Élelmiszerválság küszöbén állunk – megkongatták a vészharangot az érdekképviseletek

Sürgős uniós fellépést sürgetnek egy élelmiszersokk megelőzése és a mezőgazdasági ellenálló képesség megerősítése érdekében a legnagyobb gazdaszevezetek, a Copa és a Cogeca elnökei. Mint írták, élelmiszerválság van a láthatáron, és nem engedhetjük meg magunknak az időhúzást, gyors intézkedésekre van szükség.

Dénes Zoltán
2026. 05. 05. 10:33
illusztráció Fotó: Havran Zoltán
A mezőgazdaság Európa biztonságának és ellenálló képességének stratégiai pillére. „Ha azt várjuk a gazdálkodóktól és a szövetkezetektől, hogy kezeljék a növekvő éghajlati és piaci kockázatokat, akkor megfelelő eszközöket kell biztosítanunk számukra. Egy élelmiszerválság megelőzése ma határozott fellépést, jelentős hosszú távú beruházásokat és olyan szabályozási keretet igényel, amely erősíti, nem pedig gyengíti az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét és ellenálló képességét. Európának erővel, ambícióval és egységben kell cselekednie, különben holnap sokkal magasabb árat fizethet” – zárta gondolatait Lennart Nilsson, a Cogeca elnöke

Emlékezetes, hogy Nagy István agrárminiszter már március elején levélben kérte az Európai Bizottság illetékes biztosait, hogy az elszálló műtrágyaárak és a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében függesszék fel az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra kivetett vámokat és büntetőintézkedéseket. A tárcavezető szerint a jelenlegi uniós szabályozás veszélyezteti az ellátás stabilitását, miközben Magyarország különösen kitett a foszfor- és káliumalapú műtrágyák behozatalának.

Élelmiszerválság jöhet a FAO szerint is

Nem pusztán energiapiaci krízist, hanem a globális élelmiszer-nyersanyagárakban is jelentős emelkedést okozott az iráni háború eszkalációja. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) adatai szerint február után márciusban is növekedést mértek a globális élelmiszer-nyersanyagárakban. A világ élelmiszerárai márciusban, tavaly szeptember óta a legmagasabb szintre emelkedtek, és tovább emelkedhetnek, ha a közel-keleti konfliktus, amely az energiaárakat emelte, folytatódik.

Borítókép forrása: MW/Havran Zoltán
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

