Újra fellángolt a vita a szudétanémet kitelepítések miatt

Közös cseh-szudétanémet főhajtással emlékeztek meg Brnóban a második világháború áldozatairól. A megemlékezést korábban élesen kritizálták, miután ez volt az első alakalom, hogy a szudétanémetek hagyományos pünkösdi találkozójára Csehországban került sor.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 3:00
Fotó: MICHAEL HEITMANN Forrás: DPA
Bernd Posselt, a kitelepített szudétanémeteket képviselő Szudétanémet Egyesület elnöke visszautasította a rendezvényt ért kritikákat. Posselt hangsúlyozta, hogy a Szudétanémet Egyesület már nem törekszik a háború utáni rend megkérdőjelezésére, és az eseményt a megbékélésre irányuló erőfeszítésnek nevezte. 

„Azt hiszem, hogy egy olyan időszakban, amikor a háború és a nacionalizmus világszerte terjed, ez a találkozó köztünk és cseh barátaink között nagyon fontos” – mondta. 

Elsődleges célunk, hogy objektíven vizsgáljuk a történelmet. Határozottan elítéljük azt, amit a német nácik , köztük sok szudétanémet, a cseh nép ellen tettek. De arra is kérjük a cseheket – és sok cseh barátunk van –, hogy vizsgálják meg saját történelmük sötét pontjait

– fogalmazott a kialakult helyzet kapcsán. 

Brno polgármestere szintén arról beszélt, hogy történelmi pillanat volt a második világháború áldozatairól való közös megemlékezés, ami azt mutatja, hogy az emberek képesek túllépni azokon a borzalmakon, amelyek a múltban történtek. 

Az utolsó megemlékezést hétfőn a Kounicovy koleje, egykori diákkollégium előtt tartották, amely a világháború idején náci börtönként szolgált. Az épületen lévő emléktábla szerint az 1939 és 1945 közötti években több mint 1350 embert végeztek ki.

Borítókép: Szudétanémetek helyeznek el koszorút a világháború áldozataira emlékezve (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
