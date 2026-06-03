Milliárdos terheket okozhatnak a szigorú előírások, módosítást kérnek a fürdők

Cél a fenntarthatóság

Az elmúlt években a begyűrűző energiaár-emelkedések okozták a legkomolyabb fejfájást a fürdőknek. A legnagyobb „költségboom” 2022-ben jelentkezett, mostanra sokat javult a helyzet, ám a fürdők még ma is nehezen gazdálkodják ki a megnövekedett költségeket – hangsúlyozta Végh Andor, aki szerint hosszú távon ezt nem oldhatja meg a jegyáremelés.

Mint mondta, egy fürdő üzemeltetésében az energiaköltségek teszik ki a legjelentősebb tételt, messze megelőzve a humánerőforrás-költségeket, vagyis a béreket. A fenntarthatóság iránti törekvés ezért szintén kiemelt célja a fürdőszövetségnek.

Szeretnének olyan energiahatékonyságot javító beruházásokra pályázati forrásokat szerezni, amelyek segítségével az üzemeltetési és fenntartási költségeket kedvezőbben lehetne kigazdálkodni

– jelezte.

Hozzátette: a beruházásokat elsősorban a geotermikus energiára és a napenergiára szeretnék építeni.

Biztatóak az idei számok

Ha nem is ilyen nagyságrendű beruházásokkal, de minden hazai strandfürdő igyekszik a színvonalat emelni, új csúszdaparkkal, frissen megnyitott vendéglátóegységekkel és infrastrukturális fejlesztésekkel igyekeznek a vendégek kedvében járni az idei nyári szezonban is – számolt be Végh Andor, aki úgy véli, az első öt hónap adatai bizakodásra adnak okot.

A számok azt mutatják, hogy továbbra is erős a kereslet a magyar fürdőkultúra, valamint a wellness- és egészségturizmus iránt.

Sokat kell még dolgoznunk azért, hogy a vendégek az épített fürdőt válasszák a szabadtéri strandok helyett. Igaz, mindkettőnek megvan a maga varázsa, de előbbi esetében a biztonság és a higiénia az alap – jegyezte meg.

Az elnök bízik benne, hogy a következő hónapokban tovább erősödik a beutazó turizmus, hiszen a külföldi vendégek jelentős bevételt generálnak a hazai, különösen a fővárosi fürdők számára. Szerinte jók az esélyek, mivel a turisztikai szakemberek komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a magyar fürdőkultúrát és a hazai fürdőket külföldön is minél szélesebb körben megismertessék.