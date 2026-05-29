Strandszezon: sorra nyitnak a fürdők – ilyen jegyárakra lehet számítani

Budapesten is heteken belül megnyit valamennyi szezonális fürdő, van, amelyik már most is látogatható. Idén is a szokásos mértékben drágulnak a strandok Budapesten nyár elején, de akad olyan fürdő, ahol majdnem duplaannyiba kerül majd a jegy, igaz, csak hetek múlva, addig is érdemes ellátogatni oda.
Ahogy írtunk is róla a napokban, a Palatinusról van szó, ahol június 13-tól jön az áremelés:
- A hétköznapi felnőttjegy ára 3600 forintról 6000-re, a hétvégi 3900-ról 6500-ra,
- A kétórás jegy hétköznap 2500-ról 4400 forintra, hétvégén 2800-ról 4800-ra,
- A 4 fős családi jegyek hétköznap 9600-ról 16500-ra, hétvégén 10 400 forintról 18 000-re drágulnak.
