Szembejött a valóság, a gazdák előre megmondták, de az Európai Bizottság még totojázik

„Itt a tavasz, és már javában zajlanak a mezőgazdasági munkák. Ilyenkor alapvető fontosságú, hogy a gazdák elegendő műtrágyához jussanak megfizethető áron. Sajnos a közel-keleti háborús konfliktus és az energiaválság a műtrágya piacán is jelentős drágulást okozott, amelyet uniós szinten is kezelni kell” – közölte a Facebook-oldalán Nagy István. Az agrárminiszter tájékoztatása szerint éppen ezért levélben fordult Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős, valamint Maros Sefcovic kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztosokhoz, hogy mielőbb tegyenek lépéseket.

Műtrágya: jelentős drágulás és hiány az Európai Bizottság döntései miatt. Fotó: Löffler Péter

Nagy István emlékeztetett arra, hogy Brüsszel a Green Deal politikája nyomán jelentősen megemelte a harmadik országokból érkező műtrágya-alapanyagok vámtarifáit, a háborús helyzetre hivatkozva pedig az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező importra további büntetővámokat vetett ki.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy az Európai Bizottság akkora bakit követett el, hogy a legnagyobb európai gazdaszervezet szerint azonnali, rövid távú intézkedések nélkül az ágazat súlyos válságba sodródhat. Idén januárban az Európai Unió összesen alig 180 ezer tonna nitrogénműtrágyát importált, míg egy évvel korábban, 2025 januárjában ennek mennyisége még megközelítette az 1,2 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy az import a megszokott mennyiség kevesebb mint 16 százalékára zuhant. Nagy István mostani beszámolója szerint az elszálló árak miatt az Európai Bizottság nemrég javaslatot tett arra, hogy a megemelt vámtarifákat ideiglenesen 6,5 százalékról 0 százalékra csökkentsék. Ez azonban – mutatott rá a miniszter – nem vonatkozik az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra.

A műtrágya drágulása veszélyezteti az élelmiszer-ellátást

Pedig – tette hozzá – Fehéroroszország hagyományosan a világ egyik legjelentősebb műtrágya-előállítója, különösen a foszfor- és káliumalapú műtrágyák területén, amelyekből Magyarországon nincs hazai gyártás. Éppen ezért Oroszország és Fehéroroszország ezekben a műtrágyatípusokban hosszú ideig Magyarország legfontosabb beszállítói közé tartoztak.