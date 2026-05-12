Rendkívüli

Esküt tett Magyarország új kormánya

európai bizottságeurópai mezőgazdaságstrasbourgcogecaeurópai gazdaszervezetekműtrágyacopa

Strasbourgban fognak tüntetni az európai gazdaszervezetek

Strasbourgban tartanak villámakciót az európai gazdaszervezetek, miközben az Európai Bizottság bemutatja műtrágya-akciótervét. A Copa és a Cogeca szerint az energia- és műtrágyapiaci válság már nemcsak a gazdák költségeit növeli, hanem az uniós élelmiszer-termelést, az árstabilitást és Európa élelmezésbiztonságát is veszélyezteti.

Dénes Zoltán
2026. 05. 12. 16:53
Gazdatüntetés Fotó: Teresa Suárez Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzet korábban írt arról, hogy Nagy István akkori agrárminiszter már márciusban az Európai Bizottsághoz fordult a műtrágyaárak elszabadulása miatt. A tárcavezető azt kérte, hogy Brüsszel függessze fel az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra kivetett vámokat és büntetőintézkedéseket, mivel azok veszélyeztetik az ellátás stabilitását és növelik a mezőgazdasági termelés költségeit. Magyarország különösen kitett a foszfor- és káliumalapú műtrágyák importjának.

 

Kevés és drága

A probléma azonban nem kizárólag magyar ügy. A Copa és a Cogeca szerint az egész Európai Unióban rendkívüli bizonytalanságban készülnek a gazdák a következő beszerzési szezonra. 

Már nemcsak az a kérdés, hogy megfizethető lesz-e a műtrágya, hanem egyre inkább az is, hogy egyáltalán megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll-e.

A szervezetek szerint az uniós műtrágya-akciótervnek a válság mértékéhez kell igazodnia. A gazdák és agrárszövetkezetek ugyanakkor az eddigi jelzések alapján attól tartanak, hogy az Európai Bizottság nem elég ambiciózus csomagot készül bemutatni. A Copa–Cogeca emlékeztetett: február végén már konkrét javaslatokat nyújtott be egy összehangolt uniós fellépésre, amely a 27 tagállam gazdáinak és agrárszövetkezeteinek gyakorlati megoldásait foglalta össze.

 

Drágulhatnak az élelmiszerek

A tét azért is nagy, mert a műtrágyaválság az élelmiszerárakon keresztül gyorsan társadalmi kérdéssé válhat. A Magyar Nemzet májusi cikke szerint a Copa és a Cogeca vezetői már korábban is sürgős uniós fellépést követeltek egy esetleges élelmiszersokk megelőzése érdekében. Lennart Nilsson, a Cogeca elnöke szerint Európának határozottan, ambiciózusan és egységesen kell cselekednie, különben később sokkal magasabb árat fizethet.

Az iráni háború eszkalációja nemcsak energiapiaci krízist okozott, hanem a globális élelmiszer-nyersanyagárakra is nyomást helyezett. A FAO adatai alapján márciusban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, amelyek tavaly szeptember óta a legmagasabb szintre jutottak. Ez különösen kockázatos helyzetet teremt, ha az energiaárak tartósan magasan maradnak, hiszen a műtrágyagyártás energiaigényes ágazat.

A gazdaszervezetek szerint a műtrágyaellátás stabilizálása, a megfizethetőség javítása és a gazdák termelési költségeinek mérséklése nélkül az európai mezőgazdaság versenyképessége tovább romolhat.

A strasbourgi villámakció üzenete ezért egyértelmű: a gazdák szerint a műtrágyaválság már nem technikai agrárpolitikai kérdés, hanem Európa élelmezésbiztonságát érintő stratégiai ügy. A következő hetekben dőlhet el, hogy az Európai Bizottság képes-e olyan választ adni, amely nemcsak papíron kezeli a problémát, hanem valódi segítséget jelent a földeken dolgozó termelőknek is.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu