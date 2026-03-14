műtrágyaOroszországEurópai BizottságFehéroroszországNagy István

Szembejött a valóság, a gazdák előre megmondták, de az Európai Bizottság még totojázik

Nagy István agrárminiszter levélben kérte az Európai Bizottság illetékes biztosait, hogy az elszálló műtrágyaárak és a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében függesszék fel az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra kivetett vámokat és büntetőintézkedéseket. A tárcavezető szerint a jelenlegi uniós szabályozás veszélyezteti az ellátás stabilitását, miközben Magyarország különösen kitett a foszfor- és káliumalapú műtrágyák behozatalának.

Dénes Zoltán
2026. 03. 14. 11:49
Azonnali beavatkozást várnak a gazdák az Európai Bizottságtól. Fotó: Löffler Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Itt a tavasz, és már javában zajlanak a mezőgazdasági munkák. Ilyenkor alapvető fontosságú, hogy a gazdák elegendő műtrágyához jussanak megfizethető áron. Sajnos a közel-keleti háborús konfliktus és az energiaválság a műtrágya piacán is jelentős drágulást okozott, amelyet uniós szinten is kezelni kell” – közölte a Facebook-oldalán Nagy István. Az agrárminiszter tájékoztatása szerint éppen ezért levélben fordult Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős, valamint Maros Sefcovic kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztosokhoz, hogy mielőbb tegyenek lépéseket.

Műtrűgya hiány alakult ki, az árak is az egekben az Európai Bizottság miatt
Műtrágya: jelentős drágulás és hiány az Európai Bizottság döntései miatt. Fotó: Löffler Péter

Nagy István emlékeztetett arra, hogy Brüsszel a Green Deal politikája nyomán jelentősen megemelte a harmadik országokból érkező műtrágya-alapanyagok vámtarifáit, a háborús helyzetre hivatkozva pedig az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező importra további büntetővámokat vetett ki. 

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy az Európai Bizottság akkora bakit követett el, hogy a legnagyobb európai gazdaszervezet szerint azonnali, rövid távú intézkedések nélkül az ágazat súlyos válságba sodródhat. Idén januárban az Európai Unió összesen alig 180 ezer tonna nitrogénműtrágyát importált, míg egy évvel korábban, 2025 januárjában ennek mennyisége még megközelítette az 1,2 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy az import a megszokott mennyiség kevesebb mint 16 százalékára zuhant. Nagy István mostani beszámolója szerint az elszálló árak miatt az Európai Bizottság nemrég javaslatot tett arra, hogy a megemelt vámtarifákat ideiglenesen 6,5 százalékról 0 százalékra csökkentsék. Ez azonban – mutatott rá a miniszter – nem vonatkozik az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra.

A műtrágya drágulása veszélyezteti az élelmiszer-ellátást

Pedig – tette hozzá – Fehéroroszország hagyományosan a világ egyik legjelentősebb műtrágya-előállítója, különösen a foszfor- és káliumalapú műtrágyák területén, amelyekből Magyarországon nincs hazai gyártás. Éppen ezért Oroszország és Fehéroroszország ezekben a műtrágyatípusokban hosszú ideig Magyarország legfontosabb beszállítói közé tartoztak.

Ezért arra kérte Brüsszelt, hogy a gazdák és a biztonságos élelmiszer-ellátás érdekében tegyék lehetővé az orosz és fehérorosz műtrágyaimport újbóli hozzáférhetőségét. Függesszék fel ideiglenesen a jelenleg hatályos vámtarifákat, csökkentsék azokat 0 százalékra, és töröljék el a tavaly nyáron bevezetett büntetővámokat.

Az agrárminiszter szerint ez a lépés hozzájárulna a műtrágyaellátás stabilizálásához, mérsékelné a termelési költségek emelkedését, és elengedhetetlen lenne az uniós, valamint a magyar mezőgazdasági termelés folytonosságának fenntartásához. Ebből a kezdeményezésből is világosan látszik: a gazdák számíthatnak ránk – fejezte be közleményét Nagy István.

Elszabadult élelmiszerárak a világpiacon – az árstop komoly védőháló

Hónapok óta tartó áresés után ismét felfelé indultak a legfontosabb élelmiszerek világpiaci árai. Az ENSZ friss jelentése rossz híreket vetít előre a globális élelmiszerpiacokon, a magyar vásárlók azonban a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően egyelőre védve vannak az áremelkedés hatásaitól. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a hazai árstopok komoly védőhálót jelentenek a családoknak, de a jövőbeli kilátásokat több külső kockázati tényező is beárnyékolja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

