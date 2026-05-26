Újra fellángolt a vita a szudétanémet kitelepítések miatt

Bernd Posselt, a kitelepített szudétanémeteket képviselő Szudétanémet Egyesület elnöke visszautasította a rendezvényt ért kritikákat. Posselt hangsúlyozta, hogy a Szudétanémet Egyesület már nem törekszik a háború utáni rend megkérdőjelezésére, és az eseményt a megbékélésre irányuló erőfeszítésnek nevezte.

„Azt hiszem, hogy egy olyan időszakban, amikor a háború és a nacionalizmus világszerte terjed, ez a találkozó köztünk és cseh barátaink között nagyon fontos” – mondta.

Elsődleges célunk, hogy objektíven vizsgáljuk a történelmet. Határozottan elítéljük azt, amit a német nácik , köztük sok szudétanémet, a cseh nép ellen tettek. De arra is kérjük a cseheket – és sok cseh barátunk van –, hogy vizsgálják meg saját történelmük sötét pontjait

– fogalmazott a kialakult helyzet kapcsán.