fognak tüntetni az európai gazdaszervezetek

A Magyar Nemzet korábban írt arról, hogy Nagy István akkori agrárminiszter már márciusban az Európai Bizottsághoz fordult a műtrágyaárak elszabadulása miatt. A tárcavezető azt kérte, hogy Brüsszel függessze fel az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra kivetett vámokat és büntetőintézkedéseket, mivel azok veszélyeztetik az ellátás stabilitását és növelik a mezőgazdasági termelés költségeit. Magyarország különösen kitett a foszfor- és káliumalapú műtrágyák importjának.

Kevés és drága

A probléma azonban nem kizárólag magyar ügy. A Copa és a Cogeca szerint az egész Európai Unióban rendkívüli bizonytalanságban készülnek a gazdák a következő beszerzési szezonra.

Már nemcsak az a kérdés, hogy megfizethető lesz-e a műtrágya, hanem egyre inkább az is, hogy egyáltalán megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll-e.

A szervezetek szerint az uniós műtrágya-akciótervnek a válság mértékéhez kell igazodnia. A gazdák és agrárszövetkezetek ugyanakkor az eddigi jelzések alapján attól tartanak, hogy az Európai Bizottság nem elég ambiciózus csomagot készül bemutatni. A Copa–Cogeca emlékeztetett: február végén már konkrét javaslatokat nyújtott be egy összehangolt uniós fellépésre, amely a 27 tagállam gazdáinak és agrárszövetkezeteinek gyakorlati megoldásait foglalta össze.

Drágulhatnak az élelmiszerek

A tét azért is nagy, mert a műtrágyaválság az élelmiszerárakon keresztül gyorsan társadalmi kérdéssé válhat. A Magyar Nemzet májusi cikke szerint a Copa és a Cogeca vezetői már korábban is sürgős uniós fellépést követeltek egy esetleges élelmiszersokk megelőzése érdekében. Lennart Nilsson, a Cogeca elnöke szerint Európának határozottan, ambiciózusan és egységesen kell cselekednie, különben később sokkal magasabb árat fizethet.

Az iráni háború eszkalációja nemcsak energiapiaci krízist okozott, hanem a globális élelmiszer-nyersanyagárakra is nyomást helyezett. A FAO adatai alapján márciusban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, amelyek tavaly szeptember óta a legmagasabb szintre jutottak. Ez különösen kockázatos helyzetet teremt, ha az energiaárak tartósan magasan maradnak, hiszen a műtrágyagyártás energiaigényes ágazat.

A gazdaszervezetek szerint a műtrágyaellátás stabilizálása, a megfizethetőség javítása és a gazdák termelési költségeinek mérséklése nélkül az európai mezőgazdaság versenyképessége tovább romolhat.

A strasbourgi villámakció üzenete ezért egyértelmű: a gazdák szerint a műtrágyaválság már nem technikai agrárpolitikai kérdés, hanem Európa élelmezésbiztonságát érintő stratégiai ügy. A következő hetekben dőlhet el, hogy az Európai Bizottság képes-e olyan választ adni, amely nemcsak papíron kezeli a problémát, hanem valódi segítséget jelent a földeken dolgozó termelőknek is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA)